一線搜查｜日偏食4.20上演錯過再等5年　即睇出現時間、最佳觀賞地點｜附直播連結

日偏食2023｜日偏食將於本周四（20日）中午在本港上空上演！若錯過是次日偏食，大家便要等到2028年，才有機會再次觀賞到這罕見天文現象，屆時的食分亦比今次小。對天文現象有興趣的朋友，千萬別錯過！下文將列出今次日偏食出現時間、最佳觀賞地方及直播詳情！

日偏食將於下周四（20日）中午上演（有線新聞截圖）

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天文台表示，本周四（20日），香港將出現日偏食，月亮將掩沒太陽一小角，是5年內唯一在港可見的罕見天文現象。是次日食將在下午12時34分開始，下午1時16分結束，食甚時間為下午12時55分。

「食分」僅3% 觀測需用望遠鏡

根據香港太空館資訊，是次日偏食的最大食分介乎於0.02至0.03，食甚時，太陽直徑的百分之二至百分之三會被月球遮擋，日光將不會有明顯的減弱。由於今次日偏食的食分較少，觀測者可能需要使用望遠鏡才能觀測到是次日食。

東南部食分較大 須用太陽濾光設備觀賞

天文台指，由於日偏食在中午出現，全港多區都可以觀賞。然而本港東南部的日食食分較大，市民可考慮前往九龍東或港島東觀賞。另外，香港不同地點的日食時間可留意太空館網頁。

太空館提醒，觀看日食時，不應用肉眼或望遠鏡直接進行觀看，切密直視太陽，必須使用專門的太陽濾光設備，以免對眼睛造成傷害。

觀看日食時，不應用肉眼或望遠鏡直接進行觀看（有線新聞截圖）

下次可觀測日偏食 需要等5年

據天文台九天天氣預報，下周四大致多雲，有一兩陣驟雨。大家如錯過今次日食，天文台指，下次在香港出現日偏食的日期為2028年7月22日，需要再等候5年，而屆時的食分將比今次的更小。

當天預測較難看到日偏食（天文台網頁截圖）

太空館網上直播

香港太空館當天會網上直播，市民可通過香港太空館的網上頻道，欣賞日偏食實況。

日偏食網上直播詳情：

日期：20.4.2023（星期四）

時間：下午12:30 – 1:20

直播平台：香港太空館YouTube頻道

（全文完）

免費電視77台《一線搜查》

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