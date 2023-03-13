返回
按輸入鍵開始搜尋

台北酒店7間星級推介　3分鐘到車站／房內按摩浴缸／溫泉／躺著看101大樓／50米泳池

  • Cory
  • 2023年03月13日
台北酒店7間星級推介　3分鐘到車站／房內按摩浴缸／溫泉／躺著看101大樓／50米泳池

台北住宿2023｜台灣開關了！3年沒去台灣，不妨訂間酒店「豪一豪」。現於Trip.com預訂台灣酒店可享有9折優惠，使用MASTERCARD或中銀信用卡額外再減300港元！​ 《有線生活》下文整理了7間位於台北的奢華酒店，鄰近夜市和捷運站，還設有浴場、桑拿、私人按摩浴缸，優惠期由3月13日至17日，有心水就立即預訂吧！

東京住宿推介：

東京近100間酒店推介　新開幕／溫泉旅館／滑雪／1分鐘到JR🤩
東京半新酒店25間推介　2分鐘到車站／露天溫泉／無邊際泳池／房內睇櫻花🤩
東京8間河口湖溫泉酒店👍🏻房內泡私人風呂，起床賞富士山絕景🤩
東京市中心溫泉酒店5大推介👍🏻5分鐘步行到JR站，新宿／銀座／上野全部超高CP🤩

台北奢華酒店7間優惠　房內按摩浴缸／溫泉／西門町商圈／3分鐘到捷運／兒童遊樂場
台灣開關了！（Unsplash圖片）

台北7間奢華酒店

  1. 捷絲旅－台北西門町館（Just Sleep Ximending）－位於旅遊熱點西門町
  2. 台北晶華酒店（Regent Taipei）－設浴池、Spa、室外泳池
  3. 台北圓山大飯店（The Grand Hotel）－全台首間五星級飯店
  4. 台北悠逸商旅（台北士林）（Uinn Business Hotel Shilin）－設有兒童遊樂場
  5. 天閣酒店（台北信義館）（The Tango Taipei Xinyi）－房內按摩浴缸
  6. 台北柔美商務飯店（Taipei Roumei Boutique Hotel）－可邊浸浴邊看電視
  7. 艾捷天麗大飯店（Hej Taipei Arena Hotel）－看演唱會必住！台北小巨蛋旁
捷絲旅－台北西門町館（Just Sleep Ximending）－位於旅遊熱點西門町
捷絲旅－台北西門町館（Trip.com圖片）

台北奢華酒店｜【1】捷絲旅－台北西門町館（Just Sleep Ximending）－位於旅遊熱點西門町

捷絲旅在台灣擁有多間分店，而西門町館位於旅遊熱點西門町商圈，對遊客非常便利。酒店從大堂開始便極具時尚感，提供精緻雙人房、豪華房、三人房、荷里活雙人房等，房間寬敞，牆身有類似塗鴉的設計，洗手間採用黑色設計，且附有圓鏡；此外，酒店設有兒童遊樂區，造型亦相當新潮！

查看捷絲旅 – 西門町館優惠：AgodaTrip.comHotels.comBooking.com

捷絲旅－台北西門町館（Just Sleep Ximending）－位於旅遊熱點西門町
西門町館位於旅遊熱點西門町（Trip.com圖片）
捷絲旅－台北西門町館（Just Sleep Ximending）－位於旅遊熱點西門町 房間寬敞，牆身有類似塗鴉的設計
房間寬敞，牆身有類似塗鴉的設計（Trip.com圖片）
捷絲旅－台北西門町館（Just Sleep Ximending）－位於旅遊熱點西門町 酒店從大堂開始便極具時尚感
酒店從大堂開始便極具時尚感（Trip.com圖片）
捷絲旅－台北西門町館（Just Sleep Ximending）－位於旅遊熱點西門町 酒店設有兒童遊樂區，造型亦相當新潮！
酒店設有兒童遊樂區，造型亦相當新潮！（Trip.com圖片）

捷絲旅－台北西門町館（Just Sleep Ximending）

地址：100台灣台北市中正區中華路一段41號5樓
交通：捷運西門站 步行約4分鐘
價格：HK$1,166起／晚（2人價錢）

立即預訂捷絲旅 – 西門町館：AgodaTrip.comHotels.comBooking.com

👉🏻返回目錄

Klook.com
【2】台北晶華酒店（Regent Taipei）－設浴池、Spa、室外泳池
台北晶華酒店（Trip.com圖片）

台北奢華酒店｜【2】台北晶華酒店（Regent Taipei）－設浴池、Spa、室外泳池

台北晶華酒店是IHG集團旗下酒店，提供精緻房、豪華房、露台客房等房型，所有房間都十分寬敞，浴室備有浴缸，房內有落地玻璃窗，隨時都可以欣賞到台北市景，小編偷偷告訴你，套房的落地玻璃窗更巨型，景色更優美！而酒店設有室外泳池、Spa等設施，更有浴池，喜歡泡澡的話不要錯過！

查看台北晶華酒店優惠：AgodaTrip.comHotels.comBooking.com

【2】台北晶華酒店（Regent Taipei）－設浴池、Spa、室外泳池 提供精緻房、豪華房、露台客房等房型
提供精緻房、豪華房、露台客房等房型（Trip.com圖片）
【2】台北晶華酒店（Regent Taipei）－設浴池、Spa、室外泳池 套房的落地玻璃窗更巨型
套房的落地玻璃窗更巨型（Trip.com圖片）
【2】台北晶華酒店（Regent Taipei）－設浴池、Spa、室外泳池 室外泳池
室外泳池（Trip.com圖片）
【2】台北晶華酒店（Regent Taipei）－設浴池、Spa、室外泳池
浴池（Trip.com圖片）
【2】台北晶華酒店（Regent Taipei）－設浴池、Spa、室外泳池
Spa（Trip.com圖片）

台北晶華酒店（Regent Taipei）

地址：104台灣台北市中山區中山北路二段39巷3號
交通：捷運中山站 步行約6分鐘
價格：HK$1,795起／晚（2人價錢）

立即預訂台北晶華酒店：AgodaTrip.comHotels.comBooking.com

👉🏻返回目錄

【3】台北圓山大飯店（The Grand Hotel）－全台首間五星級飯店
台北圓山大飯店（Trip.com圖片）

台北奢華酒店｜【3】台北圓山大飯店（The Grand Hotel）－全台首間五星級飯店

台北圓山大飯店是台灣第一間五星級飯店，曾接待過多國元首。飯店是一座14層宮殿式建築，紅柱金瓦，充滿古典氣氛。飯店提供經典房、豪華房、天際套房等房型，房間設計都非常古色古香，高級客房以上級別的房型更附有露台和浴缸，最奢華的環景雙床套房，面積足足有93平方米，大廳和睡房子都非常寬敞。而飯店設有溫泉、50米長游泳池、網球場、桌球場等設施，即使不離開飯店也可以玩足一天！

查看台北圓山大飯店優惠：AgodaTrip.comHotels.comBooking.com

【3】台北圓山大飯店（The Grand Hotel）－全台首間五星級飯店飯店是一座14層宮殿式建築
飯店是一座14層宮殿式建築（Trip.com圖片）
【3】台北圓山大飯店（The Grand Hotel）－全台首間五星級飯店最奢華的環景雙床套房，面積足足有93平方米
最奢華的環景雙床套房，面積足足有93平方米（Trip.com圖片）
【3】台北圓山大飯店（The Grand Hotel）－全台首間五星級飯店房間設計都非常古色古香
房間設計都非常古色古香（Trip.com圖片）
【3】台北圓山大飯店（The Grand Hotel）－全台首間五星級飯店 50米長游泳池
50米長游泳池（Trip.com圖片）
【3】台北圓山大飯店（The Grand Hotel）－全台首間五星級飯店 溫泉
溫泉（Trip.com圖片）

台北圓山大飯店（The Grand Hotel）

地址：10427台灣台北市中山區中山北路四段1號
交通：於捷運劍潭站1號出口前，中山北路方向，乘搭免費接駁車
價格：HK$649起／晚（2人價錢）

立即預訂台北圓山大飯店：AgodaTrip.comHotels.comBooking.com

👉🏻返回目錄

Klook.com
【4】台北悠逸商旅（台北士林）（Uinn Business Hotel Shilin）－設有兒童遊樂場
台北悠逸商旅（台北士林）（Trip.com圖片）


大阪／京都住宿推介：

心齋橋酒店10間推介　2分鐘到車站／免費浴場／空中酒吧／親子友善🤩
難波9間酒店推介2023　家庭公寓／日式旅館／免費溫泉　回住率超高🤩
日本京都8間近車站酒店👍🏻2分鐘直達鐵路＋免費浴場＋有廚房＋日式風格🤩
10間大阪新開張酒店👍🏻鄰近梅田／難波／心齋橋，方便Shopping，舒適度滿分🤩

台北奢華酒店｜【4】台北悠逸商旅（台北士林）（Uinn Business Hotel Shilin）－設有兒童遊樂場

台北悠逸商旅（台北士林）鄰近士林夜市，提供雙人標準房、悠逸大床房、三人房，部分房型附有露台和浴缸。若一家大小建議入住親子四人房，酒店設有兒童遊樂場，十分適合親子遊。雖然酒店與地鐵站有一定距離，勝在價格實惠且鄰近夜市，CP值算不錯！

查看台北悠逸商旅（台北士林）優惠：AgodaTrip.comHotels.comBooking.com

【4】台北悠逸商旅（台北士林）（Uinn Business Hotel Shilin）－設有兒童遊樂場 提供雙人標準房、悠逸大床房、三人房
提供雙人標準房、悠逸大床房、三人房（Trip.com圖片）
【4】台北悠逸商旅（台北士林）（Uinn Business Hotel Shilin）－設有兒童遊樂場 若一家大小建議入住親子四人房
若一家大小建議入住親子四人房（Trip.com圖片）
【4】台北悠逸商旅（台北士林）（Uinn Business Hotel Shilin）－設有兒童遊樂場 部分房型附有露台和浴缸。
部分房型附有露台和浴缸（Trip.com圖片）
【4】台北悠逸商旅（台北士林）（Uinn Business Hotel Shilin）－設有兒童遊樂場
設有兒童遊樂場（Trip.com圖片）
【4】台北悠逸商旅（台北士林）（Uinn Business Hotel Shilin）－設有兒童遊樂場 十分適合親子遊
十分適合親子遊（Trip.com圖片）

台北悠逸商旅（台北士林）（Uinn Business Hotel Shilin）

地址：111台灣台北市士林區承德路四段318號
交通：捷運士林站 步行約14分鐘／地鐵劍潭站 步行約15分鐘
價格：HK$590起／晚（2人價錢）

立即預訂台北悠逸商旅（台北士林）：AgodaTrip.comHotels.comBooking.com

👉🏻返回目錄

【5】天閣酒店（台北信義館）（The Tango Taipei Xinyi）－房內按摩浴缸
天閣酒店（台北信義館）（Trip.com圖片）

台北奢華酒店｜【5】天閣酒店（台北信義館）（The Tango Taipei Xinyi）－房內按摩浴缸

天閣酒店（台北信義館）主打豪華房型，包括豪華雙人房、天威套房、尊榮套房等，所有房間都十分寬敞，同時備有浴缸和淋浴間；而其中最奢華的就是天鷹套房，除了房間面積寬敞，套房內更設有按摩浴缸，住客可以享受浸浴。而從酒店步行到新光三越百貨只要約10分鐘，血拼完可以很快回到酒店休息！

查看天閣酒店（台北信義館）優惠：AgodaTrip.comHotels.comBooking.com

【5】天閣酒店（台北信義館）（The Tango Taipei Xinyi）－房內按摩浴缸 主打豪華房型
主打豪華房型（Trip.com圖片）
【5】天閣酒店（台北信義館）（The Tango Taipei Xinyi）－房內按摩浴缸 包括豪華雙人房、天威套房、尊榮套房等
包括豪華雙人房、天威套房、尊榮套房等（Trip.com圖片）
【5】天閣酒店（台北信義館）（The Tango Taipei Xinyi）－房內按摩浴缸
套房內更設有按摩浴缸（Trip.com圖片）

天閣酒店（台北信義館）（The Tango Taipei Xinyi）

地址：11066台灣台北市信義區忠孝東路五段297號
交通：捷運永春站 步行約3分鐘
價格：HK$989起／晚（2人價錢）

立即預訂天閣酒店（台北信義館）：AgodaTrip.comHotels.comBooking.com

👉🏻返回目錄

台北柔美商務飯店（Taipei Roumei Boutique Hotel）－可邊浸浴邊看電視
台北柔美商務飯店（Trip.com圖片）

台北奢華酒店｜【6】台北柔美商務飯店（Taipei Roumei Boutique Hotel）－可邊浸浴邊看電視

台北柔美商務飯店提供豪華大床房、高級客房、商務雙床套房等房型，房間寬敞，所有房間都備有梳化、浴缸；而商務房以上級別，浴室則同時備有按摩浴缸和淋浴間，更設有電視，可邊浸浴邊收看節目，超寫意！

查看台北柔美商務飯店優惠：AgodaTrip.comHotels.comBooking.com

台北柔美商務飯店（Taipei Roumei Boutique Hotel）－可邊浸浴邊看電視 提供豪華大床房、高級客房、商務雙床套房等房型
提供豪華大床房、高級客房、商務雙床套房等房型（Trip.com圖片）
台北柔美商務飯店（Taipei Roumei Boutique Hotel）－可邊浸浴邊看電視 房間寬敞
房間寬敞（Trip.com圖片）
台北柔美商務飯店（Taipei Roumei Boutique Hotel）－可邊浸浴邊看電視 浴室則同時備有按摩浴缸和淋浴間
浴室則同時備有按摩浴缸和淋浴間（Trip.com圖片）
台北柔美商務飯店（Taipei Roumei Boutique Hotel）－可邊浸浴邊看電視
更設有電視（Trip.com圖片）

台北柔美商務飯店（Taipei Roumei Boutique Hotel）－可邊浸浴邊看電視

地址：104台灣台北市中山區建國北路二段64巷9號
交通：捷運松江南京站 步行約7分鐘
價格：HK$557起／晚（2人價錢）

立即預訂台北柔美商務飯店：AgodaTrip.comHotels.comBooking.com

👉🏻返回目錄

艾捷天麗大飯店（Hej Taipei Arena Hotel）－看演唱會必住！台北小巨蛋旁
艾捷天麗大飯店（Trip.com圖片）

台北奢華酒店｜【7】艾捷天麗大飯店（Hej Taipei Arena Hotel）－看演唱會必住！台北小巨蛋旁

最後要介紹的艾捷天麗大飯店，非常推薦給喜歡看演唱會的朋友，因為酒店就在台北小巨蛋旁邊，絕對不用擔心看完演唱會要逼地鐵！酒店設有精緻客房、行政客房、豪華行政客房等，若一班好友更可入住4人房，從酒店房間窗戶望出去可以看到101，雖然酒店沒有特別休閒設施，不過房間尚算寬敞，價格亦十分實惠，CP值超高。

查看艾捷天麗大飯店優惠：AgodaTrip.comHotels.comBooking.com

艾捷天麗大飯店（Hej Taipei Arena Hotel）－看演唱會必住！台北小巨蛋旁
酒店就在台北小巨蛋旁邊（Trip.com圖片）
艾捷天麗大飯店（Hej Taipei Arena Hotel）－看演唱會必住！台北小巨蛋旁 酒店設有精緻客房、行政客房、豪華行政客房等
酒店設有精緻客房、行政客房、豪華行政客房等（Trip.com圖片）

艾捷天麗大飯店（Hej Taipei Arena Hotel）

地址：105台灣台北市松山區南京東路四段156號
交通：捷運台北小巨蛋站 步行約4分鐘
價格：HK$407起／晚（2人價錢）

立即預訂艾捷天麗大飯店：AgodaTrip.comHotels.comBooking.com

👉🏻返回目錄

（全文完）

有線生活
台灣自由行｜台北新酒店8間推介2023　1分鐘到車站／日式大浴場／親子友善／Hermès團隊設計
台北、台中酒店優惠｜6間推介　家庭友善／小童免費住／溫泉　超近西門町、士林夜市
問：台北圓山大飯店幾星級？

答：台北圓山大飯店是台灣第一間五星級飯店…詳情按此

問：台北悠逸商旅（台北士林）附近有甚麼景點嗎？

答：台北悠逸商旅（台北士林）鄰近士林夜市…詳情按此

其他人也在看
Visit Japan Web使用教學2023＋註冊步驟　填完入境日本快速通關｜附實體卡填寫方法
2023年03月02日
一線搜查｜內地通關二維碼「黑碼」申請教學　健康申報3大方法一文看｜附申報網址
2023年03月07日
一線搜查｜樓上鄰居深夜發噪音　港男投訴不果　鐵閘走廊貼大字報警告：玩謝佢
2023年03月07日
深圳數字人民幣教學　港人用八達通拍卡　即拎$200人民幣｜附領取方法
2023年03月07日
美國六旬婦「有心有力」　欲與25歲丈夫締愛情結晶　反擊質疑聲音：我精力充沛
2023年03月09日
一線搜查｜故意停車塞路　噪音擾街坊　「荃灣路名物」有幾離譜？
2023年03月09日