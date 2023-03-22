一線搜查｜內地女搭的士被劏　深圳灣去荃灣收$517　收據細項揭3件事很離譜

不少遊客來港都會選擇以的士代步，不過有內地旅客則遇上不快事件。日前，一名內地女網民在社交平台發文，表示事隔多年來港，結果遇上疑似「劏客」的的士司機。她指自己由深圳灣乘搭的士到荃灣，竟被收取$517元港幣的昂貴車資，而司機列印的車資收據更為離譜，令她大感憤怒，最終她決定在電子報案中心報案。

一名內地網民表示事隔多年來港，結果遇上疑似「劏客」的的士司機。（資料圖片、小紅書）

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內地旅客搭的士疑被騙

一名女網民在小紅書以「第一次被HK的士騙」為題發文，表示自己事隔很久再次來到香港，卻竟然不幸遇到「騙子的士」。她指自己在深圳灣乘搭的士前往荃灣一間酒店，到達目的地後，被的士司機要求繳付$517元港幣的車資，費用昂貴得令她相當吃驚。

網民指自己由深圳灣乘搭的士前往荃灣一間酒店，被的士司機要求繳付$517元港幣的車資。（資料圖片）

的士收據揭3件事不合理

雖然車資不合理，但事主仍有按的士司機要求繳付了$517元車資，並在下車時取回車資收據。事主下車後，發現收據不但沒有的士車牌，而且上下車的時間竟然一樣，兩欄均列為「20/03/2023 11:15am」。更令人無言的是，收據上的總公里和收費公里為0，而附加費的一欄卻是$490元，再加上起錶費用$27，總車費一共為$517。換言之，的士在整段車程均無跳錶，而司機亦未有按錶收費。

事主發現收據不但沒有的士車牌，而且總公里和收費公里為0。（小紅書）

事主怒斥的士司機離譜

事主看到收據上的細項，得知自己被騙，她怒斥的士司機離譜，又指「沒在HK遇到過沒打錶的司機，所以上車也沒多想」。事主續指，雖然有記下的士的車牌號碼，但由於自己今次來港是出差，考慮到金額和前往警局需耗費的時間，因此最終未有到警署報案，但已在電子報案中心提供資料報案。

最後，事主表示是次經歷當作「破財消災」，經一事，長一智，日後乘搭的士一定會「注意打錶器」。

事主表示日後乘搭的士一定會「注意打錶器」。（freepik）

不少網民呻曾有類似經歷

帖文一出，隨即引起很大迴響，不少內地網民均表示曾有類似的經歷，「昨天黃埔到土瓜灣，被的士收$242，估計沒人比我更牛的」、「我月中去然後被司機$500換$100，我還以為眼花給錯，最後共給了$600」、「我也試過有次在深圳灣打的士回沙田，也$500，而且是個年輕人，真的好過份」，有人更不禁表示「香港實在有太多害群之馬」。

另外，有人指曾乘坐同樣路線，車資約$220，驚呼「你這個太貴了！」又有網民以手機程式HK Taxi替事主估算車資，指出合理車資應為$300內，認為該名的士司機是刻意欺詐。

不少內地網民均表示曾有類似的經歷，例如：由黃埔到土瓜灣，被的士司機收取$242車資。（Jerry Zhang＠unsplash）

根據香港法例第374D章《道路交通（公共服務車輛）規例》第47條規定，的士司機必須按照計程錶上顯示的收費向乘客收取車資，若向乘客收取高於法定之的士車費，違例者一經定罪，可處罰款港幣10,000元及監禁6個月。

（全文完）

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