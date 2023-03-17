免費機票2023｜旅行社將向港人派1.2萬張機票　國泰、快運、港航有份　一文看領取方法

免費機票2023｜首階段送東南亞客

「飛遇世界鉅賞」活動中，約有5.2萬至5.3萬張出入境機票會以同樣機制，由旅議會經旅行社分6階段，向各地旅客送出。首階段東南旅客來港機票於3月17日開始接受旅行社申請，22日截止，以包括機票、酒店等套票形式「買一送一」送出機票。成功申請的旅行社，將獲得至少20張指定東南亞城市來回香港的機票，出發城市包括曼谷、布吉、新加坡等。

首階段東南旅客來港機票於3月17日開始接受旅行社申請。（香港國際機場）

楊淑芬表示，海外旅客可透過購買機票，自由選擇附加酒店、交通或景點門票等形式，獲得「買一送一」的免費機票乙張，不過旅客仍需支付酒店房價及相關稅項。她表示希望透過旅遊產品套票的銷售，達到「乘數效應」，帶動香港旅遊業界復甦。