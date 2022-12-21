一線搜查｜無家者獲派爛地板公屋　社工助追討批房署卸責　義工助裝修證人間有愛

患有罕見病「吉巴氏綜合症」的司徒先生，同時是一位無家者，最近終獲派公屋，然而單位地板竟然凹凸不平，有如「月球表面」。據免費電視77台節目《一線搜查》報道，司徒先生經社工協助和傳媒反映後，房署才正視問題，更有一班義工上門替司徒先生裝修家居。

司徒先生接收的公屋單位地板有如地盤環境。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

為避塵土要睡廚房

等候公屋六年的司徒先生，上月初終獲編配入住深水埗幸福邨一個單位，牆身雖經過翻新，但地板卻凹凸不平，每有風吹過，水泥便混合塵埃滿天飛，他說：「差過馬路，好似星球咁囉……同地盤表面差唔多。」司徒先生睡醒後衣服和手腳都是灰塵，最後要到廚房睡覺，並關上門才能避過灰塵。

司徒先生表示，於簽訂租約前，房署曾承諾會派人將單位內不合格的部份處理好，但簽下租約後，房署卻說不會處理，因單位質素已獲相關工程人員通過合格。後來在社區組織協會義工東哥協助下，透過傳媒向房署反映，房署才馬上派人舖平地板。

司徒先生的苦況曝光後，房署終派人舖平地板。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

社工批房署卸責

社區組織協會義工東哥表示，房署有責任將舊單位翻新好，才交給下一任租戶，然而司徒先生入住發現地板問題後，房署將責任推給裝修師傅，師傅又將責任推給房署總工程部，他形容事件「完全係卸責喎」。東哥補充：「根本個單位翻新返嚟，房署係有責任去監管，如果單位未復修到完好，應該督促外判公司再做，不嬲都係咁做，我哋做咗30年社工，好多（個案）房署都係咁做，但我冇試過遇到咁卸責態度。」

人間有情，一班義工上門為司徒先生裝修家居。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

暖男義務助裝修

司徒先生早年因為與太太離婚，因此要重新輪候公屋，更患上罕有的「吉巴氏綜合症」，失去工作能力而輪落街頭。「吉巴氏綜合症」是一種因免疫系統損害周邊神經系統，而引起急性神經發炎，進而導致急性肌肉癱瘓的疾病。司徒先生表示，除了睡覺之外的時間，他都會感到手軟腳軟。

房署只是把地板舖平，司徒先生的家還需要簡單裝修。附近街坊知道司徒先生困難後，除了關心和問候，亦有捐贈物資，更有義工協助司徒先生的新家裝修。一直有協助基層義務裝修的曙光計劃義工Gilbert便聯同另一個教會義工協助裝修，例如為司徒先生的家舖地板、安裝抽氣扇，及安裝窗簾路軌。

Gilbert恰巧與獲派司徒先生同一屋邨單位，他形容自己獲派的單位狀態也很差，房署表現冷漠，他表示當時沒有找社工協助，只是聯絡朋友協助維修好單位，而司徒先生單位的狀態是他見過最差的。有關司徒先生的公屋單位全部內容，可按此重溫《一線搜查》第122集。

免費電視77台《一線搜查》

播出日期：逢星期一至五

播出時間：20:00 – 20:30

（午夜12時於免費電視 78台 重播）

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（全文完）

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