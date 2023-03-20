一線搜查｜女生遊泰國忙於為食物打卡　回頭被偷3萬元　YouTuber教旅行8招防盜法

泰國旅遊｜旅行時見到「IGable」的美景、美食，都難免會想即刻影相打卡與朋友分享，但如果遇上扒手，隨時盡失財物及證件！有台灣YouTuber在個人頻道上分享遊泰國打卡時，不幸被盜財物的慘痛經歷。《有線生活》為你整理8個YouTuber推介的旅遊防盜方法，即睇下文了解！

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去海外旅行要注意人身安全，亦要小心看管個人財物。（Florian Wehde＠unsplash）

旅行防盜｜台灣KOL遊泰打卡 被盜秒失財物

台灣KOL「愛莉莎莎」在個人頻道上分享到泰國旅行時被盜財物的經歷。事發經過是她和友人在百貨公司內，買好食物準備拍照打卡之際，稍沒看緊身旁的財物，結果發現之時整個袋子已不翼而飛。

百貨公司的CCTV拍下事發經過。（愛莉莎莎@YouTube截圖）

她稱，被偷的袋中有相機、鏡頭和名牌銀包等物品，大約損失近13萬台幣（約3.3萬港元）。事後她到百貨公司的失物中心求助報警並翻看CCTV，雖然於CCTV片段中鎖定扒手，但因為無法辨認身份而難以捉到扒手。

台灣KOL「愛莉莎莎」大約損失近13萬台幣（近3萬3千港幣）的財物。（愛莉莎莎@YouTube截圖）

旅行防盜｜YouTuber教8招旅行防盜法

旅行防盜十分重要，出發前先學幾招旁身就可以防患於未然！香港YouTuber「Viajar con Arianna」和台灣YouTuber「Zoebitalk肉比頭」在頻道上提及海外旅行時的親身經歷，分享8招超有效的旅行防盜法，幫助大家免成扒手目標！

旅行防盜法｜1. 鞋內藏錢

香港YouTuber「Viajar con Arianna」建議大家可把少量現金藏於鞋內，但要留意擺放位置，避免紙幣刮傷腳部。

旅行防盜法｜2. 內衣藏錢

除了鞋內，她又建議女生可以把現金藏於內衣之中，利用衣物收起備用的現金、分散金錢。

旅行防盜法｜3. 腰部防盜袋／運動腰帶

她亦建議，大家可購買質料較薄和輕身的防盜袋或低成本的運動腰帶，把金錢和護照完美隱藏在腰間，避免財物外露。

旅行防盜法｜4. 使用背囊雨套

台灣旅遊YouTuber「Zoebitalk肉比頭」亦於頻道上分享多種旅行防盜的方法，包括使用背囊雨套。他們表示背囊雨套的好處，一在於可以防止隨身物品淋濕，二在於可以避免賊人一眼看穿背囊夾層的分類，相對較難下手。

旅行防盜法｜5. 背囊上鎖

他們建議大家選用不同強度的鎖頭，把背囊上鎖，因為扒手普遍都是取易不取難，而要偷上鎖的背囊難度就更高更難下手，所以將背囊上鎖絕對是個好方法。

台灣旅遊YouTuber建議大家選用不同強度的鎖頭，把背囊上鎖。（Zoebitalk肉比頭＠YouTube截圖）

旅行防盜法｜6. 前揹背囊

前揹背囊是相對安全的方法，當你身處的區域是扒手黑點的話，建議把背囊前揹、提高警覺性，避免扒手有機可乘。

旅行防盜法｜7. 分成多個銀包

俗語說「狡兔三窟」其實不無道理，旅行時亦建議把金錢分散幾個地方放置，準備多個銀包放置現金，例如小銀包可專門放當日所需的一切花費，分散風險。如果不幸在旅途遇上勒索的情形，也可以用小銀包降低損失。

旅行防盜法｜8. 使用備用手提電話

去旅行時難免要使用電話查地圖，或是駕駛時作導航之用，他們建議使用備用手提電話來做這些事，可以減低被搶的風險及損失。

台灣旅遊YouTuber建議使用備用手提電話，減低被搶的風險及損失。（Zoebitalk肉比頭＠YouTube截圖）

（全文完）

免費電視77台《一線搜查》

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