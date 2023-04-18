一線搜查｜土瓜灣阿伯每晚倒尿落街　街坊呻問題困擾10年　商戶要用漂白水洗街

土瓜灣每晚尿從天降！土瓜灣譚公道每晚定時定候都會傳出一陣尿味，有街坊向免費電視77台節目《一線搜查》報料指，一名阿伯每晚都會倒尿落街，不但有停泊在路邊的私家車遭殃，有附近商戶更稱曾目睹有途人被濺全身，問題已持續10年之久。

有土瓜灣街坊投訴，譚公道一幢舊樓每晚都有人倒尿。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

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私家車無辜遭殃

土瓜灣街坊阿強（化名）表示，曾有幾次行經過譚公道，發現樓上有人傾倒液體，其中一次他更被濺中：「差啲淋到正！淋完聞到好大陣尿味。」其後有幾次行經該街道，他稱亦曾親眼目擊有人傾倒液體，其中一輛停泊在車邊的私家車遭殃，車身被淋至一撻撻漬。

有停泊在路邊的私家車遭殃（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

疑似尿液的液體。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

商戶稱曾報警求助

有商戶指，問題已持續10年。附近商店職員李小姐（化名）稱，每晚11時樓上舊樓住客便會倒尿，近年「愈倒愈誇張」，就連紙巾、報紙、煙頭等，都會從天而降。李小姐稱，曾目睹有人在路邊等外賣，下秒便被尿液濺全身，她稱，尿味令全條街都變得好臭，只好用稀釋漂白水洗街除味，她稱附近的商戶雖然曾報警，亦有向食環署投訴，但都無用。全部內容可於網上重溫《一線搜查》第206集。

有商戶稱，曾目擊有人等外賣時被濺全身。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

《一線搜查》採訪隊早前埋伏數晚，不但影到有一名阿伯倒尿落街，還上樓與他當面對質，想知事件如何發展，請留意下一集節目內容。

採訪隊上樓與阿伯對質，下一集節目將公開內容。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

免費電視77台《一線搜查》

播出日期：逢星期一至五

播出時間：20:00 – 20:30

（午夜12時於免費電視 78台 重播）

WhatsApp報料熱線：68960931

（全文完）