減肥｜女生報健身班做運動體重反增　營養師揭減肥3大魔鬼陷阱｜附1招大增減肥成功率

減肥｜夏天是女生特別緊張身型的季節，不少女生都會用盡一切方法令身材變得更苗條，更努力地做運動。不過台灣營養師陳嫚羚在社交平台分享，曾遇過有位20多歲的女生，為了減肥報名健身課堂，拚命運動反而越練越重。營養師指出運動減肥有3大陷阱要留意，避免適得其反，愈減愈肥，即看下文了解。

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台灣營養師陳嫚羚指出運動減肥有3大陷阱要留意，避免適得其反，愈減愈肥！（《偶然發現的一天》 劇照）

拚命運動減肥 體重反增加

台灣營養師陳嫚羚在其Facebook專頁上分享，曾遇過一位20多歲的女生，為了減肥報名健身課堂，認為只要拚命運動，增加肌肉量就可以提高新陳代謝，從而達到瘦身效果。雖然健身第一個月的確瘦了2公斤，但往後她的體重再沒有下跌，反而越練越重。不禁令人產生「為何努力做運動，體重卻不能再減更輕？」的疑問。

只靠運動減肥 效果有限

營養師表示，根據大型的Meta分析研究，證實只單靠運動而不進行飲食控制，對減肥而言是不會有顯著的效果。每星期即使做150至250分鐘的中等強度運動，如果不配合飲食控制，減肥的進展亦十分有限，大約每星期只可以減0.1公斤。

提起減肥，不少女生都會選擇努力做運動。（《偶然發現的一天》 劇照）

營養師揭3大減肥陷阱｜1. 運動熱量消耗比想像中少

單靠運動減肥很易令人墮入3個陷阱，第一是運動熱量消耗比想像中少。例如一個體重60公斤的人，踩單車半小時，可以消耗約120卡路里；快步行半小時，可以消耗約165卡路里。透過運動消耗的卡路里，與進食一件蛋糕或幾塊曲奇所攝取的卡路里相若，在沒有飲食控制的情況下，很容易被吃下的食物抵銷掉。

營養師揭3大減肥陷阱｜2. 運動後胃口大開

很多人在運動後，胃口往往更好，容易產生進食衝動，攝取多於運動所消耗的卡路里。

很多人在運動後，胃口往往更好，容易產生進食衝動，攝取多於運動所消耗的卡路里。 （《舉重妖精金福珠》 劇照）

營養師揭3大減肥陷阱｜3. 補償心態

不少有運動習慣的人，容易出現補償心態，覺得「自己有運動習慣，可以放心吃各式各樣的食物」，結果吃下超過每天身體所需的熱量，最後體重反而增加。

不少有運動習慣的人，容易出現補償心態。 （《舉重妖精金福珠》 劇照）

運動對減肥3大真正幫助｜1. 降低內臟脂肪

究竟運動對減肥有什麼真正的幫助呢？營養師表示，運動對改善身體狀況有很大幫助，例如可以幫助降低6% 內臟脂肪，能夠減少腰圍，令身型更好看。

運動對減肥3大真正幫助｜2. 減低復胖機會

美國有調查發現，減肥超過15公斤並長期沒有反彈的個案中，85% 的人都有維持運動習慣。另外亦有研究指出運動量較少的人士，復胖的體重會更多，可見運動有效減低反彈機會。

運動對減肥3大真正幫助｜3. 增加減肥成功率

營養師指出飲食控制配合運動，能夠增加一倍減肥成功率，而且隨著運動時間的增加，減肥的成效亦會增加，營養師提供3個例子供大家參考，鼓勵大家努力維持運動習慣配合飲食控制，邁進成功控制體重之路。

持續6個月時間飲食控制＋運動少於150分鐘，平均可減重3.5公斤。 飲食控制＋每星期運動150-200分鐘，平均可減重8.5公斤。 飲食控制＋每星期運動多於200分鐘，平均可減重13.1公斤。

（全文完）