一線搜查｜冷氣機無用半年忌即開　隨時黴菌飄散　冷氣師傅教開機前必做3步驟｜附清洗貼士

冷氣機｜踏入初夏，不少人都打算開冷氣，但冷氣機經過數月沒有使用，最好還是不要即刻開機！有冷氣師傳表示，冷氣機在長時期閒置後，機盆內殘存積水及垃圾，有機會滋生大量黴菌，如即時開機，黴菌有機會隨風飄散，下文會教大家開機前必做3步驟。

冷氣機經過數月沒有使用，切忌即開享受涼風（Freepik）

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香港空調製冷業職工總會會務主任許錫強接受《有線生活》訪問時表示，冷氣機經過長時期閒置後，機盆內會殘存積水及垃圾，不但容易阻塞水盆及去水喉，更會發黴而產生噏味，隨時變成細菌溫床。如果使用冷氣機前無清洗，會導致室內空氣質素變差，甚至縮短冷氣機壽命。

開機前必做3步驟

開機前必做3步驟｜1. 清理去水喉、面蓋、隔塵網

許指，由於冷氣機水盆及去水喉長時間沒有使用，機內污漬越積越頑固，甚至乾固成焦，容易阻塞水盆及去水喉。所以使用冷氣機前，需拆開隔塵網、扇葉、面蓋及機殼，進行徹底清洗。他建議，可先用1：99漂白水或其它消毒劑，對準冷氣機內的銅片，使用噴壼及噴灑蒸氣器作高溫消毒殺菌後，用大量清水灌入進行清洗。

長時間沒有使用，機內的污漬越積越頑固，甚至乾固成焦（photoAC）

開機前必做3步驟｜2. 檢視有否出現雜聲或不正常聲音

許錫強表示，開機前，應先將機掣旋轉到低風速，溫度掣扭至最熱，然後開機。開機後，應先檢視冷氣機會否出現雜聲或不正常聲音，隨後才逐步扭至高風速制冷。如果出現雜聲，應找專業人士檢查。

開機前必做3步驟｜3. 檢查開關電掣/插蘇

開機約半小時後，應檢查開關電掣或插蘇會否出現不正常發熱現象，如有，應關上電源並找專業人士處理。

需拆開隔塵網、扇葉、面蓋及機殼，進行徹底清洗（freepik）

專家教清洗冷氣機貼士

許錫強表示，如果感覺冷氣機出風變弱，房間降溫時間變長，就代表是時候清洗冷氣機了。以下7點清洗冷氣機貼士供參考。值得一提，清洗冷氣屬專業範疇，最好聘請師傅處理。

清洗前，應先取出隔塵網，用電筒照視蒸發器（發凍片）是否藏有污積。

如果使用窗口式冷氣機，可直接拆下並清洗冷氣機前端出風口、隔塵網後的「凍Coil」，以及背面噴出熱氣的「熱Coil」。

用膠袋包好帶電部件，如摩打，控制板等。

五金舖有售賣洗機水，可用噴壼噴灑洗機水，等待15分鍾後，用清水洗淨，抹乾吹乾後可裝回。

室內環境的皮屑、紙模等，都會被吸入冷氣機。要預防冷氣機發出臭味，每隔1至2個月，可用1：99稀釋漂白水，以噴水壺噴灑並消毒冷氣機水盆。

2至3星期定期清洗隔塵網 。

冷氣清潔劑未能深入內部做到深層清洗，較難完全消除污穢，一般住宅每2至3年，便需由專業師傅深層清潔一次，去除粉塵、病菌。

許錫強強調，近年變頻式冷氣機已普及到窗口機，使用變頻式冷氣機時，應使用遙控器關機，不可直接關閉電源開關，否則容易引致電子板燒毀。

使用變頻式冷氣機時，應使用遙控器關機（freepik）

（全文完）

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