老人癡呆症｜雷神做基因測試　揭易患認知障礙　宣佈暫時息影｜附6大早期徵狀

在Marvel《復仇者聯盟》系列中飾演「雷神」的39歲型男，基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth），近日於訪問中透露，發現自己患上認知障礙症（阿茲海默症 Alzheimer’s Disease）的風險比正常人高出8至10倍，決定暫時息影休息並陪伴家人。即看下文，了解認知障礙6大早期徵狀和10個護腦貼士。

基斯咸士禾夫，Chris Hemsworth（IG＠chrishemsworth）

基因測試揭患認知障礙症高風險

現年39歲的「雷神」基斯咸士禾夫接受雜誌訪問時提到，拍攝在Disney+上架的紀錄片《基斯咸士禾夫挑戰極限》（Limitless with Chris Hemsworth）的第5集時，曾跟醫生會面。接受一輪基因測試後，結果發現他體內有2個「載脂蛋白E4基因」（ApoE4），分別遺傳自父母，以致患上認知障礙症的風險，會較正常人高出8至10倍。

基因測試結果發現他患上認知障礙症的風險，較正常人高出8至10倍。（IG＠chrishemsworth）

祖父同患腦退化 暫別影壇休息

基斯咸士禾夫又表示自己祖父亦患有阿茲海默症，不記得身邊家人。他原本以為自己很健康，但因為忙於拍戲，錯過了很多陪伴家人的時間，加上在拍攝紀錄片期間與臨終陪伴員見面時，產生了對死亡的領悟，於是做了暫別影壇的決定。他強調自己只是希望休息一段時間並陪伴家人，更說希望能透過節目中公開自己檢查結果，以此激勵大眾多照顧自己。

基斯咸士禾夫希望能透過節目中公開自己檢查結果，以此激勵大眾多照顧自己。（IG＠chrishemsworth）

老人癡呆影響患者記憶、判斷能力

根據香港醫管局智友站資料，認知障礙症前稱「老人癡呆症」、「腦退化症」，是由於大腦神經細胞病變，導致腦部功能不正常地衰退；同時亦是一種因腦部功能喪失而出現的疾病，它會影響患者的記憶、思維、語言、判斷能力、行為及性格。估計70歲長者中，每6位女性中便有1位患上；每10位男性中便有1位患上。而認知障礙症可以按不同病因分類，最常見的是阿茲海默氏症（Alzheimer’s Disease）。

認知障礙症前稱「老人癡呆症」、「腦退化症」。（Unsplash圖片）

阿茲海默症6大徵狀

阿茲海默症是一種慢性神經退化性疾病，患者早期會出現喪失短期記憶，漸漸話言和肢體能力都會衰退，惡化到無法自理。若家人或身邊朋友出現以下情況，應多加留意：

說話或寫字到一半突然不知道怎麼接下去。

失去對時間／空間的觀念，例如忘記現在的年月日、分不清白天晚上，或是在家附近迷路。

沒辦法做原本熟悉的事情，例如忘記怎麼做菜、如何使用電視遙控器等。

將東西亂放，例如將衣服放進冰箱、拖鞋放進廁所。

判斷力變差，例如買東西給超過的金額、過馬路不看紅綠燈等。

情緒／個性改變，例如變得多疑、憂鬱；原本和善卻變得脾氣暴躁。

患者早期會出現喪失短期記憶（Unsplash圖片）

護腦10貼士

雖然無法準確預防認知障礙症，暫時亦未有方法能完全有效治療阿茲海默症，但我們可通過日常生活的習慣例如健康飲食、定期運動等都有助保持大腦的健康，減低患病的機會。智友站提供了以下10個護腦貼士：

日常生活中多參與不同類型的興趣小組和活動，多動腦筋，常用腦袋將有助延緩腦部退化的速度。 建立健康的生活習慣，包括均衡飲食、攝取營養補充劑如維他命、奧米加3等，均可讓大腦攝取充足的營養。 三餐定時進食可以減少腦部營養不平衡的情況。 養成運動習慣，例如每天步行三十分鐘、做家務等都可以刺激腦部，減緩神經細胞流失的速度，起到健腦作用。 多參與社交活動，多與人互動，避免人際孤立或退縮。 保持心境開朗，可學習壓力調適的知識及技巧，例如練習放鬆、正向思考和自我肯定等。 每天維持足夠睡眠時間，同時需保持良好睡眠品質與環境，減低記憶力及注意力等功能受損。 注意體重及血壓，避免患上心臟病、高血壓和糖尿病，從而增加患上認知障礙症的機會。 不要抽煙、酗酒與吸毒，以免破壞腦部生化機制的平衡，引發器官和身體組織的病變。 保護頭部腦袋，降低大腦遭受外來撞擊的風險。

（全文完）