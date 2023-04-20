一線搜查｜WhatsApp招聘騙案激增　2星期呃4,000萬　10個詐騙App手機用戶快刪

WhatsApp騙案｜近年網絡詐騙案日益趨增，警方本周初在社交平台發文指，近兩星期接獲196宗網上求職騙案，當中有136宗都是透過WhatsApp招聘訊息中招，損失金額超過4,000萬元。近期的網上求職騙案之中，刷單騙案仍是主流。想知騙徒呃人手法、具體流程、詐騙App清單？即看下文了解！

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WhatsApp邀請做問卷 介紹筍工

警方星期一（17日）在社交平台「CyberDefender 守網者」發文指過去兩星期，已接獲196宗網上求職騙案，當中136宗都是透過WhatsApp招聘訊息中招，佔總數70%，合共損失金額超過4,000萬元。騙徒會透過WhatsApp發出訊息，邀請對方做問卷調查，繼而介紹網上推廣的「筍工」，實質進行假刷單任務。

警方拆解騙徒最新呃人手法

騙徒會於白撞訊息中，假扮成傳媒公司，邀請對方做問卷調查，聲稱完成後會提供報酬，進而介紹網上推廣的「筍工」，進行刷單詐騙。

警方拆解WhatsApp詐騙常見流程

騙徒發放短訊，邀請大眾進行有償問卷調查或其他受薪任務 受聘者完成極簡單任務，並立即賺取小額回報 騙徒進而介紹網上推廣工作，實質進行假刷單任務 受害人被要求在假網站開戶，並存入資金進行刷單活動以賺取佣金 受害人完成起初的任務，可獲得小量帳面回報 騙徒游說受害人「加注」，投入更多本金 當受害人要求提現時，騙徒以違規、要求行政費用等理由，要求存入更多金錢

在刷單詐騙案中，受害人會被要求在假網站開戶，並存入資金進行刷單活動以賺取佣金。（守網者網站圖片）

10個詐騙App手機用戶快刪

警方呼籲市民如果收到類似的招聘訊息或「筍工」介紹，定必要提高警覺！如果對訊息的內容存疑，可以使用「防騙視伏器」或「防騙視伏App」，輸入對方的電話號碼、銀行戶口號碼、平台網址等資料，按搜尋結果評估風險。

此外，警方整合了10個詐騙App的介面，如果大家手提電話中不慎安裝了的話，記得盡快刪除！

（全文完）

免費電視77台《一線搜查》

播出日期：逢星期一至五

播出時間：20:00-20:30

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