原宿酒店9大推介　最平$487！鄰近澀谷十字路口／免費溫泉／新開幕／超大露台

原宿酒店2023｜原宿是東京購物熱點之一，座落於澀谷站與新宿站之間。住在原宿，前往明治神宮，代代木公園等景點亦相當方便，因此深受旅客歡迎。《有線生活》為大家精選了9間原宿酒店，當中有2022年新開幕、免費溫泉及房內設超大露台等，最平人均低至$487，絕不能錯過！
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原宿酒店9大推介
- 1. Hotel Wing International Premium Shibuya－提供多款日用品選擇
- 2. 澀谷全天廣場酒店（All Day Place Shibuya）－2022新開幕
- 3. 千禧澀谷酒店（The Millennials Shibuya）－獨遊必住膠囊酒店
- 4. 一五東京澀谷酒店（The OneFive Tokyo Shibuya）－小童免費入住
- 5. 澀谷東急REI酒店（Shibuya Tokyu REI Hotel）－早餐大獲好評
- 6. TRUNK HOTEL－房間設有超大露台
- 7. 澀谷東武酒店 （Shibuya Tobu Hotel）－逛街血拼必住
- 8. sequence MIYASHITA PARK－最遲下午2時退房
- 9. Dormy Inn高階酒店 – 澀谷神宮前溫泉（Dormy Inn Premium Shibuya Jingumae Hot Spring）－免費浸溫泉
原宿酒店｜1. Hotel Wing International Premium Shibuya－提供多款日用品選擇
Hotel Wing International Premium Shibuya位於東京鐵塔附近，前往原宿、澀谷十字路口及明治神宮前站，只需15分鐘內步行路程，附近亦有大型Parco商場，十分便利。酒店一共有186間客房，房間寬敞舒適，設有大衣櫃，而酒店一樓的備品區選擇非常多，臉部、身體護理等用品一應俱全，住客大讚單是洗頭、護髮用品，已提供4至5款選擇。
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Hotel Wing International Premium Shibuya
地址：東京都澀谷區宇田川町4-3
交通：原宿站，步行14分鐘
價格：HK$2117起／晚（人均HK$1058.5）
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原宿酒店｜2. 澀谷全天廣場酒店（All Day Place Shibuya）－2022新開幕
澀谷全天廣場酒店於2022年4月開幕，距離澀谷站5分鐘、原宿站15分鐘步行路程，旁邊便是東京動畫中心及宮下公園。酒店由設計過無印良品飯店團隊出品的飯店設計，每間房都有大窗戶看到鄰近公園，四周充滿綠意，環境舒適。另外，客房亦留有寬敞的走道空間，以便住客整理行李，即使是單人房也不會覺得擁擠狹窄。
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All Day Place Shibuya
地址：東京都澀谷區澀谷1-17-1
交通：澀谷站，步行5分鐘／原宿站，步行15分鐘
價格：HK$2103起／晚（人均HK$1051.5）
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原宿酒店｜3. 千禧澀谷酒店（The Millennials Shibuya）－獨遊必住膠囊酒店
千禧澀谷酒店是一間膠囊酒店，位於澀谷區，鄰近澀谷十字路口，距離原宿站步行13分鐘，前往明治神宮、新宿御苑亦只需30分鐘內的路程。酒店一共有8層，提供120間客房，設有公共休憩空間、共用微波爐及雪櫃，亦會免費為住客提供梳洗用品，十分適合獨遊人士。不過要注意，酒店有入住規定，必須年滿20歲或以上方可入住。
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千禧澀谷酒店（The Millennials Shibuya）
地址：日本東京都澀谷區神宫前1-20-13
交通：原宿站，步行13分鐘
價格：HK$1045起／晚
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原宿酒店｜4. 一五東京澀谷酒店（The OneFive Tokyo Shibuya）－小童免費入住
一五東京澀谷酒店原名為愛米特澀谷酒店，距離原宿站及澀谷站10分鐘步行路程，前往熱門景點明治神宮和新宿御苑亦十分方便。酒店一共有72間客房，有單人房及雙人房選擇，5歲或以下小童可免費入住。另外，酒店大堂亦設有休息區。值得一提的是，不少住客均大讚酒店員工待人友善、熱心助人，絕對是加分位。
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一五東京澀谷酒店（The OneFive Tokyo Shibuya）
地址：日本東京都澀谷區1-8-11
交通：原宿站／澀谷站，步行10分鐘
價格：HK$1165起／晚（人均HK$582.5）
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原宿酒店｜5. 澀谷東急REI酒店（Shibuya Tokyu REI Hotel）－早餐大獲好評
澀谷東急REI酒店地理位置優越，距離澀谷車站僅3分鐘步行路程，亦可步行至原宿站，大約15分鐘。酒店門外有一個鮮紅色的招牌，十分奪目，不必擔心找不到。酒店一共有225間客房，以簡約裝潢為主，部分房間更設有小梳化、小圓枱。另外，有不少住客都大讚酒店的早餐質素高，如有意入住，可不妨一試。
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澀谷東急REI酒店（Shibuya Tokyu REI Hotel）
地址：東京都澀谷區澀谷1-24-10
交通：澀谷站，步行3分鐘／原宿站，步行10分鐘
價格：HK$1316起／晚（人均HK$658）
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原宿酒店｜6. TRUNK HOTEL－房間設有超大露台
TRUNK HOTEL是一間極具設計感的豪華酒店，以全黑色調為主，距離原宿站步行11分鐘。酒店僅4層高，一共提供14間客房，有多款特色房型供選擇，例如：樓中樓格局的閣樓房、房內設置L型吧台或超大露台的特色套房等，猶如置身外國般，十分適合大伙兒入住。
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TRUNK HOTEL
地址：東京都涉谷區神宮前5丁目31
交通：原宿站，步行11分鐘
價格：HK$8639起／晚（人均HK$2879）
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原宿酒店｜7. 澀谷東武酒店 （Shibuya Tobu Hotel）－逛街血拼必住
澀谷東武酒店十分適合到東京購物的人入住，不但交通方便，距離澀谷站步行8分鐘、原宿站步行13分鐘。而且附近商店林立，有西武百貨、無印良品、PARCO及迪士尼商店等，可謂是購物天堂！酒店一共有205間客房，房間簡約整潔，最多可4人一房，與朋友出遊，可算是不錯的住宿選擇。
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澀谷東武酒店 （Shibuya Tobu Hotel）
地址：東京都涉谷區宇田川町3-1
交通：澀谷站，步行8分鐘／原宿站，步行13分鐘
價格：HK$1101起／晚（人均HK$550.5）
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原宿酒店｜8. sequence MIYASHITA PARK－最遲下午2時退房
sequence MIYASHITA PARK距離原宿站步行12分鐘，前往澀谷十字路口亦僅5分鐘路程。酒店4樓接待處與宮下公園相連，有一大片空中草地，環境舒適，住客可以在這裡喝咖啡及休憩，非常寫意。酒店提供多款房型，部分房間更能飽覽澀谷夜景，甚至晴空塔。值得一提的是，酒店最遲退房時間為下午2時，對於不喜歡匆忙早起、喜歡睡懶覺的人，絕對是一大福音。
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sequence MIYASHITA PARK
地址：東京都涉谷區神宮前6-20-10
交通：原宿站，步行12分鐘
價格：HK$3100起／晚（人均HK$1550）
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原宿酒店｜9. Dormy Inn高階酒店 – 澀谷神宮前溫泉（Dormy Inn Premium Shibuya Jingumae Hot Spring）－免費浸溫泉
Dormy Inn高階酒店是一間擁有溫泉大浴場的酒店，分男湯及女湯，只要入住便可免費使用。酒店地理位置優越，距離明治神宮前站步行6分鐘、原宿站步行10分鐘。酒店提供多款房型，浴室寬敞，而且每房設有加濕型空氣清淨機，部分房間更有梳化及小圓桌，設備齊全。值得一提的是，酒店設有單車租借，並且會免費提供「夜鳴麵」（醬油拉麵）給住客作為宵夜。
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Dormy Inn高階酒店 – 澀谷神宮前溫泉（Dormy Inn Premium Shibuya Jingumae Hot Spring）
地址：東京都涉谷區神宮前6-24-4
交通：明治神宮前站，步行6分鐘／原宿站，步行10分鐘
價格：HK$974起／晚（人均HK$487）
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（全文完）