孫東專訪｜超算中心不排除建於河套區　料最快明年啟用　冀研發晶片：更好服務香港、國家

【有線新聞】財政預算案提出建立「人工智能超算中心」，創新科技及工業局局長孫東說對選址持開放態度，河套區、數碼港亦可考慮，目標是今年底完成諮詢、明年上立法會取得撥款後，在24／25年度就可投入運作。

預算案說要推動科研和人工智能產業，先決條件是有足夠的算力。孫東在本台節目《有理有得傾》說，超算中心是打造香港成「數據港」的基建，應用的領域可說包羅萬有。

孫東：「我們在大學的科研，我們在相關數碼產業的發展，我們在金融科技等等，包括我們建智慧政府，這些都要處理大量的數據，當然包括醫療的發展。對於選址政府是持開放的態度，可以在類似河套這種地方，亦可以在香港其他地方，譬如數碼港。」

他說參考其他地區，超算中心耗資龐大。

孫東：「可能從周邊地區看，譬如說鵬城實驗室，有1000P的容量，他的投資大約在幾十億投資的規模。所以我們特區政府對於建立超算中心是非常謹慎，亦是為甚麼我們現在開始先做諮詢，充分聽取業界意見，審視香港的需求。」

預算案亦提及設立微電子研發院，孫東說會利用元朗創新園微電子發展中心，希望研發晶片，「我們有些計劃，包括今後特別是考慮、一些主打的方向，包括第三代半導體同CMOS、3D、IC這些都是我們會考慮。當然我們當前需要成立一個專責小組，由這些專家來決定下一步，沿着哪一個方式發展，能夠更好的服務香港、服務國家。」

智慧政府方面，有兩億提升「智方便」程式。孫東說包括拓展容量、更用家友善，亦會在社會大力推廣。