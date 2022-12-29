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一線搜查｜深水埗白田商場壞燈冇人理？街坊：幾十盞燈壞咗成年　至少2名長者跌倒受傷
一線搜查｜深水埗白田商場壞燈冇人理？街坊：幾十盞燈壞咗成年　至少2名長者跌倒受傷

據免費電視77台節目《一線搜查》報道，有深水埗街坊投訴白田商場長期壞燈沒維修、沒更換！投訴人指全商場至少有數十盞燈都是壞的，包括居民出入必經的扶手電梯，而部份壞燈估計一年或以上未有維修。有區議員表示，從街坊口中得知至少曾有2宗長者跌倒意外，疑因商場燈光昏暗有關。

一線搜查｜深水埗白田商場壞燈冇人理？ 街坊：幾十盞燈壞咗成年　至少2名長者跌倒受傷
白田商場扶手電梯是居民必經之道，晚上沒有燈光變得非常昏暗。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

投訴人：半年前目擊長者跌倒

深水埗白田商場1979年落成，到2018年重建，去年完工啟用，由原本3層變成6層，街坊本應為多一個購物好去處而開心，但隨著商場照明燈一盏一盏的壞掉，現時晚上出入路過都要小心。街坊李先生向《一線搜查》表示，約半年前目擊有長者於扶手電梯位置跌倒受傷，並召救護車到場，開始留意燈光不足問題。

李先生以為白田商場很快便會維修或更換壞掉的照明燈，但問題卻越來越嚴重，他兩個月前曾向區議員林偉文投訴，指商場扶手電梯「12盞燈得3盞著」，然而「（區議員）向房署反映後，得到嘅答案係等緊整緊，兩個月前話等緊零件。」

一線搜查｜深水埗白田商場壞燈冇人理？ 街坊：幾十盞燈壞咗成年　至少2名長者跌倒受傷
扶手電梯位置只有少數燈有亮著。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

至少2宗長者跌倒受傷

「（商場重開）年零之嘛，有乜理由咁快啲燈就壞！」李先生約三星期前再致電「1823政府一線通」投訴，獲得商場管理處回覆，同樣指仍在等候零件，「我好留意啲燈，其實係嗰啲LED U型燈嚟，隨便喺街都有得賣，有乜要由要等咁耐？」

區議員林偉文表示，曾向房署高級經理及總經理反映商場管理問題，包括升降機和保安等等，但情況並沒有改善，「好似仲差咗」。林偉文表示從街坊口中得知，因燈光昏暗至少有兩宗長者跌倒受傷意外，他又指晚上9時後商場的商店陸續關門，少了店舖燈光，商場環境更昏暗、更危險。有關深水埗白田商場壞燈冇人理全部內容，可按此重溫《一線搜查》第128集。

免費電視77台《一線搜查》

播出日期：逢星期一至五

播出時間：20:00 – 20:30

（午夜12時免費電視 78台 重播）

WhatsApp報料熱線：68960931

（全文完）

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問：深水埗白田商場有甚麼問題？

答：有街坊投訴商場多盞燈壞掉，但卻沒維修，晚上燈光昏暗…詳情按此

問：為何白田商場不維修壞燈？

答：商場管理處回覆區議員表示，正等候零件…詳情按此

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