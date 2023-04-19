一線搜查｜土瓜灣阿伯倒尿落街　面對採訪隊上門質問　他解釋：嗰啲茶嚟㗎阿哥

土瓜灣譚公道每晚定時定候都會傳出一陣尿味，有觀眾向免費電視77台節目《一線搜查》報料指，一名阿伯每晚都會倒尿落街，問題已持續10年之久。採訪隊到現場連續觀察數晚，發現真有其事，於是上門對質，該名阿伯竟然這樣解釋。

採訪隊到現場觀察阿伯的倒尿舉動。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

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採訪隊發現每晚7時許，該名阿伯便有所行動，採訪隊不但拍攝到他倒尿，掉煙頭，其中一晚更直接上門跟他對質。3月29日晚上7時許，採訪隊影到該名阿伯將尿液倒落街，樓下行經的人沒太大反應，不過其中一名途人，只差幾個身位便「中招」。

每晚7時許，便會有尿從天而降。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

拍門後單位變得一片死寂

採訪隊隔晚再到現場，發現7時許再有動靜，其中一名阿伯走近窗邊，疑似扶住牆邊小便，及後便將液體倒落街。在這位阿伯倒尿落街前，《一線搜查》另一隊採訪隊已在該單位門外等候，一知道有人倒尿便拍門查問，不過當拍門聲傳出，單位頓時變得一片死寂，然而在拍門前，採訪隊在單位門外聽到至少3人在聊天。

正當採訪隊拍門後，單位內變得一片死寂。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

阿伯回應倒尿指控

採訪隊兩日後再訪該單位，趁有人開門上前對質：「你係咪成日倒尿落去出面啊？我哋影晒㗎啦！」阿伯起初指：「咩出面啊？」他及後就解釋：「我都幾十歲人啦，有時都會有（掉東西）。」面對倒尿指控，阿伯就斬釘截鐵指：「嗰啲茶嚟㗎阿哥…有時啲茶凍，我唔飲得我就倒出去。」至於為何街道會傳出陣陣尿味，阿伯就稱：「樓下街咩都有味啦，阿姐！」

阿伯解釋指，倒的是茶不是尿。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

採訪隊正追問的同時，單位內另有一名女士外出。這位女士對阿伯倒尿的舉動是否一直知情？全部內容可於網上重溫《一線搜查》第207集。

免費電視77台《一線搜查》

播出日期：逢星期一至五

播出時間：20:00 – 20:30

（午夜12時於免費電視 78台 重播）

WhatsApp報料熱線：68960931

（全文完）