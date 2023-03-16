一線搜查｜WeChat Pay微信支付懶人包　港版＋內地版開通方法　北上深圳消費必備｜附增值教學

中港兩地通關，港人終於可以北上吃喝玩樂。不過，近年內地很多地方都以電子支付為主，因此出發前最好預先開通一個電子錢包。《有線生活》為大家整合了WeChat Pay HK（微信支付）註冊、身份認證及增值方法等，另外亦會教大家開通內地版WeChat Pay，以及綁定戶口，即睇WeChat Pay內地付款懶人包！

《有線生活》為大家整合了WeChat Pay HK（微信支付）註冊、身份認證及增值方法。（WeChat Pay）

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WeChat Pay 微信支付懶人包

WeChat Pay HK 教學

WeChat Pay（微信支付）是內地其中一個主要的手機電子支付程式。而香港版WeChat Pay HK早前推出「雙向跨境支付方案」，港人毋須綁定內地銀行卡，便能直接向指定內地商戶付款，包括多間深受港人歡迎的店舖，例如：喜茶、奈雪的茶、探魚、海底撈火鍋及木屋燒烤等，而且消費金額亦會自動轉換成港幣，十分方便。

＊可使用WeChat Pay HK以港幣支付的內地商戶名單：按此

如要透過WeChat Pay HK在內地進行跨境支付，用戶必須完成身份認證、綁定銀行卡或銀行轉帳認證。

港人毋須綁定內地銀行卡，便能透過WeChat Pay HK直接向指定內地商戶付款，例如：海底撈火鍋。（有線新聞圖片）

WeChat Pay HK 微信支付｜身份認證

1. 進入電子銀包

打開微信WeChat，在右下角點擊「我」，然後點擊「服務」。進入電子銀包頁面後，上方會顯示橙色提示信息，「根據監管要求，使用轉數快、餘額派利是等功能前，需先完成身份認證升級，立即前往升級」。

打開微信WeChat，在右下角點擊「我」。（1010hk＠YouTube截圖）

2. 驗證手機號碼

點擊後，用戶需要填寫個人手機號碼，按「發送驗證碼」後，手機將會收到由WeChat發出的短訊，根據短訊輸入及提交驗證碼後，可以進入下一步。

3. 驗證香港身份證

用戶需要選擇身份證類型，再按照指示拍攝證件，並且提交。

用戶需要選擇身份證類型，再按照指示拍攝證件，並且提交。（1010hk＠YouTube截圖）

4. 填寫個人資料

用戶需要填寫個人資料，包括性別、英文姓名、出生日期、證件號碼及詳細居住地址等。最後點選已閱讀並同意隱私政策，確認後便可提交。

用戶需要填寫個人資料，包括英文姓名、出生日期、證件號碼及居住地址等。（1010hk＠YouTube截圖）

5. 進行人臉識別

用戶需要接受人臉識別，必須正面對準圓圈，並且跟隨指示做出動作。完成後，頁面會顯示「資料已提交，審核中」，而結果將會在7個工作天，透過微信通知。

用戶需要接受人臉識別，必須正面對準圓圈，並且跟隨指示做出動作。（1010hk＠YouTube截圖）

WeChat Pay HK 微信支付｜綁定香港銀行戶口

1. 進入電子銀包

打開微信WeChat，在右下角點擊「我」，然後點擊「服務」，選擇「銀行卡」。

2. 添加銀行賬戶

點擊「添加銀行賬戶」，選擇綁定的銀行名稱，並驗證支付密碼。

3. 輸入銀行賬戶資料

輸入要綁定的銀行賬戶的登記人信息，待銀行完成確認後，即綁定成功。

選擇「銀行卡」，點擊「添加銀行賬戶」。（1010hk＠YouTube截圖）

WeChat Pay HK 微信支付｜增值方法

WeChat Pay HK提供以下增值方式：

1. 綁定信用卡或信用卡

用戶可在WeChat Pay HK綁定信用卡或銀行戶口。在內地消費時，不需預先增值錢包，能直接從銀行或信用卡扣款。

2. 銀行直接付款授權（DDA）

如果不想將信用卡綁定至WeChat Pay HK，可以從銀行戶口轉賬至WeChat Pay HK增值。現時支援全港17間銀行，只需在微信WeChat內完成身份認證，然後提交直接付款授權（DDA）申請即可。

3. 指定門市

用戶可以前往香港指定門市進行增值，例如：7-11便利店、OK便利店及麥當勞，出示二維碼並以現金增值。

用戶可以前往香港指定門市進行增值，例如：7-11便利店。（Decry.Yae＠unsplash）

WeChat Pay HK與內地版微信支付的分別？

WeChat Pay HK是獲香港金管局發出「儲值支付工具牌照」之一的電子錢包，可以在香港及內地部分商戶使用。由於並非涵蓋內地全國，因此如想在內地消費暢通無阻，則需開通內地版WeChat Pay（微信支付）。

WeChat Pay HK是獲香港金管局發出「儲值支付工具牌照」之一的電子錢包。（WeChat Pay）

WeChat Pay 內地微信支付｜開通方法

港人如想開通內地版WeChat Pay，首先需要有內地電話號碼及內地銀行戶口，以用作綁定戶口進行支付。

1. 申請內地電話號碼

港人申請內地電話號碼的途徑主要有3種，分別是一卡兩號、內地副號及內地電話卡，《有線生活》為大家整合了內地電話號碼申請方法及收費等，即睇懶人包！

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港人申請內地電話號碼的途徑主要有3種。（Brett Jordan＠unsplash）

2. 開設內地銀行戶口

申請內地電話號碼後，便可開設內地銀行戶口。現時不論在香港或親身前往內地，均能辦理開戶手續，而且過程十分簡單。《有線生活》為大家整合了在香港及北上開設內地銀行戶口的分法、所需文件及收費等，大家可因應個人需要而選擇，即睇懶人包！

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現時不論在香港或親身前往內地，均能辦理開戶手續。（freepik）

3. 綁定內地號碼、戶口至WeChat Pay

打開微信WeChat，按照指示進行實名認證，並綁定內地戶口，以及填寫內地電話號碼。完成認證後便可以向內地的商戶付款。

打開微信WeChat，按照指示進行實名認證。（WeChat Pay）

WeChat Pay HK切換至內地錢包

如果同時開通了WeChat Pay香港錢包及內地錢包，可以透過以下方法切換至內地錢包。

1. 打開微信WeChat，在右下角點擊「我」，然後選擇「Pay」。

2. 點選右上角的「…」，點擊「變更錢包地區」 ，然後選擇錢包歸屬地區「中國大陸」。

WeChat Pay HK切換至內地錢包方法。（WeChat Pay）

（全文完）

免費電視77台《一線搜查》

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播出時間：20:00-20:30

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