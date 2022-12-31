新冠防疫｜囗罩原來會過期　外科口罩、N95保質期有多久？醫生警告千萬別存放這環境

新冠疫情期間，囗罩成為我們的日常必需品。不過原來除了疫苗會過期，囗罩也會過期！疫情初期掀起一陣搶口罩潮，不少人在家裡囤積了一堆口罩，但有醫生指出，其實口罩存放超過某段時間後，其防護能力會受到影響。特別是存放於溫度及濕度較高的環境，口罩隔層中有助過濾病毒的靜電流失速度會加快，導致口罩防護力下降。

新冠疫情期間，囗罩成為我們的日常必需品。（Unsplash圖片）

口罩放太久 防疫效果會降低

新冠疫情初期，曾掀起過一陣搶口罩潮，因此不少人都在家裡囤積了一堆口罩。台中慈濟醫院胸腔暨重症專科醫師黃軒解釋，口罩三層設計中附有靜電的熔噴布，有助過濾我們可能吸入的細菌或病毒，減低感染風險。但原來即使口罩只是靜靜放在家中，當中的靜電也會隨時間慢慢流失。

口罩三層設計中附有靜電的熔噴布，有助過濾我們可能吸入的細菌或病毒，減低感染風險。（Unsplash圖片）

保存時間和環境成關鍵

黃軒引述美國明尼蘇達大學一份研究表示，要維持靜電棉中的靜電強度，關鍵是保存時間和環境。若存放地點的溫度及濕度較高，會加快靜電流失速度，當靜電逐漸降低，口罩防護力亦隨之下降。不過他又提到，曾有專家指即使口罩超過保存期限，亦不代表它就會立即喪失100%的防護能力，不過過期口罩未必能夠百分百提供原本設計的防護效果，代表防疫效果降低了。

當靜電逐漸降低，口罩防護力亦隨之下降。（Unsplash圖片）

每款口罩保存期限不同

黃軒指，一般外科口罩的保質期約為2至3年，而N95口罩則約為3至5年，由於每款口罩的保存期限都不同，最佳方法就是檢查印製在盒上的日期。同時黃軒亦建議，若想準確知道口罩保存期限，可將其拍下以記錄淸楚，或用馬克筆（Marker pen）於盒子表面寫上大大的日期以便提醒自己。

最後他提醒大家不論口罩有否過期，一旦發現有異味，或上面出現肉眼可見的污漬、潮濕、變形、破損時，應避免繼續使用。

一般外科口罩的保質期約為2至3年，而N95口罩則約為3至5年。（Unsplash圖片）

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