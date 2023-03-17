免費機票2023｜旅行社將向港人派1.2萬張機票　國泰、快運、港航有份　一文看領取方法

機管局推出「飛遇世界鉅賞」活動，向旅客送出70萬張免費機票，其中會有超過1.2萬張機票，會由旅議會經旅行，以「買一送一」形式向港人送出。《有線生活》為大家整理免費機票的派發日期，領取方法、限制等資訊，即睇下文了解！
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免費機票2023｜1.2萬張機票贈香港居民
旅議會指，未來會有1.7萬張機票贈予香港居民及大灣區旅客，其中約1.27萬送出給香港居民，預計將於7月派發；其餘4,250張則送給大灣區旅客，全部機票會由國泰航空、香港快運、香港航空提供。
不過要注意，今次的機票送贈也有限制。旅議會總幹事楊淑芬女士接受《有線生活》電話訪問時指，出境機票會經本港旅行社以「買一送一」形式以旅遊產品送出。港人在7月時，可經旅行社購買機票，附加酒店、交通或景點門票等旅遊產品套票，以「買一送一」形式獲得免費機票乙張。
免費機票2023｜首階段送東南亞客
「飛遇世界鉅賞」活動中，約有5.2萬至5.3萬張出入境機票會以同樣機制，由旅議會經旅行社分6階段，向各地旅客送出。首階段東南旅客來港機票於3月17日開始接受旅行社申請，22日截止，以包括機票、酒店等套票形式「買一送一」送出機票。成功申請的旅行社，將獲得至少20張指定東南亞城市來回香港的機票，出發城市包括曼谷、布吉、新加坡等。
楊淑芬表示，海外旅客可透過購買機票，自由選擇附加酒店、交通或景點門票等形式，獲得「買一送一」的免費機票乙張，不過旅客仍需支付酒店房價及相關稅項。她表示希望透過旅遊產品套票的銷售，達到「乘數效應」，帶動香港旅遊業界復甦。
（全文完）