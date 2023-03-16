維園花展9大必睇位　鬱金香花海、巨型繡球花、梵高名作《星空》　入夜亮燈更美｜附開放時間

2023香港花卉展覽｜闊別3年，香港花卉展覽於今年3月10日強勢回歸了！今屆花展以花形嬌美獨特、色彩繽紛的繡球花為主題花，並以「繡麗綻放，幸福滿載」為題，為會場增添滿滿的幸福和浪漫氛圍。以往每年花展的鬱金香花海都是必到打卡位，想知道今屆花展還有甚麼新特色？即看下文了解2023花展9大必睇位！

香港花卉展覽於今年3月10日強勢回歸了！（FB＠David Cheng授權圖片）

2023香港花卉展覽主題花－繡球花

2023香港花卉展覽由康文署舉辦，今屆花展以繡球花為主題花，為會場帶來滿滿的幸福和浪漫氛圍。展覽日期為2023年3月10至19日，市民可欣賞到主題花「繡球花」及各地的花卉，以及由本地、內地及海外園藝機構悉心栽培和設計的花壇。

今屆花展以繡球花為主題花（FB＠Winnie Lam授權圖片）

花卉展覽9大必睇位

今屆花展展出了來自10個國家、225個機構匠心栽種的盆栽、花藝擺設和園景，而展場的中軸線，設有春、夏、秋、冬四季景致的花壇，每個花壇風格都各具特色。以下為你整理了9個必睇位：

2023花展必睇位｜【1】鬱金香花海

以往每年花展的鬱金香花海都是一眾入場人士的打卡位，鬱金香有不同顏色，例如黃、橙、粉紅、紫等，一大片色彩斑斕使人心境開朗，今年花展繼續保留鬱金香花海，入場一定要去打卡！

今年花展繼續保留鬱金香花海（FB＠David Cheng授權圖片）

鬱金香一大片色彩斑斕使人心境開朗（FB＠David Cheng授權圖片）

2023花展必睇位｜【2】毛地黃花海

此外，中央大草坪還有花展首次推出的毛地黃花海，毛地黃花形特別，色彩明亮，極具特色，加上晚上配合燈光效果，絕對是今屆花展必睇位之一！

花展首次推出毛地黃花海（FB＠Doby Ng授權圖片）

2023花展必睇位｜【3】巨型繡球花

2023花展特別設有繡球花為主的景點，配合展覽主題。如立體繡球花花牆、繡球花庭園等。展場中央設有立體繡球花花牆和繡球花庭園，一共8朵巨型繡球花，每朵都是由花匠用數十朵小繡球花砌成，栩栩如生，非常適合打卡！

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展場中央設有立體繡球花花牆和繡球花庭園（FB＠Doby Ng授權圖片）

2023花展必睇位｜【4】春回大地

色彩繽紛的繡球花，配上蝴蝶、蜜蜂、小鴨等元素，還有一家大小都喜愛的遊樂園，令入場人士走到每個角落都感受到喜樂，寓意春天為大地帶來一片生機。

春季景致的花壇（FB＠Winnie Lam授權圖片）

寓意春天為大地帶來一片生機（FB＠Winnie Lam授權圖片）

2023花展必睇位｜【5】仲夏普歡騰

夏季花壇以藍天碧海、水清沙幼為主題，花壇以過萬株花卉和植物嵌砌而成，加上海洋動物，彷如置身陽光與海灘中。

夏季景致的花壇（FB＠Winnie Lam授權圖片）

以藍天碧海、水清沙幼為主題（FB＠Winnie Lam授權圖片）

2023花展必睇位｜【6】秋天的童話

秋天當然少不了紅葉、楓葉，充滿秋色的麥田、色彩悅目的果實、金黃色的南瓜屋，均被斑斕鮮花圍繞，還有錯落有致的梯田，交織成溫馨又恬靜的童話。

秋季景致的花壇（FB＠Winnie Lam授權圖片）

2023花展必睇位｜【7】冬日暖曲

冬季花壇充滿冬日元素，走進由花姿秀美的繡球花製成的繡球花隧道，彷與置身世外桃源。加上雪人、聖誕樹、聖誕老人在現場和你見面，讓你在春天都能感受到聖誕小鎮的熱鬧歡快氣氛，十分幸福！

冬季景致的花壇（FB＠Doby Ng授權圖片）

2023花展必睇位｜【8】梵高名作《星空》

今年花展有來自225個機構匠心栽種的盆栽、花藝擺設和園景，當中一個來自廣州的設計就十分引人注目。花壇設計靈感取材自梵高名作《星空》，由朵朵鮮花築成的星空，加上花壇內一個個透明「水晶球」，入夜亮燈後，把各種花卉映照出一片夢幻，美得讓人陶醉。

花壇設計靈感取材自梵高名作《星空》（FB＠Doby Ng授權圖片）

花壇內的透明「水晶球」，入夜後把各種花卉映照出一片夢幻（FB＠David Cheng授權圖片）

2023花展必睇位｜【9】燈光音樂匯演

花展會場每晚都設有燈光音樂匯演，分別是7時30分和8時30分，於會場中軸的園林造景上映。閃爍夜空、美艷鮮花，配上特色燈光和動人音樂，不妨於離場前感受另一種浪漫。

花展會場每晚都設有燈光音樂匯演（FB＠Doby Ng授權圖片）

閃爍夜空、美艷鮮花，配上特色燈光和動人音樂（FB＠David Cheng授權圖片）

不妨於離場前感受另一種浪漫（FB＠David Cheng授權圖片）

2023香港花卉展覽

展覽地點： 香港維多利亞公園

展覽日期及時間： 3月10至19日（上午9時至晚上9時）

主題花： 繡球花

主題： 繡麗綻放、幸福滿載

入場費：詳情按此

（全文完）