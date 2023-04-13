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一線搜查｜消費券7000人帳戶失效　你有無份？3個方法重新登記

  • Yanco
  • 2023年04月13日
一線搜查｜消費券7000人帳戶失效　你有無份？3個方法重新登記

一線搜查｜2023年消費券計劃於星期日（16日）發放，政府昨（12日）公佈將向約640萬合資格市民發放第一期消費券。另外，約7,000人因為儲值支付帳戶失效，需要重新登記。《有線生活》整合了3個重新補辦登記的方法，想知道自己有否帳戶失效，以及如何補辦登記？即睇下文了解！

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一線搜查｜消費券7000人帳戶失效　你有無份？3個方法重新登記
政府公佈將向約640萬合資格市民發放第一期消費券。（[email protected]

消費券7000人帳戶失效　須重新登記

成功登記2022年消費券計劃的合資格人士，會在4月16日當日陸續收到手機短訊或應用程式推送通知，獲派第一期消費券。港府昨日公佈現時有約7,000名市民的原有帳戶失效，他們都是一些已退回或遺失去年領取消費券八達通卡、但仍未重新登記的市民，提醒這類市民仍可重新補辦登記，但獲派第一期消費券的日期會受影響。

一線搜查｜消費券7000人帳戶失效　你有無份？3個方法重新登記
政府提醒帳戶失效的市民仍可重新補辦登記，但未能準時在4月16日獲派第一期消費券。（資料圖片）

政府表示會與各儲值支付工具營辦商協調相關安排，盡快向這類市民派發第一期消費券，具體日期另行通知。

一線搜查｜消費券7000人帳戶失效　你有無份？3個方法重新登記
政府表示會與各儲值支付工具營辦商協調相關安排。（freepik）

政府提醒3個重新補辦方法

政府提醒原有帳戶失效人士，可透過以下3個渠道遞交更新紀錄：

消費券補辦方法01｜更改登記帳戶的指定網站

使用Alipay HK、BoC Pay、PayMe、Tap&Go、Wechat Pay的市民如需更改帳戶資料，可透過指定網站更改其登記紀錄，以同一款儲值支付工具的另一個帳戶領取2023年消費券計劃的第一期消費券。

使用八達通的市民，若已遺失／退回已登記2022年消費券計劃的八達通卡或有關八達通卡已失效，可透過指定網站更改其登記紀錄，以另一張八達通卡領取2023年消費券計劃發放的第一期消費券。請留意舊的八達通卡將會被註銷。

一線搜查｜消費券7000人帳戶失效　你有無份？3個方法重新登記
用八達通的市民，可透過指定網站更改其登記紀錄。（[email protected]八達通 Octopus）

消費券補辦方法02｜八達通熱線（只適用於樂悠咭持有人）

使用八達通登記2022年消費券計劃的樂悠咭持有人，如其已登記的八達通卡仍然有效，則可繼續使用已登記的八達通卡收取消費券，毋須再次登記或刻意更改以其他八達通卡（包括樂悠咭）收取2023年消費券計劃發放的第一期消費券。

樂悠咭用戶如已退回其用作收取去年消費券的八達通卡，可致電八達通熱線2969 5588辦理更改手續。請留意更新後，舊的八達通卡將會被註銷。

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樂悠咭用戶如已退回其用作收取去年消費券的八達通卡，可致電八達通熱線辦理更改手續。（[email protected]八達通 Octopus）

消費券補辦方法03｜書面表格

市民可按此下載「更改登記資料申請表格」，並將填妥及已簽署的表格，連同有效的香港身分證複本，郵寄至「香港郵政總局郵政信箱185000號 消費券計劃秘書處」。如在本地投寄，信封上毋須貼上郵票（郵費由政府支付）。

市民亦可致電消費券計劃熱線185000以郵寄、電郵或傳真方式索取表格。

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市民可致電消費券計劃熱線185000以郵寄、電郵或傳真方式索取「更改登記資料申請表格」。（Annie [email protected]

查詢已登記的儲值支付工具帳戶資料

電話熱線

市民如欲查詢已發放的消費券金額、未使用／未領取的消費券餘額、到期日等資料，可瀏覽相關儲值支付工具營辦商的應用程式和網站，或致電以下查詢熱線：

  • Alipay HK：2245 3201
  • BoC Pay：3988 1822
  • 八達通：2969 5588
  • PayMe：2996 7288
  • Tap & Go：2888 0000
  • WeChat Pay：3929 1666

指定網站

已登記2022年消費券計劃的市民可透過指定網站查詢其已登記用作收取消費券的儲值支付工具帳戶資料。

一線搜查｜消費券7000人帳戶失效　你有無份？3個方法重新登記
查詢已成功登記的儲值支付工具及帳戶的指定網站。（官方網站截圖）

（全文完）

免費電視77台《一線搜查》

播出日期：逢星期一至五

播出時間：20:00-20:30

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