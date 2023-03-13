台北酒店7間星級推介　3分鐘到車站／房內按摩浴缸／溫泉／躺著看101大樓／50米泳池

台北住宿2023｜台灣開關了！3年沒去台灣，不妨訂間酒店「豪一豪」。現於Trip.com預訂台灣酒店可享有9折優惠，使用MASTERCARD或中銀信用卡額外再減300港元！​ 《有線生活》下文整理了7間位於台北的奢華酒店，鄰近夜市和捷運站，還設有浴場、桑拿、私人按摩浴缸，優惠期由3月13日至17日，有心水就立即預訂吧！

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台灣開關了！（Unsplash圖片）

台北7間奢華酒店

捷絲旅－台北西門町館（Trip.com圖片）

台北奢華酒店｜【1】捷絲旅－台北西門町館（Just Sleep Ximending）－位於旅遊熱點西門町

捷絲旅在台灣擁有多間分店，而西門町館位於旅遊熱點西門町商圈，對遊客非常便利。酒店從大堂開始便極具時尚感，提供精緻雙人房、豪華房、三人房、荷里活雙人房等，房間寬敞，牆身有類似塗鴉的設計，洗手間採用黑色設計，且附有圓鏡；此外，酒店設有兒童遊樂區，造型亦相當新潮！

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西門町館位於旅遊熱點西門町（Trip.com圖片）

房間寬敞，牆身有類似塗鴉的設計（Trip.com圖片）

酒店從大堂開始便極具時尚感（Trip.com圖片）

酒店設有兒童遊樂區，造型亦相當新潮！（Trip.com圖片）

捷絲旅－台北西門町館（Just Sleep Ximending）

地址：100台灣台北市中正區中華路一段41號5樓

交通：捷運西門站 步行約4分鐘

價格：HK$1,166起／晚（2人價錢）

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台北晶華酒店（Trip.com圖片）

台北奢華酒店｜【2】台北晶華酒店（Regent Taipei）－設浴池、Spa、室外泳池

台北晶華酒店是IHG集團旗下酒店，提供精緻房、豪華房、露台客房等房型，所有房間都十分寬敞，浴室備有浴缸，房內有落地玻璃窗，隨時都可以欣賞到台北市景，小編偷偷告訴你，套房的落地玻璃窗更巨型，景色更優美！而酒店設有室外泳池、Spa等設施，更有浴池，喜歡泡澡的話不要錯過！

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提供精緻房、豪華房、露台客房等房型（Trip.com圖片）

套房的落地玻璃窗更巨型（Trip.com圖片）

室外泳池（Trip.com圖片）

浴池（Trip.com圖片）

Spa（Trip.com圖片）

台北晶華酒店（Regent Taipei）

地址：104台灣台北市中山區中山北路二段39巷3號

交通：捷運中山站 步行約6分鐘

價格：HK$1,795起／晚（2人價錢）

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台北圓山大飯店（Trip.com圖片）

台北奢華酒店｜【3】台北圓山大飯店（The Grand Hotel）－全台首間五星級飯店

台北圓山大飯店是台灣第一間五星級飯店，曾接待過多國元首。飯店是一座14層宮殿式建築，紅柱金瓦，充滿古典氣氛。飯店提供經典房、豪華房、天際套房等房型，房間設計都非常古色古香，高級客房以上級別的房型更附有露台和浴缸，最奢華的環景雙床套房，面積足足有93平方米，大廳和睡房子都非常寬敞。而飯店設有溫泉、50米長游泳池、網球場、桌球場等設施，即使不離開飯店也可以玩足一天！

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飯店是一座14層宮殿式建築（Trip.com圖片）

最奢華的環景雙床套房，面積足足有93平方米（Trip.com圖片）

房間設計都非常古色古香（Trip.com圖片）

50米長游泳池（Trip.com圖片）

溫泉（Trip.com圖片）

台北圓山大飯店（The Grand Hotel）

地址：10427台灣台北市中山區中山北路四段1號

交通：於捷運劍潭站1號出口前，中山北路方向，乘搭免費接駁車

價格：HK$649起／晚（2人價錢）

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台北悠逸商旅（台北士林）（Trip.com圖片）



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台北奢華酒店｜【4】台北悠逸商旅（台北士林）（Uinn Business Hotel Shilin）－設有兒童遊樂場

台北悠逸商旅（台北士林）鄰近士林夜市，提供雙人標準房、悠逸大床房、三人房，部分房型附有露台和浴缸。若一家大小建議入住親子四人房，酒店設有兒童遊樂場，十分適合親子遊。雖然酒店與地鐵站有一定距離，勝在價格實惠且鄰近夜市，CP值算不錯！

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提供雙人標準房、悠逸大床房、三人房（Trip.com圖片）

若一家大小建議入住親子四人房（Trip.com圖片）

部分房型附有露台和浴缸（Trip.com圖片）

設有兒童遊樂場（Trip.com圖片）

十分適合親子遊（Trip.com圖片）

台北悠逸商旅（台北士林）（Uinn Business Hotel Shilin）

地址：111台灣台北市士林區承德路四段318號

交通：捷運士林站 步行約14分鐘／地鐵劍潭站 步行約15分鐘

價格：HK$590起／晚（2人價錢）

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天閣酒店（台北信義館）（Trip.com圖片）

台北奢華酒店｜【5】天閣酒店（台北信義館）（The Tango Taipei Xinyi）－房內按摩浴缸

天閣酒店（台北信義館）主打豪華房型，包括豪華雙人房、天威套房、尊榮套房等，所有房間都十分寬敞，同時備有浴缸和淋浴間；而其中最奢華的就是天鷹套房，除了房間面積寬敞，套房內更設有按摩浴缸，住客可以享受浸浴。而從酒店步行到新光三越百貨只要約10分鐘，血拼完可以很快回到酒店休息！

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主打豪華房型（Trip.com圖片）

包括豪華雙人房、天威套房、尊榮套房等（Trip.com圖片）

套房內更設有按摩浴缸（Trip.com圖片）

天閣酒店（台北信義館）（The Tango Taipei Xinyi）

地址：11066台灣台北市信義區忠孝東路五段297號

交通：捷運永春站 步行約3分鐘

價格：HK$989起／晚（2人價錢）

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台北柔美商務飯店（Trip.com圖片）

台北奢華酒店｜【6】台北柔美商務飯店（Taipei Roumei Boutique Hotel）－可邊浸浴邊看電視

台北柔美商務飯店提供豪華大床房、高級客房、商務雙床套房等房型，房間寬敞，所有房間都備有梳化、浴缸；而商務房以上級別，浴室則同時備有按摩浴缸和淋浴間，更設有電視，可邊浸浴邊收看節目，超寫意！

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提供豪華大床房、高級客房、商務雙床套房等房型（Trip.com圖片）

房間寬敞（Trip.com圖片）

浴室則同時備有按摩浴缸和淋浴間（Trip.com圖片）

更設有電視（Trip.com圖片）

台北柔美商務飯店（Taipei Roumei Boutique Hotel）－可邊浸浴邊看電視

地址：104台灣台北市中山區建國北路二段64巷9號

交通：捷運松江南京站 步行約7分鐘

價格：HK$557起／晚（2人價錢）

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艾捷天麗大飯店（Trip.com圖片）

台北奢華酒店｜【7】艾捷天麗大飯店（Hej Taipei Arena Hotel）－看演唱會必住！台北小巨蛋旁

最後要介紹的艾捷天麗大飯店，非常推薦給喜歡看演唱會的朋友，因為酒店就在台北小巨蛋旁邊，絕對不用擔心看完演唱會要逼地鐵！酒店設有精緻客房、行政客房、豪華行政客房等，若一班好友更可入住4人房，從酒店房間窗戶望出去可以看到101，雖然酒店沒有特別休閒設施，不過房間尚算寬敞，價格亦十分實惠，CP值超高。

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酒店就在台北小巨蛋旁邊（Trip.com圖片）

酒店設有精緻客房、行政客房、豪華行政客房等（Trip.com圖片）

艾捷天麗大飯店（Hej Taipei Arena Hotel）

地址：105台灣台北市松山區南京東路四段156號

交通：捷運台北小巨蛋站 步行約4分鐘

價格：HK$407起／晚（2人價錢）

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（全文完）