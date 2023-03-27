一線搜查｜「綠在葵涌」3月底結束　街坊不滿：習慣咗然後冇咗　環保署咁解釋

政府於2020年推行「綠在區區」委聘團體在全港18區開設回收便利，越來越受到市民歡迎。不過，據免費電視77台節目《一線搜查》報道，其中一個回收點「綠在葵涌」營運至3月底便會關閉，引起區內街坊不滿。

「綠在葵涌」回收便利點將營運至3月底結束。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

街坊批虎頭蛇尾

「我覺得政府搞環保，搞頭（開始）就㷫烚烚，尾個陣時始終都係死火。」街坊石太認為政府推動環保虎頭蛇尾，另一位街坊戴小組表示：「依家個個熟咗啦，個個自己分、自己磅、磅咗掉落去……習慣咗然後冇咗。」對於「綠在葵涌」即將結束，不少街坊都感到突然，並且感到不滿。「綠在葵涌」於梨木道營運兩年多，越來越多街坊主動帶物件來回收。

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越來越多街坊主動帶物件來「綠在葵涌」回收。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

人流及回收量均達標

葵涌區有超過49萬人口，「綠在葵涌」於2021年第一季共回收55.6公噸回收物，到2022年第三季增至105公噸，訪客次數亦由7,700多增至1.8萬多人次。不論是使用人次及回收量，均顯示該回收點需求達標。葵青區議員林紹輝表示，很多居民對「綠在葵涌」結業都感到愕然，「好多居民都好奇怪」。

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環保署指避免資源重疊

環保署表示，由於會在區內發展「小型回收便利點網絡」，在屋邨內設立回收點，為減少資源重疊，因此「綠在葵涌」停止服務。而原由「綠在葵涌」營運的回收流動點，以及屋宇上門回收服務，將於4月1日開始暫時交由同區「綠在葵青」負責。

區議員林紹輝認為，「綠在葵涌」有教育功能，可以教育市回收知識，而且「綠在葵涌」回收中心可以回收8類物件，但流動回收站只得3類。他又擔心「綠在葵涌」結束後，街道上會更多垃圾，「啲人冇地方回收，咪放喺地下食環署垃圾桶旁邊，等食環署清潔工人嚟回收，但啲清潔工人係當垃圾處理」。關於「綠在葵涌」結束服務的全部內容可於網上重溫《一線搜查》第190集。

免費電視77台《一線搜查》

播出日期：逢星期一至五

播出時間：20:00 – 20:30

（午夜12時於免費電視 78台 重播）

WhatsApp報料熱線：68960931

（全文完）

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