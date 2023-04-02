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原宿酒店9大推介　最平$487！鄰近澀谷十字路口／免費溫泉／新開幕／超大露台

  • JL
  • 2023年04月02日
原宿酒店9大推介　最平$487！鄰近澀谷十字路口／免費溫泉／新開幕／超大露台

原宿酒店2023｜原宿是東京購物熱點之一，座落於澀谷站與新宿站之間。住在原宿，前往明治神宮，代代木公園等景點亦相當方便，因此深受旅客歡迎。《有線生活》為大家精選了9間原宿酒店，當中有2022年新開幕、免費溫泉及房內設超大露台等，最平人均低至$487，絕不能錯過！

原宿是東京購物熱點之一，座落於澀谷站與新宿站之間。（Elton Sa＠unsplash）

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原宿酒店9大推介

原宿酒店｜1. Hotel Wing International Premium Shibuya－提供多款日用品選擇

Hotel Wing International Premium Shibuya位於東京鐵塔附近，前往原宿、澀谷十字路口及明治神宮前站，只需15分鐘內步行路程，附近亦有大型Parco商場，十分便利。酒店一共有186間客房，房間寬敞舒適，設有大衣櫃，而酒店一樓的備品區選擇非常多，臉部、身體護理等用品一應俱全，住客大讚單是洗頭、護髮用品，已提供4至5款選擇。

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Hotel Wing International Premium Shibuya－Hotel Wing International Premium Shibuya位於東京鐵塔附近。（booking.com）
Hotel Wing International Premium Shibuya位於東京鐵塔附近。（booking.com）
Hotel Wing International Premium Shibuya－酒店一共有186間客房，房間寬敞舒適。（booking.com）
酒店一共有186間客房，房間寬敞舒適。（booking.com）
Hotel Wing International Premium Shibuya－酒店一樓的備品區選擇非常多，臉部、身體護理等用品一應俱全。（booking.com）
酒店一樓的備品區選擇非常多，臉部、身體護理等用品一應俱全。（booking.com）

Hotel Wing International Premium Shibuya

地址：東京都澀谷區宇田川町4-3

交通：原宿站，步行14分鐘

價格：HK$2117起／晚（人均HK$1058.5）

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原宿酒店｜2. 澀谷全天廣場酒店All Day Place Shibuya）－2022新開幕

澀谷全天廣場酒店於2022年4月開幕，距離澀谷站5分鐘、原宿站15分鐘步行路程，旁邊便是東京動畫中心及宮下公園。酒店由設計過無印良品飯店團隊出品的飯店設計，每間房都有大窗戶看到鄰近公園，四周充滿綠意，環境舒適。另外，客房亦留有寬敞的走道空間，以便住客整理行李，即使是單人房也不會覺得擁擠狹窄。

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澀谷全天廣場酒店（All Day Place Shibuya）澀谷全天廣場酒店於2022年4月開幕。（hotels.com）
澀谷全天廣場酒店於2022年4月開幕。（hotels.com）
澀谷全天廣場酒店（All Day Place Shibuya）每間房都有大窗戶看到鄰近公園，環境舒適。（hotels.com）
每間房都有大窗戶看到鄰近公園，環境舒適。（hotels.com）
澀谷全天廣場酒店（All Day Place Shibuya）客房亦留有寬敞的走道空間，以便住客整理行李。（hotels.com）
客房亦留有寬敞的走道空間，以便住客整理行李。（hotels.com）

All Day Place Shibuya

地址：東京都澀谷區澀谷1-17-1

交通：澀谷站，步行5分鐘／原宿站，步行15分鐘

價格：HK$2103起／晚（人均HK$1051.5）

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原宿酒店｜3. 千禧澀谷酒店The Millennials Shibuya）－獨遊必住膠囊酒店

千禧澀谷酒店是一間膠囊酒店，位於澀谷區，鄰近澀谷十字路口，距離原宿站步行13分鐘，前往明治神宮、新宿御苑亦只需30分鐘內的路程。酒店一共有8層，提供120間客房，設有公共休憩空間、共用微波爐及雪櫃，亦會免費為住客提供梳洗用品，十分適合獨遊人士。不過要注意，酒店有入住規定，必須年滿20歲或以上方可入住。

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千禧澀谷酒店（The Millennials Shibuya）千禧澀谷酒店位於澀谷區，鄰近澀谷十字路口。（expedia.com）
千禧澀谷酒店位於澀谷區，鄰近澀谷十字路口。（expedia.com）
千禧澀谷酒店（The Millennials Shibuya）千禧澀谷酒店是一間膠囊酒店，提供120間客房。（expedia.com）
千禧澀谷酒店是一間膠囊酒店，提供120間客房。（expedia.com）
千禧澀谷酒店（The Millennials Shibuya）酒店有入住規定，必須年滿20歲或以上方可入住。（expedia.com）
酒店有入住規定，必須年滿20歲或以上方可入住。（expedia.com）
千禧澀谷酒店（The Millennials Shibuya）酒店一共有8層，設有公共休憩空間、共用微波爐及雪櫃。（expedia.com）
酒店一共有8層，設有公共休憩空間、共用微波爐及雪櫃。（expedia.com）

千禧澀谷酒店The Millennials Shibuya

地址：日本東京都澀谷區神宫前1-20-13

交通：原宿站，步行13分鐘

價格：HK$1045起／晚

立即預訂千禧澀谷酒店：AgodaTrip.comHotels.comBooking.comExpedia

原宿酒店｜4. 一五東京澀谷酒店The OneFive Tokyo Shibuya）－小童免費入住

一五東京澀谷酒店原名為愛米特澀谷酒店，距離原宿站及澀谷站10分鐘步行路程，前往熱門景點明治神宮和新宿御苑亦十分方便。酒店一共有72間客房，有單人房及雙人房選擇，5歲或以下小童可免費入住。另外，酒店大堂亦設有休息區。值得一提的是，不少住客均大讚酒店員工待人友善、熱心助人，絕對是加分位。

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一五東京澀谷酒店（The OneFive Tokyo Shibuya）
一五東京澀谷酒店，距離原宿站及澀谷站10分鐘步行路程。（hotels.com）
一五東京澀谷酒店（The OneFive Tokyo Shibuya）酒店一共有72間客房，有單人房及雙人房選擇。（hotels.com）
酒店一共有72間客房，有單人房及雙人房選擇。（hotels.com）
一五東京澀谷酒店（The OneFive Tokyo Shibuya）一五東京澀谷酒店大堂設有休息區。（hotels.com）
一五東京澀谷酒店大堂設有休息區。（hotels.com）

一五東京澀谷酒店The OneFive Tokyo Shibuya

地址：日本東京都澀谷區1-8-11 

交通：原宿站／澀谷站，步行10分鐘

價格：HK$1165起／晚（人均HK$582.5）

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Klook.com

原宿酒店｜5. 澀谷東急REI酒店（Shibuya Tokyu REI Hotel）－早餐大獲好評

澀谷東急REI酒店地理位置優越，距離澀谷車站僅3分鐘步行路程，亦可步行至原宿站，大約15分鐘。酒店門外有一個鮮紅色的招牌，十分奪目，不必擔心找不到。酒店一共有225間客房，以簡約裝潢為主，部分房間更設有小梳化、小圓枱。另外，有不少住客都大讚酒店的早餐質素高，如有意入住，可不妨一試。

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澀谷東急REI酒店（Shibuya Tokyu REI Hotel）澀谷東急REI酒店地理位置優越，距離澀谷車站僅3分鐘步行路程，亦可步行至原宿站。（agoda）
澀谷東急REI酒店地理位置優越，距離澀谷車站僅3分鐘步行路程，亦可步行至原宿站。（agoda）
客房以簡約裝潢為主，部分房間更設有小梳化、小圓枱。（澀谷東急REI酒店）
澀谷東急REI酒店（Shibuya Tokyu REI Hotel）不少住客都大讚酒店的早餐質素高，如有意入住，可不妨一試。（agoda）
不少住客都大讚酒店的早餐質素高，如有意入住，可不妨一試。（agoda）

澀谷東急REI酒店（Shibuya Tokyu REI Hotel）

地址：東京都澀谷區澀谷1-24-10

交通：澀谷站，步行3分鐘／原宿站，步行10分鐘

價格：HK$1316起／晚（人均HK$658）

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Klook.com

原宿酒店｜6. TRUNK HOTEL－房間設有超大露台

TRUNK HOTEL是一間極具設計感的豪華酒店，以全黑色調為主，距離原宿站步行11分鐘。酒店僅4層高，一共提供14間客房，有多款特色房型供選擇，例如：樓中樓格局的閣樓房、房內設置L型吧台或超大露台的特色套房等，猶如置身外國般，十分適合大伙兒入住。

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TRUNK HOTEL是一間極具設計感的豪華酒店，以全黑色調為主。（trunkhotel＠IG）
TRUNK HOTEL是一間極具設計感的豪華酒店，以全黑色調為主。（trunkhotel＠IG）
TRUNK HOTEL酒店一共提供14間客房，有多款特色房型供選擇。（booking.com）
酒店一共提供14間客房，有多款特色房型供選擇。（booking.com）
TRUNK HOTEL超大露台的特色套房，十分適合大伙兒入住。（booking.com）
超大露台的特色套房，十分適合大伙兒入住。（booking.com）

TRUNK HOTEL

地址：東京都涉谷區神宮前5丁目31

交通：原宿站，步行11分鐘

價格：HK$8639起／晚（人均HK$2879）

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原宿酒店｜7. 澀谷東武酒店 （Shibuya Tobu Hotel）－逛街血拼必住

澀谷東武酒店十分適合到東京購物的人入住，不但交通方便，距離澀谷站步行8分鐘、原宿站步行13分鐘。而且附近商店林立，有西武百貨、無印良品、PARCO及迪士尼商店等，可謂是購物天堂！酒店一共有205間客房，房間簡約整潔，最多可4人一房，與朋友出遊，可算是不錯的住宿選擇。

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澀谷東武酒店 （Shibuya Tobu Hotel）澀谷東武酒店距離澀谷站步行8分鐘、原宿站步行13分鐘。（booking.com）
澀谷東武酒店距離澀谷站步行8分鐘、原宿站步行13分鐘。（booking.com）
澀谷東武酒店 （Shibuya Tobu Hotel）附近商店林立，有西武百貨、無印良品、PARCO及迪士尼商店等，可謂是購物天堂。（booking.com）
附近商店林立，有西武百貨、無印良品、PARCO及迪士尼商店等，可謂是購物天堂。（booking.com）
澀谷東武酒店 （Shibuya Tobu Hotel）酒店一共有205間客房，房間簡約整潔。（booking.com）
酒店一共有205間客房，房間簡約整潔。（booking.com）

澀谷東武酒店 （Shibuya Tobu Hotel

地址：東京都涉谷區宇田川町3-1

交通：澀谷站，步行8分鐘／原宿站，步行13分鐘

價格：HK$1101起／晚（人均HK$550.5）

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原宿酒店｜8. sequence MIYASHITA PARK－最遲下午2時退房

sequence MIYASHITA PARK距離原宿站步行12分鐘，前往澀谷十字路口亦僅5分鐘路程。酒店4樓接待處與宮下公園相連，有一大片空中草地，環境舒適，住客可以在這裡喝咖啡及休憩，非常寫意。酒店提供多款房型，部分房間更能飽覽澀谷夜景，甚至晴空塔。值得一提的是，酒店最遲退房時間為下午2時，對於不喜歡匆忙早起、喜歡睡懶覺的人，絕對是一大福音。

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sequence MIYASHITA PARK距離原宿站步行12分鐘。（booking.com）
sequence MIYASHITA PARK距離原宿站步行12分鐘。（booking.com）
sequence MIYASHITA PARK酒店4樓接待處與宮下公園相連，有一大片空中草地，環境舒適。（booking.com）
酒店4樓接待處與宮下公園相連，有一大片空中草地，環境舒適。（booking.com）
sequence MIYASHITA PARK酒店提供多款房型，具設計感而且空間十足。（booking.com）
酒店提供多款房型，具設計感而且空間十足。（booking.com）
sequence MIYASHITA PARK部分房間能飽覽澀谷夜景，甚至晴空塔。（booking.com）
部分房間能飽覽澀谷夜景，甚至晴空塔。（booking.com）

sequence MIYASHITA PARK

地址：東京都涉谷區神宮前​6-20-10

交通：原宿站，步行12分鐘

價格：HK$3100起／晚（人均HK$1550）

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原宿酒店｜9. Dormy Inn高階酒店 – 澀谷神宮前溫泉（Dormy Inn Premium Shibuya Jingumae Hot Spring）－免費浸溫泉

Dormy Inn高階酒店是一間擁有溫泉大浴場的酒店，分男湯及女湯，只要入住便可免費使用。酒店地理位置優越，距離明治神宮前站步行6分鐘、原宿站步行10分鐘。酒店提供多款房型，浴室寬敞，而且每房設有加濕型空氣清淨機，部分房間更有梳化及小圓桌，設備齊全。值得一提的是，酒店設有單車租借，並且會免費提供「夜鳴麵」（醬油拉麵）給住客作為宵夜。

查看Dormy Inn高階酒店 – 澀谷神宮前溫泉優惠：AgodaTrip.comHotels.comBooking.comExpedia

Dormy Inn高階酒店 - 澀谷神宮前溫泉（Dormy Inn Premium Shibuya Jingumae Hot Spring）Dormy Inn高階酒店設有單車租借。（expedia.com）
Dormy Inn高階酒店設有單車租借。（expedia.com）
Dormy Inn高階酒店 - 澀谷神宮前溫泉（Dormy Inn Premium Shibuya Jingumae Hot Spring）酒店提供多款房型，部分房間更有梳化及小圓桌。（expedia.com）
酒店提供多款房型，部分房間更有梳化及小圓桌。（expedia.com）
Dormy Inn高階酒店是一間擁有溫泉大浴場的酒店，分男湯及女湯，只要入住便可免費使用。（expedia.com）
Dormy Inn高階酒店是一間擁有溫泉大浴場的酒店，分男湯及女湯，只要入住便可免費使用。（expedia.com）

Dormy Inn高階酒店 – 澀谷神宮前溫泉（Dormy Inn Premium Shibuya Jingumae Hot Spring

地址：東京都涉谷區神宮前6-24-4

交通：明治神宮前站，步行6分鐘／原宿站，步行10分鐘

價格：HK$974起／晚（人均HK$487）

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（全文完）

有線生活
東京酒店8間星級推介　星野日式旅館／豪華溫泉／俯瞰全市靚景／巨型房間
東京13間新酒店2023　3分鐘到JR！免費溫泉／房內桑拿／無邊際泳池　6人家庭可入住
本文介紹了多少間原宿酒店？

本文精選了9間原宿酒店，當中有2022年新開幕…詳情

原宿有什麼好去處？

原宿是東京購物熱點之一，前往明治神宮，代代木公園等景點…詳情

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