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消費券｜營辦商指去年第二季交易較前年同期多　料今次多作日常消費

  • i-Cable
  • 2023年03月02日
【有線新聞】政府連續3年派發消費券，電子支付工具營辦商WeChat Pay HK說，去年第二季即消費券派發後幾個月，相關交易金額比2021年同期上升六成七，預料用戶今次多數用作日常消費。
騰訊金融科技副總裁洪丹毅：「去年以日常消費為主，2021年以大宗交易即電器、手機為主，初步判斷今年比去年較遲消費，主要用在超級市場、便利店、餐廳為主，包括很多線上繳費。」
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