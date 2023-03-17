消費券2023｜樂悠咭領取消費券　長者八達通失效點算？轉卡教學＋網上登記步驟一文看

消費券2023｜政府早前公布消費券計劃2023最新詳情，將於4月16日向合資格市民分期發放第一期3,000元消費券。新一輪消費券計劃雖然無需重新登記，不過有不少長者擔心已經轉用或即將轉用樂悠咭，舊八達通失效，會出現無法領取消費券的情況。不用擔心！即看下文了解樂悠咭領取消費券的轉卡教學、網上登記步驟、所需文件等最新詳情。

有不少長者擔心轉用樂悠咭，會出現無法領取消費券的情況。（octopus.com）

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消樂悠咭領取消費券｜更改資料限期

若去年以另一張八達通領取消費券，今年欲轉用樂悠咭領取，主要有2種情況：

1. 已轉用樂悠咭，舊有長者八達通已退還、遺失或失效

2. 即將或已申請樂悠咭，而舊有長者八達通尚能使用

兩種情況處理方法都不同，如果舊八達通已退還、遺失或失效，須於2023年3月29日或之前，透過消費券計劃網站內的電子登記平台，更改收取消費券的儲值支付工具帳戶或其他登記紀錄；或致電八達通消費券客戶服務熱線2969 5588，更改以現有八達通登記，方可領取新一期消費券。

如果即將或已申請樂悠咭，而舊有長者八達通尚能使用，則毋須急於更改登記資料。長者可選擇繼續使用舊有的長者八達通領取消費券，兩卡共用，無須處理任何手續。

如果想合併兩張卡，把八達通内的消費券等服務轉移到樂悠咭使用，長者亦可選擇使用八達通「易轉服務」。

長者可選擇使用八達通「易轉服務」，集中支付日常交通及零售消費。（octopus.com）

樂悠咭領取消費券｜八達通「易轉服務」轉卡教學

長者可準備樂悠咭及舊有八達通卡，到指定港鐵站或商場内的八達通服務站，使用「易轉服務」，將現有八達通内的服務或優惠（包括消費券、消費券計劃登記紀錄、合資格消費紀錄、自動增值服務、門禁系統等），轉移到樂悠咭，集中以一張樂悠咭支付所有交通及日常消費。

八達通服務站。（octopus.com）

「易轉服務」使用步驟：

在八達通服務站主目錄中，選擇「轉換樂悠咭」； 指示燈會亮起，將舊有八達通放於右邊八達通讀寫器上； 如果使用的是租用版八達通，依指示燈將八達通放入藍色卡槽，再將樂悠咭放置於左邊讀寫器上；如果舊有八達通卡是銷售版，則可直接依指示燈將樂悠咭放置在左邊讀寫器上。轉移過程中，切勿移開八達通及樂悠咭； 細閱可轉移及不可轉移的服務／優惠清單； 輸入身份証頭 4 位數字； 成功轉移，領取收據。

「易轉服務」費用全免。轉移成功後，舊有的租用版八達通將被收回，而舊有銷售版八達通功能則會被註銷。

透過八達通服務站，使用易轉服務，張八達通轉移到樂悠咭。（octopus.com）

消樂悠咭領取消費券｜更改紀錄 網上登記步驟

如果長者已轉用樂悠咭，舊有長者八達通已退還、遺失或失效，則需要於3月29日前透過政府消費券計劃網站更改消費券計劃登記紀錄，以準時獲發第一期的消費券。長者可透過以下各種途徑進行登記程序，步驟教學如下。

準備身份證號碼、樂悠咭號碼及2022年消費券計劃登記參考編號。長者可查閱早前登記/發放2022年消費券時所發出的短訊，短訊中包括了一組15個位的登記參考編號。長者可於手機短訊應用程式中輸入「消費券計劃」或搜尋852 60591120。如遺失該登記參考編號，可聯絡消費券計劃秘書處。 透過政府消費券計劃網站，輸入所需資料，更改消費券計劃登記紀錄，成功申請後將收到電話短訊確認。 長者亦可選擇致電八達通消費券客戶服務熱線2969 5588，核對個人資料及登記參考編號後，客戶服務員會為長者更改以樂悠咭登記領取新一期消費券。

輸入所需資料，更改消費券計劃登記紀錄。（gov.hk）

消費券2023｜其他登記途徑

八達通服務大使

如果長者對使用八達通領取消費券仍有疑問，即日起 （早上8時至下午5時）至4月15日，八達通公司於17個港鐵站加設八達通服務大使，以協助市民解決相關查詢。設有八達通服務大使的港鐵站包括∶ 荃灣、佐敦、屯門、藍田、柴灣、天水圍、上水、坑口、油塘、美孚、石硤尾、粉嶺、大圍、沙田、樂富、深水埗及青衣。

另外，政府亦設立了8間臨時服務中心，有需要的長者可在2023年3月11日至29日期間，事前致電185000預約或到場輪候，由職員協助辦理更改帳戶資料的手續。

8間臨時服務中心地址：

1.灣仔告士打道5號稅務大樓34樓

2.北角電氣道180號百家利中心1301室

3.旺角彌敦道750號始創中心18樓1834-1838室

4.觀塘觀塘道410號觀點中心11樓1105室

5.荃灣青山公路455號荃灣華懋荃灣廣場9樓

6.屯門湖翠路1號蝴蝶灣社區中心1樓110室

7.沙田石門安耀街2號新都廣場23樓2310室

8.大埔大元邨大元社區會堂會議室

各臨時服務中心的辦公時間為星期一至六上午九時至下午六時，星期日及公眾假期休息。

（全文完）