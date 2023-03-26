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河口湖交通懶人包　富士回遊／JR／巴士優缺點　最快2小時直達富士山｜附購票方法＋價錢

  • JL
  • 2023年03月26日
河口湖交通懶人包　富士回遊／JR／巴士優缺點　最快2小時直達富士山｜附購票方法＋價錢

東京旅行，相信前往河口湖欣賞日本第一的富士山，絕對是熱門行程景點之一。從東京出發，前往河口湖的交通方式有不少，當中最常見的有JR直達電車（富士回遊）、 JR富士急行線及直達巴士。《有線生活》為大家整合了以上幾種方法的優點、缺點、車資及購票攻略等，即睇下文。

河口湖交通懶人包　富士回遊／JR／巴士優缺點　最快2小時直達富士山｜附購票方法＋價錢
到河口湖欣賞富士山，是熱門行程景點之一。（Alex Kashkabash＠unsplash）

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目錄

河口湖交通｜1. JR直達電車（富士回遊）

JR東日本在2019年開通特急電車「富士回遊」，將JR中央線和富士急行線連結一起。從東京市區出發，全程不需轉乘，只需約1小時53分便能到達河口湖。「富士回遊」每日固定3班來回，每逢週末假日更會加開至4班來回，停靠站有新宿、立川、八王子及大月站等。可以說是東京來往河口湖最方便、最快速的交通工具。

河口湖交通懶人包　富士回遊／JR／巴士優缺點　最快2小時直達富士山｜附購票方法＋價錢
JR東日本在2019年開通特急電車「富士回遊」。（富士急行株式会社）

特急「富士回遊」｜時間表

．新宿往河口湖

河口湖交通懶人包　富士回遊／JR／巴士優缺點　最快2小時直達富士山｜附購票方法＋價錢
新宿往河口湖，特急「富士回遊」時間表。（官網截圖）

．河口湖往新宿

河口湖交通懶人包　富士回遊／JR／巴士優缺點　最快2小時直達富士山｜附購票方法＋價錢
河口湖往新宿，，特急「富士回遊」時間表。（官網截圖）

特急「富士回遊」｜購票方法

1. JR 東日本線上訂票系統（按此

2. JR 東日本「綠色窗口」、JR東日本指定售票機

3. 持有「JR 東京廣域周遊券」免費劃位及乘搭（Klook有售：按此

4. JR 特快富士回遊號單程車票（KKday有售：按此

詳情

單程票價：新宿到河口湖 約4130日圓（約港幣$241）

所需時間：新宿到河口湖 1小時53分鐘

官網：按此

河口湖交通｜2. JR中央線+富士急行線（特急列車）

JR中央線特急列車每日班次頻繁，而且速度快。首先前往JR新宿站，搭乘「JR 中央線特急列車」到大月車站，再從大月站轉乘「富士急行線特急列車」，全程只需轉乘1次，便能到達河口湖，車程約2小時20分。

河口湖交通懶人包　富士回遊／JR／巴士優缺點　最快2小時直達富士山｜附購票方法＋價錢
從大月站轉乘富士山特急列車，即能到達河口湖。（富士急行株式会社）

JR中央線+富士急行線（特急列車）｜時間表

【JR中央線】

大月站時間表：按此

【富士急行線】

大月站至河口湖站．富士山特急列車

河口湖交通懶人包　富士回遊／JR／巴士優缺點　最快2小時直達富士山｜附購票方法＋價錢
富士急行線時間表。（官網截圖）

大月站至河口湖站．富士山View特急

河口湖交通懶人包　富士回遊／JR／巴士優缺點　最快2小時直達富士山｜附購票方法＋價錢
富士山View特急時間表。（官網截圖）

JR中央線+富士急行線（特急列車）｜購票方法

 【JR中央線】

可使用普通車票、IC卡或相關的JR Pass搭乘，例如：JR 東京廣域周遊券。（Klook有售：按此

【富士急行線】

富士山特急列車／富士山View特急：

持普通車票或IC卡必須加購「特急券」，方可搭乘自由席車廂。若持JR東京廣域周遊券可直接搭乘自由席車廂。

詳情

單程票價：新宿到河口湖 約3530日圓（約港幣$206.5）

所需時間：新宿到河口湖 2小時20分鐘

官網：按此

河口湖交通｜3. JR中央線+富士急行線（普通列車）

由於普通列車停靠站數多，而且需要多次轉乘，因此速度相對較慢，不過價錢相比乘搭特急列車更便宜。首先前往JR新宿站，搭乘「JR 中央線普通列車」到大月車站，再從大月站轉乘「富士急行線普通列車」，全程需時約2小時40分。

河口湖交通懶人包　富士回遊／JR／巴士優缺點　最快2小時直達富士山｜附購票方法＋價錢
從大月站轉乘「富士急行線普通列車」。（網上圖片）

JR中央線+富士急行線（普通列車）｜時間表

【JR中央線】

大月站時間表：按此

【富士急行線】

大月站＞河口湖方向時間表：按此

JR中央線+富士急行線（普通列車）｜購票方法

可使用普通車票、IC卡或相關的JR Pass搭乘，例如：JR 東京廣域周遊券。（Klook有售：按此

詳情

單程票價：新宿到河口湖 約2510日圓（約港幣$147）

所需時間：新宿到河口湖 2小時40分鐘

官網：按此

Klook.com

河口湖交通｜4. 直達巴士

直達巴士是前往河口湖最簡單及最划算的交通方法。上車地點選擇多，可從成田機場、羽田機場、東京車站、新宿及澀谷等市區車站乘搭，而且不需轉乘便能直接到達河口湖。平日大約需2小時車程，如遇上週末假日，則可能會塞車，耗時更長。

河口湖交通懶人包　富士回遊／JR／巴士優缺點　最快2小時直達富士山｜附購票方法＋價錢
直達巴士是前往河口湖最簡單及最划算的交通方法。（フジヤマNAVI＠YouTube截圖）

直達巴士｜時間表

新宿～河口湖方向時間表：按此

澀谷～河口湖方向時間表：按此

東京車站～河口湖方向時間表：按此

成田機場～河口湖方向時間表：按此

羽田機場～河口湖方向時間表：按此

直達巴士｜購票方法

1. 各大巴士車站可以現場購票

2. 網上預約訂票

Highway Bus 網站

Willer Express 網站

J-Bus 網站

詳情

單程票價：新宿到河口湖 約2000日圓（約港幣$117）

所需時間：新宿到河口湖 約2小時

官網：按此

河口湖往返新宿 4種交通方法比較

交通（新宿＞河口湖）轉乘需時票價優點缺點
JR直達電車（富士回遊）✖️1小時53分鐘約4130日圓快捷、
直達河口湖、
不怕塞車		票價高、
班次少
JR中央線+富士急行線（特急列車）✔️2小時20分鐘約3530日圓班次多票價高、
需轉乘
JR中央線+富士急行線（普通列車）✔️2小時40分鐘約2510日圓便宜、
班次多		耗時、
需轉乘
直達巴士✖️2小時約2000日圓便宜、
車站選擇多、
直達河口湖		或會塞車

（以上資料以官網為準）

（全文完）

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如何前往河口湖？

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