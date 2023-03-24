一線搜查｜沙田街坊家中驚現「啡色怪蟲」　網民：夜晚會出嚟吸血　專家拆解4類人屋企易有

春夏季交接加上天氣潮濕，不少人發現近日家中出現不明怪蟲。近日有沙田街坊於社交平台發文指，家中傢俬底出現了一堆不明的深啡色怪蟲，故在網上求救「唔知咩蟲，求解答」。有網民認出「怪蟲」真身表示，啡色怪蟲其實是木蝨，直言木蝨入屋問題相當難處理，是「長期戰鬥」。有滅蟲專家就拆解，哪4類人家人較易出現木蝨。

有網民於社交平台發文指，家中傢俬底出現了一堆不明的深啡色怪蟲（沙田之友＠FB）

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有網民日前在Facebook群組「沙田之友」上載影片表示，最近在家中傢俬底發現不明的深啡色怪蟲，向網民求救，「最近喺屋企嘅傢俬底發現呢啲嘢，但唔知咩蟲，求解答，謝謝。」從影片中可見，木製的傢俬底出現了不少啡色小蟲，畫面嚇人。

木製的傢俬底出現了不少啡色小蟲（沙田之友＠FB）

木蝨（沙田之友＠FB）

事主上載影片後，不少熱心網民大呼恐怖，紛紛留言解答表示，該蟲真身其實是「木蝨」，更直言木蝨入屋「好難搞」、「佢生命力頑強過小強」、「專匿埋喺啲傢具窿窿罅罅度，尤其是係啲木家具，如果佢走上你張床度，夜晚會走出嚟吸血」。有網民建議，要處理木蝨，「最佳方法係掉咗佢」、「用100度以上高溫消滅佢地d （啲）蛋」、「首先千祈唔好用滅蝨蛋！因為會引到佢哋周圍走，但又殺唔死」。事主事後補充指，已經丟棄了該傢俬。

家居木蝨成因 專家拆解4大易中招情況

木蝨是一種以吸食人血為生的寄生蟲，主要在晚上活躍，一般在人睡覺時，通過細長的喙，刺穿人的皮膚來抽血進食。木蝨常躲藏在窄小的空間，藏身在衣櫃、牆角、被褥、地毯、床墊，床架、門框、梳化等隱閉的隙縫和角落間。木蝨繁殖能力強，隨著時間流逝，木蝨會逐漸散佈在房間中，甚至移動到家裡其他隱蔽的縫隙、衣物上。如果沒有及時處理，木蝨問題會蔓延至全屋。

木蝨是一種以吸食人血為生的寄生蟲（freepik）

「觀林蟲害」的滅蟲專家鄭國鏗表示，木蝨出現的原因有很多，通常都是由街外帶回家，有4類人家中會較容出現。

1. 經常旅行人士

鄭國鏗建議，大家旅行時須留意入住的酒店衛生環境，如果上一手住客身上或衣物帶有木蝨，而酒店員工清潔步驟又做得不足夠的話，很容易令酒店房間殘留木蝨，自然可隨房客帶到家中。

要避免將床蝨帶回家，出外旅行時住客應留意床架床褥、毛毯梳化、杯櫃衣櫃、行李架以及床邊櫃等地方，切勿將行李、背囊或衣物等放近床邊，回家後亦記緊要把衣服和行李清洗一遍，避免把木蝨帶到家中大量繁殖。

2. 家中有外傭人士

東南亞地區木蝨肆虐，鄭國鏗表示，香港的外傭中轉宿舍環境普遍惡劣，經常出現蝨患，不少外傭往往在不知情的情況下將床蝨帶回家。此外，由於床蝨的寄生與附著能力強，外傭常在週末聚會到不同的地方休憩，亦有機會加強木蝨互相傳播的機會。

3. 買二手傢俬、衣物人士

近年流行網上二手買賣平台，不少人為了省錢或環保，都會選擇購買二手家具及衣物，甚至在垃圾站等地方把一些看似較新淨的傢俬搬回家。然而二手家具及衣物很多時候都藏有木蝨，一旦被帶回家中就會令木蝨繁衍開去，有一定風險。鄭國鏗表示，在選購二手家具前須考慮清楚，要避免木蝨入屋，最好還是避免把外來二手物品帶回家。

4. 流連長者中心、公園人士

鄭國鏗指，長者中心、公園等長者休閒娛樂地方同樣是木蝨常見之地。不少長者喜歡到公園運動或捉棋，期間木蝨從草叢跳上衣物，導致木蝨入屋。

長者中心、公園等長者休閒娛樂地方同樣是木蝨常見之地（17somh1＠unsplash）

亂用滅蝨彈 蝨患恐惡化

蝨患困擾許多家庭，想徹底消滅亦非常困難。曾有網民推介使用滅蝨彈滅蝨，鄭國鏗指，亂用滅蝨彈反而隨時令蟲患更嚴重。他強調，滅蝨彈對木蝨的針對性太大，殺不死牠們的同時，更會導致木蝨躲避到其他地方，逼它們四散再擴散繁殖，令清除難度大增。

正確處理+預防木蝨方法

1. 滅蟲公司

鄭國鏗表示，普通市民想徹底消滅木蝨非常困難，如情況嚴重，應盡快尋求專業的滅蟲公司幫忙，製定並執行有效的蟲害防治方案。

應盡快尋求專業的滅蟲公司幫忙（freepik）

2. 勤換床單及窗簾

要預防木蝨，應定期檢查及洗擦家具，一星期至少換一次床單及窗簾，勤洗衣物，保持家居環境乾爽。

3. 避免使用二手傢俱及衣物

鄭國鏗強調，二手傢俬及衣物往往藏有木蝨且難以察覺，即使外表新淨，亦暗藏木蝨危機。切勿隨便把街上的二手傢俬搬回家中，如果已經購入了一些二手衣物，應第一時間以熱水浸泡，徹底清洗及消毒。

（全文完）