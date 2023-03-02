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消費券｜營辦商指去年第二季交易較前年同期多 料今次多作日常消費
i-Cable
2023年03月02日
【有線新聞】政府連續3年派發消費券，電子支付工具營辦商WeChat Pay HK說，去年第二季即消費券派發後幾個月，相關交易金額比2021年同期上升六成七，預料用戶今次多數用作日常消費。
騰訊金融科技副總裁洪丹毅：「去年以日常消費為主，2021年以大宗交易即電器、手機為主，初步判斷今年比去年較遲消費，主要用在超級市場、便利店、餐廳為主，包括很多線上繳費。」
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