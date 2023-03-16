一線搜查｜自費檢測站3.22起僅餘5個　地點、開放時間一覽　 預約檢測3大常見Q&A

新冠自費核酸檢測站再減！新冠疫情持續近3年，近期世界各地都開始放寬，並且陸續撤銷出行前的核酸檢測要求。政府昨日（15日）宣佈，由於核酸檢測服務整體需求現時大幅下降，因此下星期三（22日）起，由原本的21個社區檢測中心及檢測站，縮減至餘下5個，繼續為市民提供自費核酸檢測服務。即睇地址、開放時間及詳細安排。

提供自費核酸檢測服務的社區檢測中心及檢測站將會減少至5個。（政府新聞處圖片）

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3.22起僅保留5個自費核酸檢測點

政府昨日（15日）宣佈，隨着世界各地陸續撤銷出行前的核酸檢測要求，近日本港的核酸檢測服務整體需求，亦已大幅下降。由下星期三（22日）起，只會保留5個使用量較高的社區檢測中心及檢測站，繼續提供自費核酸檢測服務，以方便市民作為工作或出行外遊所需證明等，而其餘16個檢測點將會停止運作。

3月22日起，只會保留5個使用量較高的社區檢測中心及檢測站。（政府新聞處圖片）

3月22日後繼續運作的5個社區檢測中心及檢測站名單

1. 中環愛丁堡廣場

電話：5741 5722

開放時間：上午10時-下午1時30分；下午2時-晚上8時

2. 位於銅鑼灣的禮頓山社區會堂

電話：3008 8325

開放時間：上午10時-下午1時30分；下午2時-晚上8時

3. 梁顯利油麻地社區中心

電話：2818 9690

開放時間：上午10時-下午1時30分；下午2時30分-晚上8時

4. 位於沙田的瀝源社區會堂

電話：5446 7359

開放時間：上午10時-下午1時30分；下午2時30分-晚上8時

5. 元朗市東社區會堂

電話：2818 9690

開放時間：上午10時-下午1時30分；下午2時30分-晚上8時

另外，除了以上5個社區檢測中心及檢測站，香港國際機場亦設有全日24小時運作的快速核酸檢測中心，並且在2小時內可獲取結果。詳情

3月22日後，有5個社區檢測中心及檢測站繼續運作。（政府新聞處圖片）

社區檢測中心及檢測站常見問題

常見問題1. 甚麼人士可到社區檢測中心／社區檢測站進行自費檢測？

沒有病徵並持有效香港身份證、香港出生證明書或其他有效身份證明文件（包括香港居民和非香港居民）的人士（不適合於呼吸道採樣的人士除外）。

常見問題2. 需要預約嗎？

不一定。所有社區檢測中心／社區檢測站均會提供預約及即場登記服務。市民可選擇在網上24小時系統預約，填寫簡單的個人資料，並選擇檢測地點和時段即可。另外，亦可直接前往檢測中心／檢測站即場登記及進行檢測。

常見問題3. 需要帶備甚麼文件？

前往檢測，需帶備預約時提供的身分證明文件正本及確認預約短訊。如果檢測結果用於出行，同時亦需帶備前往目的地需要的證件（例如：港澳居民來往內地通行證（回鄉證）、護照或其他旅行證件），以便將證件號碼列載於檢測結果證明。

所有社區檢測中心／社區檢測站均會提供預約及即場登記服務。（政府新聞處圖片）

（全文完）

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