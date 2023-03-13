牙痛緊急止痛法　牙醫教4招有效紓緩　溫水漱口竟然有用、漱口水用錯更痛

牙痛｜相信唔少人都曾經試過突然牙痛，甚至半夜三更痛得不能入眠的慘痛經歷。遇著牙痛，但牙醫診所又未應診，或是未能預約看診的話，究竟有什麼方法可以有效地舒緩牙痛呢？台灣牙醫就精選了4招急救方法，幫助大家舒緩減輕牙痛之苦。

遇著牙痛，但牙醫診所又未應診，究竟有什麼方法可以有效地舒緩牙痛呢？（《海岸村恰恰恰》劇照）

牙醫教路 4招牙痛緊急止痛法

台灣牙醫劉馥萱在其Facebook專頁上分享，有不少病人都試過半夜時突然牙痛，但臨時臨急找不到牙醫看診，痛得睡不了的苦況。深夜之際遇上這種情況，牙醫主要都是為病人開止痛藥和打止痛針，除此之外，牙醫就建議下列4招病人自救方法，舒緩牙痛的折磨。

牙痛止痛法第1招｜避免刺激食物

遇著牙痛問題，牙醫建議大家避免進食刺激性食物，因為不論是味道過甜、過酸、過辣的食物，或是吃硬、粘性的食物，均會對牙齒造成刺激。相反，應該吃冰涼、柔軟的食物，例如雪糕、布甸、豆腐，能夠切成一小塊的食物更佳，能夠有助減少疼痛的感覺。

牙痛止痛法第2招｜用無酒精漱口水漱口

一般而言，漱口水可以加強口腔清潔，不過當出現蛀牙痛之時，代表蛀牙已有一定深度，如果使用含酒精成份的漱口水，會較為刺激，加劇疼痛感覺，因此建議使用無酒精漱口水慢慢漱口，帶清潔口腔之效又不會過度刺激牙齒。

牙痛止痛法第3招｜用溫水漱口

如果家中恰巧沒有無酒精漱口水，也不用擔心！牙醫建議大家可以用溫水代替，切記不能使用冰水漱口，因為溫度過低會刺激到牙齒，所以溫水是較合適的選擇。

牙痛止痛法第4招｜冰敷

牙醫表示冰敷是暫時止痛的好方法，大家可以利用冰袋或是冰凍的飲品，敷在臉頰外側，但謹記不能直接使用冰塊，因為冰塊的低溫會刺激到牙齒，反而適得其反。

最後牙醫都是建議大家，能夠找到牙醫看診的話，就要趕快尋求專業的診治，避免越拖越痛了！

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