女子染髮40年患膀胱癌　醫生拆解：出現1症狀恐為時已晚｜消委會7招貼士降致癌物濃度

不論男女老少，相信不少人都有染髮習慣，不過原來長期染髮會增加致癌風險。有泌尿科醫生分享病例指，一名60歲女子多年來都有染髮習慣，疑因此患上膀胱癌。醫生表示，膀胱癌較其他癌症難察覺，若出現1症狀才求醫， 恐怕為時已晚。消委會曾指出，染髮期間3大行為，包括用保鮮紙包裹頭髮，都有機會增加­染髮劑中致癌物質的濃度，大家要小心！

不論男女老少，相信很多人都有染髮習慣，但原來長期染髮會增加致癌風險。（freepik）

台灣耕莘醫院泌尿科醫生歸家豪在當地節目《健康2.0》中分享病例，指一名60歲婦人確診膀胱癌，最初以為婦人是因為在工廠工作，長期接觸化學品致癌，惟婦人表示自己並無接觸化學品的機會。後來在詢問下，得悉該婦人愛漂亮，從20歲起便開始染髮，40年間從未間斷，歸醫生推測她很可能因此患上膀胱癌。

一名60歲婦人十分愛漂亮，從20歲起便開始染髮，40年間從未間斷。（freepik）

歸醫生解釋，染髮劑一般為水溶性，可融化在血液，經過腎臟代謝後，會進入尿液中。當含有化學物質的尿液長時間留在膀胱裡面，久而久之會影響膀胱健康，繼而引發膀胱癌。他續指，膀胱癌棘手之處在於跟其他癌症不一樣，很多癌症都有腫瘤標記，可從血液中驗出，惟膀胱癌較難被發現，一般都在出現血尿症狀後才能檢查，但此時恐怕為時已晚。

染髮劑一般為水溶性，可融化在血液，經過腎臟代謝後，會進入尿液中。（freepik）

另外，家醫科醫生王健宇亦在節目中列出3大膀胱癌的高危因素，包括染髮、食物色素及環境荷爾蒙。他提醒，染髮時應避免讓染料接觸到頭皮、日常飲食應盡量多吃原型食物，減少吸收色素。至於環境荷爾蒙則較難避免，因此建議多喝水、多排尿，將毒素排走，以減低患上泌尿道相關癌症的風險。

家醫科醫生王健宇提醒，染髮時應避免讓染料接觸到頭皮。（freepik）

3大染髮行為或增致癌風險

本港消委會曾指出，染髮期間進行以下3大行為，有可能增加­染髮劑中致癌物質的濃度，提醒大家要小心。

1. 調好了染髮劑，沒有按建議時間立即使用。

2. 染髮時自行加熱頭髮。

3. 用保鮮紙包裹頭髮。

調好了染髮劑，沒有按建議時間立即使用，有可能增加­染髮劑中致癌物質的濃度。（freepik）

消委會7大染髮安全貼士

此外，消委會亦列出7大染髮安全貼士，大家不妨參考一下。

1. 使用染髮劑前應仔細閱讀產品說明書、成分列表及含量說明，按建議的駐留時間使用，避免逾時。

2. 應避免自行選用專業用染髮劑，因其用法說明較複雜。

3. 染髮前先進行皮膚敏感測試。皮膚過敏人士應避免使用含PPD或PTD的染髮劑，如有必要，可考慮選用濃度較低或顏色較淺的型號。

4. 在髮際、耳朵、額頭、頸項塗抹凡士林，有助減低染髮劑刺激皮膚的機會。

5. 染髮前切勿弄濕頭髮，染髮期間亦不要自行加熱、用保鮮紙包裹頭髮等，否則會增加致敏風險。

6. 塗抹染髮劑混合物時，應佩戴手套，減少皮膚直接觸及染髮劑。

7. 皮膚病患者、頭皮有傷口人士、孕婦及哺乳中的婦女暫不應染髮。

染髮前切勿弄濕頭髮，染髮期間亦不要自行加熱、用保鮮紙包裹頭髮等。（資料圖片）

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