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一線搜查｜毅進生：英文作文全班都請槍　大學畢業生曾請槍5次：功課太深

一線搜查｜毅進生：英文作文全班都請槍　大學畢業生曾請槍5次：功課太深

代做功課｜由社交平台到網購平台，長期有大量代做功課甚至考卷和畢業論文的廣告，即俗稱「請槍」作答。據免費電視77台報道節目《一線搜查》報道，學生請槍似乎相當普遍，有毅進畢業生指全班同學英文作文考試都有請槍，也有大學畢業生表示曾5次請槍，更曾被騙千元。有律師指代做功課是詐騙行為，委託人與「槍手」同樣犯法。

一線搜查｜毅進生：英文作文全班都請槍　大學畢業生曾請槍5次：功課太深
代做功課收費不低，為何學生仍願意付鈔？（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

毅進生：認真讀書的都請槍

毅進文憑是政府為取代毅進計劃而設的課程，及格畢業的學生將獲得等同於中學文憑試五科第2級的資格。毅進畢業生B小姐表示，毅進學生普遍英文能力低，而英文作文佔英文科考試總分比例高，因此取得作文合格很重要，如英文不合格導致要重讀，便要再花8000元學費及半年時間。

由於英文作文考試模式是老師預先給予題目，於是學生便有時間請槍，「搵人幫手做完之後，背完之後就ok囉！」B小姐背熟槍手所做的文章才回校作答，最終合格，請槍所花費用約200元。B小姐補充，請槍的都是「諗住認真讀」的學生，其他學生長期交白卷或早已退學便不會請槍。她所就讀的一班約20人，「我哋班差唔多全班都有（請槍）」。

一線搜查｜毅進生：英文作文全班都請槍　大學畢業生曾請槍5次：功課太深
大學畢業生A小姐曾遇騙徒，但無阻她繼續「請槍」。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

大學生：請槍因功課太深

代做功課收費因複雜程度而異，修讀數據科學大學畢業生A小姐於3年級開始請槍，她表示中介人會先問功課詳情及客人的心目中的預算，然後物色願意接受價格的「槍手」，談成後便會在通訊程式開設群組，以便客人、中介及槍手溝通細節，再於網上購物平台付款。

A小姐表示大學三年級及四年級至少請槍5次，每份功課付費約一千至二千元不等，其間被騙兩次，損失二千元。她解釋請槍是因為功課太深太難不會做。

一線搜查｜毅進生：英文作文全班都請槍　大學畢業生曾請槍5次：功課太深
網上有大量代做功課廣告。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

律師指至少犯兩罪行

律師梁永鏗表示，請人代做課或者擔任「槍手」都可能犯法，「幫佢做功課呢個做法已經係欺詐罪，因為佢係誘使老師或者學校，佢俾一啲分俾佢，或者升佢班，呢個動作換嚟呢有人有金錢得益，咁成班人裏面包括學生、製作人（槍手）同中介人，我哋可以叫佢做串謀詐騙。」梁永鏗又指，代做功課亦可能觸犯製造虛假文書罪行，最高刑罰監禁14年。有關代做功課的全部內容，可按此重溫《一線搜查》第136集。

免費電視77台《一線搜查》

播出日期：逢星期一至五

播出時間：20:00 – 20:30

（午夜12時免費電視 78台 重播）

WhatsApp報料熱線：68960931

（全文完）

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問：代做功課要幾多錢？

答：視乎功課複雜程度而定，毅進學生的英文作文約200元，大學生功課要過千元…詳情按此

問：代做功課是否犯法？

答：律師指代做功課的委托人、中介人及槍手都會觸犯串謀詐騙及虛假文書相關罪行…詳情按此

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