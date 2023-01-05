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一線搜查｜青馬橋底日日有數十艇釣魚　原來犯法？深井居民為何叫苦？

一線搜查｜青馬橋底日日有數十艇釣魚　原來犯法？深井居民為何叫苦？

最近經常有數十艘釣魚艇聚集在青馬大橋底一帶，有貨船船長指這些小艇阻塞航道，非常危險，就連鄰近深井居民都有怨言。據免費電視77台節目《一線搜查》報道，原來該處向來是釣魚熱點，每到這段時間，有「馬友」魚群出沒，更可能釣到有「海中鑽石」之稱的「黃唇魚」，然而該處同時是主要航道，因此在該處釣魚是犯法的！

一線搜查｜青馬橋底日日數十艇釣魚　原來犯法？深井居民為何叫苦？
青馬橋底無論是平日還是假日，都有數十小艇聚集釣魚。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

貨船船長：我哋仲驚過佢哋

據有逾20年駕駛經驗的貨船船長K先生表示，每年到了這時候，青馬大橋該處都有魚群出沒，吸引大批釣友乘船出海釣魚，不論是平日還是假期，經常都有二、三十艘釣艇聚集，高峰期更可多達四、五十艘。然而，該處是香港主要航道之一的馬灣航道，常有大型遠洋貨輪駛過。

船長K先生表示，釣艇只會避開大型遠洋貨輪，本地船隻駛過則不會迴避，只會「讓返條路仔俾你行下」，他說：「我哋仲驚過佢哋（釣艇），佢哋反而好似唔係好驚我哋，我哋反而要避返佢哋轉頭。」

一線搜查｜青馬橋底日日數十艇釣魚　原來犯法？深井居民為何叫苦？
海事處巡邏艇一到，幾十艘釣艇馬上「走鬼」。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

海事處巡邏艇一到　釣艇即「走鬼」

根據法例，在主要航道上捕魚，可被罰款2,000元。因此每當有海事處巡邏艇駛至，幾十艘釣艇隨即四散「走鬼」，但釣艇只是駛到一旁，待巡邏艇及大貨船駛走後，便馬上「歸位」繼續釣魚。然而，貨船經過掀起的湧浪，足以威脅小型釣艇。船長K先生表示已見過多次翻艇，但未見過海事處船隻有執法行動，認為如果只是驅散釣艇而不檢控，只會「變相鼓勵佢哋更加覺得呢度釣魚冇問題」。

深井居民都受罪

釣魚為何會影響到深井居民？原來海事處巡邏艇出現時，多數是為即將駛至的大型貨輪開路「清場」，然而巡邏艇並非「長駐」，如沒有巡邏艇預先「清場」，貨船只好自行鳴笛向釣艇示警，而笛聲之大，便會滋擾到鄰近居民。深井居民呂先生（化名）表示，早上7時甚至4、5時都有大船響號示警，「大船啲號聲比較低沉，係好煩擾」。

一線搜查｜青馬橋底日日數十艇釣魚　原來犯法？深井居民為何叫苦？
巨型黃唇魚價值過百萬元。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

海事海事處回覆指，每日都有巡邏船隻於馬灣航道水域巡邏，如發現有船隻違規，處方會依法處理。海事處又指，過去3年接到4宗相關書面投訴，並已作出檢控。

釣友不怕被檢控又不怕危險，全因現時是釣魚好季節，尤其是合時的野生馬友，兩三斤重價值上千元。該處一帶水域更曾經有「海中鑽石」之稱的「黃唇魚」出沒，十幾年前曾有人釣獲85公斤的巨型黃唇魚，據稱價值過百萬元。

不過，黃唇魚屬於世界自然保護聯盟（IUCN）列入紅色名錄中，屬於極度瀕危類別，在內地亦屬於二級保護品種，捕殺和買賣都屬違法。有關青馬釣魚全部內容，可按此重溫《一線搜查》第133集。

免費電視77台《一線搜查》

播出日期：逢星期一至五

播出時間：20:00 – 20:30

（午夜12時免費電視 78台 重播）

WhatsApp報料熱線：68960931

（全文完）

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問：釣艇為何聚集到青馬橋底？

答：因為青馬一帶現時是釣魚旺季，經常有馬友魚群出沒…詳情按此

問：貨船遇到甚麼困難？

答：貨船通過該處時要小心翼翼，擔心撞到小型釣艇…詳情按此

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