一線搜查｜居屋蝶翠苑問題多　小業主促房署先完成執漏　拒成立法團

居屋質量｜柴灣蝶翠苑是房屋署綠置居項目，去年7月才入伙，但這幢式居屋，被小業主投訴問題多多。據免費電視77台節目《一線搜查》報道，最近房屋署按照蝶翠苑大廈公契規定召開業主大會，討論成立法團，卻被小業主高票數反對，要求房署先好做好「執漏」，有小業主表示：「好多業主用咗畢生嘅積蓄去買呢個單位。」

柴灣蝶翠苑是房屋署綠置居項目，去年7月才入伙。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

小業主投訴問題多多

蝶翠苑小業主楚河（化名）表示：「價錢係吸引嘅，講緊四幾折，但你俾呢啲嘢我，就算你俾一折我，我買返嚟又有何用呢？」楚河是去年7、8月首批收樓小業主，入伙高峰期是11月左右。楚河表示，自收樓後業主之間反映單位質素問題多多。

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問題一：水泵噪音

楚河表示，有樓層位於走廊盡頭的減壓水泵會發出噪音，「我哋試過錄嘅分貝達到90幾至100分貝」。他續稱，水泵發出的噪音有時由傍晚6時持續到深夜1時，導致住戶難以入睡、精神壓力大。他批評管理公司及房署都沒有理會居民投訴，直至有住戶向環保署投訴，而環保署證實噪音違反《噪音管制條例》，房署才更換兩層樓的水泵，「暫時就冇聲，但後續係點唔知」。

住戶拆除水喉檢查，發現有大量細小綠色膠粒。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

問題二：食水有膠粒

楚河表示，有業主發覺水喉出水量低，於是拆除水喉檢查，發現有大量細小綠色膠粒堵塞出水口，「我哋發現開出嚟嘅水係有膠粒……可能建築樓宇嘅時候，可能係燒焊、裝修遺留。」

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問題三：擔架入不到電梯

楚河表示，入伙及裝修高峰期已高，但大堂和電梯仍未拆除保護木板，曾有住戶召救傷車，但救護員推著擔架車到場，卻因為電梯太狹窄，無法進入，「最尾只係兩個救護員上去」。

屋苑的大堂和電梯仍未拆除木板。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

房署提成立法團

除了上述三項問題外，楚河表示屋苑多處地方都有損爛，很多「執漏」未完成。然而，房署最近按照大廈公契規定召開業主大會，討論成立法團。楚河形容小業主「都有少少不知所措」，他說：「幢樓仲係好新，街坊唔係太相熟，我哋亦都唔知如果成立法團，有冇相關人士可以勝任，因為呢幢樓長者比較多，街坊其實偏向暫時維持現狀先，即係俾房署管理返先。」

大多數居民投票反對成立法團。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

居民投票反對成立法團

住戶亦擔心一旦成立法團，會失去房署支援，楚河表示：「如果第日有法團時候，房署係抽身而去，一幢唔係質量太高嘅樓，我哋將來面對好多問題，可能維修費變咗天價。」業主大會當日，大會表示有32%業主出席。有小業主於會上要求持有業權的房署保持中立，但房署最終投票支持成立法團。不過，經點票後，反對票佔大比數，否決成立法團。

房屋署表示，蝶翠苑入伙以來收到30宗公用部份損壞報告，維修工作預計會在今個月內完成。究竟蝶翠苑質素有好定壞？《一線搜查》邀請資深驗樓師詹濟南（詹Sir）到蝶翠苑了解，他在現場發現不少問題，全部內容可於網上重溫《一線搜查》第196集。

免費電視77台《一線搜查》

播出日期：逢星期一至五

播出時間：20:00 – 20:30

（午夜12時於免費電視 78台 重播）

WhatsApp報料熱線：68960931

（全文完）

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