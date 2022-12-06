一線搜查丨屯門租客欠租「走佬」遺垃圾屋　5貓斷糧或面臨安樂死？｜附漁護署回應

近日網上流傳一條片段，指屯門有租客欠租「走佬」，更遺下5隻貓，業主重返單位，發現全屋牆身嚴重發霉兼滿佈曱甴，垃圾更多到要消防員在隔離單位爬入去。發文者更引述執法人員指，有關貓隻如一星期無人收留，就會面臨安樂死。漁護署則回覆指，有關貓隻已送到轄下動物管理中心接受觀察；至於貓隻是否需要安樂死，當局就指須待有關部門進一步指示。

屯門有租客遺棄5隻貓於單位內一走了之。（星星寵物。水族＠FB）

全屋牆身嚴重發霉。（星星寵物。水族＠FB）

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單位牆身嚴重發霉 滿佈多隻活曱甴

日前（12月3日），寵物店「星星寵物。水族」在Facebook專頁發布了一條39秒影片，指收到一名屯門藍地業主求助指，一名女租客欠租多時，並將5隻貓遺棄在單位內一走了之。

從照片可見，單位有兩個貓籠，貓隻躲在天花角落位置，地下則滿佈垃圾及排泄物。單位牆身嚴重發霉，滿佈活曱甴：「全屋垃圾多到要消防員係隔離單位爬入去該單位！成屋成牆都係屎尿同小強，臭到離晒譜。」

貓隻躲在天花角落位（星星寵物。水族＠FB）

貓隻躲在天花角落位（星星寵物。水族＠FB）

地下有大量垃圾及排泄物（星星寵物。水族＠FB）

牆身滿佈多隻活曱甴（星星寵物。水族＠FB）

牆身滿佈多隻活曱甴（星星寵物。水族＠FB）

5貓被斷水斷糧

帖文更指：「5隻貓貓斷水斷糧，聽聞屋內本身有24隻，原主人琴日仲搵街坊想話仲有3隻未捉到，今日業主發現原來有5隻。」帖文指，有關貓隻已被警方帶走：「送咗去差館一定係漁記（漁護署）／愛協，阿蛇話依家一星期無人收就直接（人道毀滅）….」

有網民憑景色及間隔，認出事發地點疑似是豫豐花園，亦有網民附上照片，指從單位清出的垃圾，載滿5至7輛泥頭車。

單位清出的垃圾有5至7輛泥頭車（星星寵物。水族＠FB）

貓隻已送到漁護署接受觀察

愛護動物協會接受查詢時指，並無接收相關貓隻。漁護署則回覆《有線生活》表示，警方在12月4日將5隻家貓送往轄下動物管理中心，有關貓隻現正接受觀察，目前健康狀況大致良好。至於是否需要安樂死，當局就指須待有關部門進一步指示，才能為相關動物作後續安排。

（全文完）