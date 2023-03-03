壽司郎之亂｜惡搞客口水遏不停　藏壽司引入AI系統　監控轉盤可疑動作

【有線新聞】壽司郎事件引起連鎖效應，為防止愈來愈多惡搞食客用口水污染食物、餐具，共同社報道日本第二迴轉壽司連鎖店藏壽司本月2日宣布，引入AI系統監視轉盤上的任何可疑動作，並由「專責人力」即時出動處理。

總部設專責人員 桌號、壽司盤編號也監控

據報藏壽司早在2021年底已因應疫情，在迴轉台上方裝設攝影機偵測顧客打開壽司碟上蓋的動作，以便統計每桌點取盤數，同時取用大數據分析食客喜好，以調節輸送帶上食品種類。而本次藏壽司進行系統更新後，AI系統會偵測上蓋是否有重複開啟、蓋回等「不自然」動作。

藏壽司同時在埼玉及大阪兩處總部，安排6到7名專責人員，只要系統偵測到有「不自然」動作，總部警鈴就會響起，監控螢幕出現異常行為的分店、桌號以及壽司盤編號。專責人員會即時聯絡分店撤下壽司盤，並確認現場狀況等。

藏壽司發言人：無疑是場業界危機

另據《朝日電視台》報道，日本藏壽司發言人岡本浩之在記者會上表示，近期事件無疑對所有迴轉壽司企業是場危機，而為撫平正常消費者的不安，店家有必要做出處理，因此決定引入AI系統「監視」食客們的一舉一動。

雖然有食客對此大表讚同，但也有網民感嘆「人與人的信任」看似沒落，竟然要靠人工智能維持人類紀律。