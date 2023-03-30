一線搜查｜跑馬地豪宅1,000萬裝修被指「家徒四壁」　網民拆解3大矜貴之處

1,000萬裝修費值唔值？據免費電視77台節目《每日樓市》報道，跑馬地最近有一個豪宅單位放售，業主為表誠意，賣出單位前斥資1,000萬元裝修費翻新，以及更換家電，不過就被網民指裝修後看上去空空如也「家徒四壁」。然而，有識貨網民就點出3大原因，認為千萬元裝修費屬合理水平。

單位外望維港海景。（《每日樓市》截圖）

外望維港海景

《每日樓市》早前到訪跑馬地樂景園一個中層5房單位，實用面積達2,853呎，叫價達1.388億元。現場所見，單位設計採用簡單日系風格，客廳望出外的風景是一片翠綠山景，同時可望維港海景。室內空間非常寬敞，主持實測由客廳的一端走到另一端，要走超過20步。

設計是日式簡約風。（《每日樓市》截圖）

玄關左、右兩邊亦鞋櫃。（《每日樓市》截圖）

客廳寬敞，由一端走到另一端，主持實測要走超過20步。（《每日樓市》截圖）

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設大量入牆櫃 主人房面積300呎

單位設有不少收納空間，玄關左、右兩面有到頂鞋櫃，而整面牆亦打造成儲物櫃。書房面積有百多呎，內設書櫃及書檯；小走廊連接廚房，設曲尺工作台面，配備雙門雪櫃、焗爐、洗衣機等；單位內幾間細房各佔150呎至200呎，各設衣櫃；主人房有300呎， 一整面牆身都加設了衣櫃，收納量非常足夠，浴室是雙洗手盆設計，特別之處是設有兩個淋浴間。

主人房的一整面牆變成衣櫃。（《每日樓市》截圖）

浴室是雙洗手盆設計。（《每日樓市》截圖）

單位設有儲物房，兼具洗衣房功能。（《每日樓市》截圖）

代理指，單位位於中層，叫價比高層貴16%，原因是可以「交吉」，亦可用公司形式轉讓，節省物業印花稅。業主放售前亦非常有誠意地重新翻新，單是裝修費用便斥資1,000萬元。

網民認為太貴：國王的裝修

近日有討論區網民就以「呢個單位名副其實家徒四壁，業主吹到用咗1000萬裝修」為題，認為裝修費不值得。有附和的網民亦認為，單位的傢俬欠奉，是「國王的裝修」、「北歐風裝修Minimalist（極簡主義）」。亦有人打趣指：「貧窮限制想像」。

有網民認為單位空空如也。（《每日樓市》截圖）

廚房家電也更換了。（《每日樓市》截圖）

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識貨網民3點反駁：非常合理

雖然如此，有「識貨網民」就拆解3點，認為1,000萬元屬合理水平，即睇反對意見：

【1】單位面積大

「計返3,000呎風火水電、泥水油漆、木地板，最貴應該係啲實木地板同預製衣櫃，咁真係唔貴。」

【2】人力成本貴

「最貴係人工，豪宅真係隨時做3幾個鐘嘈嘅JOB（工作）就要收工，打拆都搞個幾兩個月，仲未計重新佈線走位嘈嘅JOB（工作），搞掂晒隨時要1年以上時間，唔貴就奇。」

【3】用料貴

「全屋包木，加特色雲石，唔係普通嗰啲，係特別嗰隻，仲要一大塊全部對紋，咁你就知道有幾貴。」

如果想看更多1,000萬裝修單位的細節，全部內容可於網上重溫。

（全文完）