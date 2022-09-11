12星座｜戀愛時最黏人星座Top5　第1名易鑽牛角尖　控制慾、佔有慾超強　巨蟹座24小時都想一起

有些人一旦墮入愛河，彷彿成了另一個人，另一半只要合得來，就想與對方變成「連體嬰」般，每時每刻都黏著一起。這種黏人性格在某幾個星座特別明顯，原因可能是缺乏安全感，也可能是佔有慾強。一起看看「最黏人星座TOP5排名」！

有些星座戀愛時因為缺乏安全感，有的佔有慾強，很想24小時與對方待在一起。（《海岸村恰恰恰》劇照）

第5名 水瓶座（1月20日至2月18日）

水瓶座向來奉行自由主義，但當戀上一個人後，性格便180度改變。沒見面時候會很想你，見到時會想牽你手、親你臉，身體只要有一點接觸，就心滿意足。

水瓶座見面時最想牽牽手，親親臉。（《沒關係，是愛情啊》劇照）

第4名 金牛座（4月20日至5月20日）

金牛座看似有原則，能獨立生活，但當他們戀愛時，就會展現出孩子氣一面，千方百計地撒嬌，吸引對方注意，另一半會覺得你有點可愛，不過要注意力道要抓好，因一不小心對方就會覺得被掌控。

金牛座最想千方百計地撒嬌，吸引對方注意。（《海岸村恰恰恰》劇照）

第3名 雙魚座（2月19日至3月20日）

雙魚座愛幻想，愛浪漫，渴望活在童話世界裡，當他們戀愛時，就想一整天與另一半待在一起。如果看到別對情侶甜蜜的樣子，由於受不了別人比自己更恩愛，便想立即回到自己的另一半身邊。

雙魚座受不了別人比自己甜蜜，很想即刻回到另一半身邊。（《海岸村恰恰恰》劇照）

第2名 巨蟹座（6月22日至7月22日）

巨蟹座情緒容易被人牽著走，一旦戀愛時更會經常欠缺安全感，因此他們需靠與另一半長時間待在一起，從而獲得安全感。他們內心很空虛，一旦總戀愛，就希望做什麼事情都能待在另一半身邊，即使什麼事都不做，也因此感到安心。

巨蟹座們內心很空虛，一旦總戀愛，就希望另一半做什麼事情都能待身邊。（《愛的迫降》劇照）

第1名 天蠍座（10月24日至11月22日）

天蠍座當上冠軍，是因為他們佔有慾強。當他們愛上一個人時，定必攬實不放。除了佔有慾，他們控制慾也很強，只要另一半不在視線範圍內，便容易鑽牛角尖，幻想另一半與什麼人在一起，因為會想盡辦法無時無刻待在另一半身邊。天蠍座直覺非常準，如果另一半說謊，他們馬上會便可看穿。

天蠍座的控制慾很強，而且容易鑽牛角尖。（《雖然是精神病但沒關係》劇照）

（全文完）