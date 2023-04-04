返回
按輸入鍵開始搜尋

一線搜查｜居屋蝶翠苑問題多　小業主促房署先完成執漏　拒成立法團

  • 大C
  • 2023年04月04日
一線搜查｜居屋蝶翠苑問題多　小業主促房署先完成執漏　拒成立法團

居屋質量｜柴灣蝶翠苑是房屋署綠置居項目，去年7月才入伙，但這幢式居屋，被小業主投訴問題多多。據免費電視77台節目《一線搜查》報道，最近房屋署按照蝶翠苑大廈公契規定召開業主大會，討論成立法團，卻被小業主高票數反對，要求房署先好做好「執漏」，有小業主表示：「好多業主用咗畢生嘅積蓄去買呢個單位。」

柴灣蝶翠苑是房屋署綠置居項目，去年7月才入伙。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

小業主投訴問題多多

蝶翠苑小業主楚河（化名）表示：「價錢係吸引嘅，講緊四幾折，但你俾呢啲嘢我，就算你俾一折我，我買返嚟又有何用呢？」楚河是去年7、8月首批收樓小業主，入伙高峰期是11月左右。楚河表示，自收樓後業主之間反映單位質素問題多多。

推薦閱讀
機場快綫購票優惠｜必知4大着數　邊個平台訂票最抵？多人同行有優惠　機鐵買飛途徑一文看
潮濕｜10大除濕防霉方法　千萬別再關上窗　自製「低成本吸濕劑」無抽濕機都乾爽

問題一：水泵噪音

楚河表示，有樓層位於走廊盡頭的減壓水泵會發出噪音，「我哋試過錄嘅分貝達到90幾至100分貝」。他續稱，水泵發出的噪音有時由傍晚6時持續到深夜1時，導致住戶難以入睡、精神壓力大。他批評管理公司及房署都沒有理會居民投訴，直至有住戶向環保署投訴，而環保署證實噪音違反《噪音管制條例》，房署才更換兩層樓的水泵，「暫時就冇聲，但後續係點唔知」。

住戶拆除水喉檢查，發現有大量細小綠色膠粒。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

問題二：食水有膠粒

楚河表示，有業主發覺水喉出水量低，於是拆除水喉檢查，發現有大量細小綠色膠粒堵塞出水口，「我哋發現開出嚟嘅水係有膠粒……可能建築樓宇嘅時候，可能係燒焊、裝修遺留。」

更多熱門文章
牙醫揭刷牙3大禁忌　愈大牙刷愈乾淨？隨時牙齦萎縮｜附衛生署3招防蛀牙貼士
男子每天運動8小時　堅持了20年突然無法正常走路　求醫後被揭做錯1事

問題三：擔架入不到電梯

楚河表示，入伙及裝修高峰期已高，但大堂和電梯仍未拆除保護木板，曾有住戶召救傷車，但救護員推著擔架車到場，卻因為電梯太狹窄，無法進入，「最尾只係兩個救護員上去」。

屋苑的大堂和電梯仍未拆除木板。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

房署提成立法團

除了上述三項問題外，楚河表示屋苑多處地方都有損爛，很多「執漏」未完成。然而，房署最近按照大廈公契規定召開業主大會，討論成立法團。楚河形容小業主「都有少少不知所措」，他說：「幢樓仲係好新，街坊唔係太相熟，我哋亦都唔知如果成立法團，有冇相關人士可以勝任，因為呢幢樓長者比較多，街坊其實偏向暫時維持現狀先，即係俾房署管理返先。」

大多數居民投票反對成立法團。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

居民投票反對成立法團

住戶亦擔心一旦成立法團，會失去房署支援，楚河表示：「如果第日有法團時候，房署係抽身而去，一幢唔係質量太高嘅樓，我哋將來面對好多問題，可能維修費變咗天價。」業主大會當日，大會表示有32%業主出席。有小業主於會上要求持有業權的房署保持中立，但房署最終投票支持成立法團。不過，經點票後，反對票佔大比數，否決成立法團。

房屋署表示，蝶翠苑入伙以來收到30宗公用部份損壞報告，維修工作預計會在今個月內完成。究竟蝶翠苑質素有好定壞？《一線搜查》邀請資深驗樓師詹濟南（詹Sir）到蝶翠苑了解，他在現場發現不少問題，全部內容可於網上重溫《一線搜查》第196集。

免費電視77台《一線搜查》

播出日期：逢星期一至五

播出時間：20:00 – 20:30

（午夜12時免費電視 78台 重播）

WhatsApp報料熱線：68960931

（全文完）

有線生活

推薦閱讀

一線搜查｜餐廳茶壺有兩片發霉檸檬　食客呻投訴困難重重：政府點解設咁多障礙？
黃大仙摩士公園新室內暖水池啟用　增設自動清潔機｜附康文署暖水游泳池2023名單
問：蝶翠苑位於哪一區？

答：柴灣區..詳情按此

問：屋苑有甚麼噪音？

答：走廊盡頭的減壓水泵會發出噪音…詳情按此

其他人也在看
2023超級食物TOP10　牛油果、羽衣甘藍出局！想防癌必食1類食物
2023年04月02日
六旬婦粗心湊孫屢生意外　兩年間接「害死」兩外孫　女婿：絕不能原諒
2023年04月03日
Visit Japan Web使用教學2023＋註冊步驟　填完入境日本快速通關｜附實體卡填寫方法
2023年04月03日
一線搜查｜內地通關二維碼「黑碼」申請教學　健康申報3大方法一文看｜附申報網址
2023年03月20日
一線搜查｜跑馬地豪宅1,000萬裝修被指「家徒四壁」　網民拆解3大矜貴之處
2023年03月30日
一線搜查｜澳門金巴懶人包　購票方法＋上車地點一文看
2023年03月27日