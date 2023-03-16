腎衰竭｜經常腰酸背痛、容易疲累　醫生警告千萬別看小　隨時要終身洗腎｜附腎病10大症狀

腎衰竭｜經常腰酸背痛、瞓極都覺得攰？你可能已經患上了慢性腎衰竭！慢性腎衰竭早期幾乎沒有症狀，或症狀很容易被忽略，當陸續出現症狀時，可能已經嚴重到需要洗腎了。有台灣醫師列出腎病常現的10大症狀，即睇自己有無中招！

腎病十大症狀 中3個要小心

台灣腎臟科醫生洪永祥近日於Facebook專頁表示，慢性腎衰竭早期症狀往往很容易被人忽略，很多病患首次求診時，已經嚴重到需終身洗腎了。他指出，腎病非無跡可尋，有常見的10大症狀，「當這腎臟病十大症狀如雨後春筍般一個一個出現時，通常離洗腎就不遠了」。

慢性腎衰竭早期症狀往往很容易被人忽略，很多病患首次求診時，已經嚴重到需終身洗腎了。（freepik）

洪永祥表示，若同時出現3個以上症狀，患上腎臟疾病機率將大大增加；5個症狀以上就幾乎離洗腎的日子不遠了，建議盡快到醫院進行檢查。

腎病10大症狀1.腰酸背痛

腰痠背痛非常常見，但亦可能是腎臟出問題的警號。腎臟位於腰部兩側，當腎臟出現問題時，通常會導致腰部出現腰酸背痛的症狀。洪永祥指，腰痠背痛較常出現在泌尿道感染、泌尿道結石與先天性腎臟病導致的腎水腫，又或者自體免疫疾病腎病變。

當腎臟出現問題時，通常會導致腰部出現腰酸背痛的症狀。（freepik）

腎病10大症狀2.皮膚痕癢、變黑

由於腎臟功能出現障礙，身體中的代謝廢物無法正常排出，導致出現皮膚痕癢、變黑的症狀，當此症狀出現時，通常是腎衰竭晚期。這症狀常見於糖尿病、血磷、副甲狀腺過高或吃過多加工類食品與重金屬等人士。有研究顯示，皮膚痕癢的症狀較常出現於晚上，甚至出現一顆顆尿毒痘。洪永祥表示，尿毒痘需要使用專門的腎臟專用乳液，或去皮膚科照光治療。

腎病10大症狀3.夜間頻尿

夜間頻尿定義為晚上睡覺期間起床小便超過一次。慢性腎衰竭導致的夜間頻尿通常出現在小腿肌肉無力且下肢水腫。由於白天水份積聚在下半身，睡覺躺平時，下肢累積的水大量回到了身體，進入血液循環，導致晚上需要一直起來上廁所。睡眠品質下降，又導致夜間抗利尿激素分泌下降，無法濃縮尿液，進入惡性循環。

慢性腎衰竭導致夜間頻尿。（Giorgio Trovato@unsplash）

腎病10大症狀4.氣喘胸悶

腎臟功能衰退還會引起呼吸困難、氣喘胸悶的症狀。由於身體中的水分與尿毒素無法正常排出，心肺功能衰退，出現肋膜積水、肺水腫、心臟衰竭、心律不整、心包膜積水等症狀，引起呼吸困難。

腎病10大症狀5.肌肉抽筋

肌肉抽筋同樣可能是罹患慢性腎衰竭。由於身體中的電解質不平衡，飲食被限制，導致營養素不足，出現低血鈣低血鎂等情況。加上貧血導致肌肉氧氣供給不足，尿毒素造成的血液偏酸，都容易導致抽筋。

腎病10大症狀6.下肢水腫、尿液有泡沫

下肢水腫、尿液有泡沫，通常最可能出現在各種嚴重的急慢性腎絲球炎。由於長期腎絲球發炎，導致蛋白尿流失，容易造成血液中的白蛋白變低，導致下肢嚴重水腫。

腎病10大症狀7.高血壓

高血壓是慢性腎衰竭非常常見的症狀。腎臟是調節血壓的關鍵器官之一，可經由調控水分、電解質與腎素血管張力素系統來調節血壓。腎臟功能受損會影響到血壓調節，進而引起腎因性高血壓，導致腎病進一步惡化。

腎病10大症狀8.貧血、頭暈無力

貧血、頭暈無力幾乎是每一位慢性腎衰竭都會出現的症狀。腎臟會分泌紅血球生成素去刺激骨隨造血，是產生紅血球的關鍵器官之一。當腎臟功能衰退時，紅血球生成素濃度降低，骨隨產生紅血球的能力就會下降。加上血液中的尿毒素會破壞成熟的紅血球，減短紅血球壽命，進而引起腎因性貧血。洪永祥表示，通常女生會比男生更早出現此症狀。

貧血、頭暈無力幾乎是每一位慢性腎衰竭都會出現的症狀。（Aiony Haust@unsplash）

腎病10大症狀9.噁心嘔吐

噁心和嘔吐是幾乎到末期腎病變都會出現的尿毒症狀。也是很多病患最後不得不洗腎的原因。若沒有透過洗腎洗走尿毒，會持續出現噁心嘔吐的症狀，無法正常進食。當身體中的代謝廢物無法正常排出時，身體就不准你再繼續進食，導致常感噁心，嘔吐。

腎病10大症狀10.嚴重疲累感

尿毒持續累績、貧血、酸血、電解質異常等症狀都會導致人體處於一個嚴重的疲累狀態。不斷休息也無法恢復，出現瞓極不夠的情況。疲累感跟腎功能的嚴重成正比，隨著尿毒素增加，疲累感就更加劇烈。

疲累感跟腎功能的嚴重成正比。（freepik）

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