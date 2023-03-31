清明節、復活節往返內地4大貼士　e-道要重新登記？一個App睇過關人流＋輪候時間

清明節、復活節連假快到，相信有不少人會趁著長假期前往內地探親或遊玩。入境處預計，屆時將約有903萬人次（包括香港居民及訪客）經各海、陸、空管制站進出香港。為此，政府公佈最新清明節及復活節假期往返內地的過關安排，《有線生活》為大家整合了4大實用資訊，包括過關情況、人流預測、快捷過關方法及必備證件等，以便大家計劃行程及減省過關排隊時間。

清明節、復活節連假快到，相信有不少會趁著長假期前往內地探親或遊玩。（有線新聞圖片）

更多熱門文章：

內地通關二維碼「黑碼」申請教學 健康申報3大方法一文看｜附申報網址

深圳數字人民幣教學 港人用八達通拍卡 即拎$200人民幣｜附領取方法

WeChat Pay微信支付懶人包 港版＋內地版開通方法 北上深圳消費必備｜附增值教學

AlipayHK、內地支付寶懶人包 開通方法／實名認證／增值教學 北上深圳消費必備

深圳酒店10間推介 Muji酒店$400住到、私人泳池、新開幕 福田、東門都有

適逢長假期，出入境人數必定大增，為避免大家在口岸過關的輪候時間過長，入境處呼籲所有經陸路往返內地的人士應預早計劃行程，盡量避免選擇在繁忙時段過關。大家可以透過以下方法查看各邊境管制站的情況。

1. 入境處流動應用程式

大家可以預先下載入境處流動應用程式，該應用程式將會更新各陸路邊境管制站的人流情況，並且估計過關所需的輪候時間，大家可以隨時查看，因應情況而計劃過關時間。

入境處流動應用程式：App Store／Google Play／AppGallery

入境處流動應用程式會更新各陸路邊境管制站的人流情況。（App Store）

2. 入境處網頁

除了下載入境處的流動應用程式外，入境處亦會於清明節及復活節假期期間（4月1至10日），將各管制站的旅客數字每日上載於入境處的網頁，大家屆時可於入境處網站查看最新人流情況，以便計劃行程。

入境處網頁：按此

大家可於入境處網站查看各管制站的旅客數字。（有線新聞圖片）

留意出入境人流，避免在繁忙時段過關固然重要，不過，最重要還是要準備好旅行證件！

3. 有效證件（如：智能身份證、回鄉證）

入境處提醒，在過關前往內地時，必須緊記帶備身分證明文件及前往內地的旅行證件，並且檢查清楚有關證件的有效日期。香港居民前往內地需帶備有效的香港身份證及回鄉證，而香港非永久性居民則須帶同其有效的智能身份證及簽證身份書或旅行證件過關。

相關文章：回鄉證續證懶人包‎ 流程、文件、收費一覽 8類人士可插隊預約｜附中旅社連結

相關文章：深圳續領回鄉證懶人包 微信預約最快7日取證！預約教學＋文件＋費用｜附申請方法

香港居民前往內地需帶備有效的香港身份證及回鄉證。（網上圖片）

4. 快捷e-道

很多人都會選用快捷e-道過關，不過要注意，已登記使用快捷e-道的香港居民，如果換領了新身份證的話，必須重新登記，才可繼續使用快捷e-道。另外，「非觸式e-道」服務已擴展至所有管制站，已登記的合資格香港居民可透過「非觸式e-道」手機應用程式產生加密二維碼進入e-道，再配合容貌識別技術核實身分自助辦理出入境檢查手續。

e-道登記、使用方法：按此

如果換領了新身份證的話，必須重新登記，才可繼續使用快捷e-道。（入境處）

（全文完）

免費電視77台《一線搜查》

播出日期：逢星期一至五

播出時間：20:00-20:30

WhatsApp報料熱線：68960931

節目重溫請＜按此＞