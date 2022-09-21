城門水塘行山｜水浸白千層天空之鏡＋鐘形漏斗瀑布5大打卡位　新手輕鬆完成｜附路線＋交通

秋風起，又到了行山的季節～若大家想輕鬆行山或是新手，可以挑戰一下城門水塘路線！城門水塘一直是港人熱門郊遊勝地，更曾被市民選為香港最佳觀賞蝴蝶地點！沿途除了可以欣賞到壯觀的白千層樹，親親大自然，更有多個打卡位例如賞蝶園和「水浸白千層」。城門水塘路線輕鬆，即使帶著小朋友進行親子郊遊難度也不高，下文為大家整理了城門水塘行山攻略！

若大家想輕鬆行山或是新手，可以挑戰一下城門水塘路線！（資料圖片）

城門水塘行山攻略

👉🏻 交通

👉🏻 5大打卡位

👉🏻 建議行山路線

👉🏻 注意事項

城門水塘

城門水塘又稱為上城門水塘，位於荃灣區城門谷一帶（城門郊野公園），是香港首個可將儲水從新界輸往香港島使用的水塘。

攝影愛好者勝地

根據環保團體綠色力量過往公佈的蝴蝶多樣性調查結果，在城門水塘能發現高達120種蝴蝶，當中包括全球最細小的鳳蝶，燕鳳蝶。此外，城門水塘亦曾被市民選為「本港最佳的觀賞蝴蝶地點」，加上水塘周邊種植了許多白千層樹，倒映在水塘湖面的畫面吸引大批攝影愛好者前來。

城門水塘吸引大批攝影愛好者前來。（IG＠hausuki）

交通

行山人士可在港鐵荃灣站B1出口出，步行至兆和街，搭乘82號綠色小巴直達城門水塘。

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5大打卡位

【打卡位1】賞蝶園－賞蝶、打卡、野餐好去處

入秋時份，城門水塘的蝴蝶是最多的！在城門水塘行山途中，大家會看到不同品種的蝴蝶。而在賞蝶園，更有一大片綠油油的草地，大家在此賞蝶打卡或在園內的桌椅野餐都可以！

大家在此賞蝶打卡或在園內的桌椅野餐都可以！（IG＠hausuki）

【打卡位2】白千層林道－MV、電視劇取景地

第2個打卡點就是白千層林道。行山初段，會途經兩旁種滿排排白千層樹的道路。由於白千層樹的樹皮既雪白且柔軟，加上壯觀的高大樹幹，走在中間更彷如置身一條綠色隧道，成為行山人士熱門打卡點！歌手謝安琪的《山林道》MV和多部電視劇都曾在這裡取景。

種滿排排白千層樹的道路。（IG＠floflolee）

【打卡位3】水畔千層－「水浸白千層」

「水浸白千層」是城門水塘熱門打卡位之一。通常在雨季後，水塘水位較滿時，白千層樹木的根部便會浸沒於雨水中，出現「水浸白千層」景象。加上水塘映照著白千層樹森，有如「天空之鏡」！

水塘映照著白千層樹森，有如「天空之鏡」！（IG＠j0k3rki113r）

通常在雨季後，水塘水位較滿時，白千層樹木的根部便會浸沒於雨水中。（IG＠j0k3rki113r）

【打卡位4】享逸台－俯瞰整個城門水塘

離開水畔千層後，可以向下個打卡點「享逸台」進發。享逸台是一個位於山上的涼亭，由於位置較高，在那裡可俯瞰到整個城門水塘和水浸白千層美景。此外，行山人士都可以在享逸台稍作休息。

享逸台可俯瞰到整個城門水塘和水浸白千層美景。（資料圖片）

【打卡位5】主壩－ 鐘形漏斗瀑布

最後一個打卡點就是主壩！大家到達城門水塘主壩後，會看到一個藍色的閘，主壩附近的有兩個被列為一級歷史建築的排洪漏斗。遇上水塘滿水時，鐘形漏斗會進行排洪，屆時會看到一個超壯觀的瀑布！

遇上水塘滿水時，鐘形漏斗會進行排洪，屆時會看到一個超壯觀的瀑布！（IG＠mama.hiking）

大家到達城門水塘主壩後，會看到一個藍色的閘。（IG＠emilyluk1409）

建議行山路線

大家先從城門水塘菠蘿壩小巴總站出發，沿樓梯上一直走便會見到賞蝶園。離開賞蝶園後，沿著菠蘿壩自然教育徑一路走，便會到達白千層林道。繼續向前行就會到達「水畔千層」。之後一路前行，看到「水塘主壩」的路牌往主壩方向，走到見到下個路標「觀景台方向」接著走便可到達涼亭「享逸台」。之後走少許回頭路，會看到往「主壩」的路牌，跟著走便會到達主壩。最後沿麥理浩徑回到菠蘿壩小巴總站結束。

全程大約3.5至4小時

在菠蘿壩小巴總站下車後，沿著這條樓梯出發。（資料圖片）

注意事項

馬騮出沒注意！城門水塘附近一帶常有馬騮出沒，請小心牠們會搶走大家手上的食物袋，亦請注意不要在牠們面前進食。此外，小編在此呼籲大家請勿餵飼或傷害馬騮，遠觀便可。最後謹記行清理垃圾，愛護自然環境。

城門水塘附近一帶常有馬騮出沒，注意安全！（IG＠jasper_zhong1998）

（全文完）