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一線搜查｜元朗男子馬路玩電動滑板車　被私家車撞至打滾　網民：揸車好怕遇到呢啲

  • Yanco
  • 2023年04月18日
一線搜查｜元朗男子馬路玩電動滑板車　被私家車撞至打滾　網民：揸車好怕遇到呢啲

電動滑板車｜政府正研究立法規管電動滑板車，與此同時，電動滑板車相關的交通意外時有發生。近日網上流傳一條影片，關於上星期日（4月16日）中午12時許，元朗有男子在馬路上玩電動滑板車，結果與旁邊正要轉彎的私家車相撞，男子更被撞至地面打滾。目前，電動滑板車無論在馬路、行人路或單車徑上行駛，均有可能觸犯相關法例。

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一線搜查｜元朗男子馬路玩電動滑板車　被私家車撞至打滾　網民：揸車好怕遇到呢啲
元朗有男子近日（4月16日）在馬路上玩電動滑板車，結果與旁邊正要轉彎的私家車相撞，男子更被撞至地面打滾。（車CAM特警影片截圖）

元朗男子馬路玩電動滑板車被撞

YouTube頻道「車CAM特警」以「電動滑板與私家車相撞」為題，近日上傳一段長約22秒的影片。從影片可見，一名男子在青山公路的元朗段馬路上駕駛電動滑板車，期間與旁邊的私家車車距非常接近。

一線搜查｜元朗男子馬路玩電動滑板車　被私家車撞至打滾　網民：揸車好怕遇到呢啲
一名男子在青山公路的元朗段馬路上駕駛電動滑板車，與旁邊的私家車車距相近，車身更有少許左搖右擺。（車CAM特警影片截圖）

男子被撞至地面打滾

電動滑板車其後與旁邊正要左轉的私家車相撞，駕駛電動滑板車的男子，被撞至地面打滾。私家車車主見狀立即停車，幸而男子傷勢不重，可以自行起身並扶起電動滑板車。

一線搜查｜元朗男子馬路玩電動滑板車　被私家車撞至打滾　網民：揸車好怕遇到呢啲
電動滑板車與旁邊正要向左轉彎的私家車相撞。（車CAM特警影片截圖）
一線搜查｜元朗男子馬路玩電動滑板車　被私家車撞至打滾　網民：揸車好怕遇到呢啲
電動滑板車駕駛男子更被撞至地面打滾。（車CAM特警影片截圖）
一線搜查｜元朗男子馬路玩電動滑板車　被私家車撞至打滾　網民：揸車好怕遇到呢啲
被撞男子傷勢不重，可以自行起身並扶起電動滑板車。（車CAM特警影片截圖）

網民：今次撐車主

影片在網上引起熱議，有網民表示「揸車好怕遇到呢啲，因為你都唔知佢想點行」、「今次撐（私家車）車主」。有人又對政府研究將電動滑板車合法化一事感擔憂，「合法化相信仲多事故」。

一線搜查｜元朗男子馬路玩電動滑板車　被私家車撞至打滾　網民：揸車好怕遇到呢啲
有網民對政府研究將電動滑板車合法化一事感擔憂，「合法化相信仲多事故」。（車CAM特警影片截圖）

根據運輸署資料，現時在行車道、行人路及單車徑上使用「電動可移動工具」（例如：電動滑板車、電動單輪車、電動平衡車、電動滑板、電動單車等），均可能違反《道路交通條例》（香港法例第374章）及其附屬法例，以及其他相關法例，一經定罪，最高刑罰為罰款1萬港元及監禁12個月。

港府正研究規管電動滑板車

政府現正研究立法規管電動滑板車，最快於今年年底合法化。初步計劃於大埔及將軍澳單車徑，試行容許使用電動滑板車，時速限定最高25公里，之後再考慮擴展至其他地區的單車徑，希望幫助市民作短途代步。

一線搜查｜元朗男子馬路玩電動滑板車　被私家車撞至打滾　網民：揸車好怕遇到呢啲
初步計劃於大埔及將軍澳單車徑，試行容許使用電動滑板車，時速限定最高25公里。（Cheung [email protected]

（全文完）

免費電視77台《一線搜查》

播出日期：逢星期一至五

播出時間：20:00-20:30

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政府是否有計劃研究立法規管電動滑板車？

政府正研究立法規管電動滑板車，預計最快2023年底正式合法化…詳情

政府研究立法規管電動滑板車的初步計劃為？

初步計劃於大埔及將軍澳單車徑，試行容許使用電動滑板車，時速限定最高25公里…詳情

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