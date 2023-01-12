一線搜查丨紅十字會為全港市民做身體檢查　流動車免費睇血壓、血糖、體脂丨附服務時間、地點

紅十字會身體檢查｜去年7月起，香港紅十字會「流動健康教育車」走訪全港18區，免費為有需要市民提供免費身體檢查，包括量度血壓、血糖等，流動車上亦有註冊護士解答健康疑難。有興趣的朋友，即去下文查看服務詳情！

香港紅十字會「流動健康教育車」將會走訪全港十八區（紅十字會網站）

免費檢查血壓、血糖和體脂

紅十字會「流動健康教育車」現正走訪全港18區，為有需要市民提供免費身體檢查，包括血壓、血糖、膽固醇和體脂等，如欲參與血糖測試，記得檢驗前2小時不要進食，若有任何健康疑難，亦可以詢問車上註冊護士。

流動車入面有不同遊戲，讓大家了解更多關於卡路里、糖份和心血管疾病等知識，提高街坊對健康資訊認知，無論大人、小孩還是長者都可以前往參加。

免費檢查血壓、血糖和體脂（紅十字會FB）

街坊讚服務方便又放心

參加者可因應個人意願，視乎健康狀況、居住地區等因素而登記資料，參與一系列跟進服務，包括健康講座、健康飲食或運動工作坊、靜觀及瑜伽工作坊等。紅十字會社區健康教育計劃經理何詠琪（Dorothy）指：「反應好熱烈，有街坊話佢哋都真係好耐無檢查過血壓血糖，疫情下費事出街去咁遠，流動車就在屋企左近，覺得好方便同埋放心啲。」

可因應個人意願參與一系列跟進服務（賽馬會FB）

流動健康教育車日程表

2023年1月，教育車將會走訪沙田區，服務時間為上午10時至下午5時；2月會到荃灣、青衣、葵芳等。想知道幾時到你所居住的地區、服務時間及地點，可＜按此＞查看最新時間表，或前往紅十字會Facebook專頁。

流動健康教育車1月日程表（紅十字會網站）

流動健康教育車2月日程表（紅十字會網站）

（全文完）

免費電視77台《一線搜查》

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播出時間：20:00-20:30

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