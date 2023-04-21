一線搜查｜女主人旺角寵物店買貓　疑被「狸貓換太子」　貓貓回家即確診貓瘟

寵物親如家人，牠們萬一生病，主人必定十分心痛。一名免費電視77台節目《一線搜查》觀眾，最近在旺角一間寵物店購買了一隻異國短毛貓，帶牠回家後發現貓貓並非當日購買的那一隻，懷疑被人「狸貓換太子」，而且貓貓帶回家後隔天，身體更出現異樣，獸醫證實牠感染貓瘟。

Amy坦言，見到貓貓患病十分心痛。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

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《一線搜查》觀眾Amy今年4月初在旺角一間寵物店，購買一隻異國短毛貓，懷疑被人「狸貓換太子」，換了一隻病貓。Amy稱，最初在寵物店見到該隻貓貓精靈活潑，對牠十分有好感，於是在店員游說下購買，兩天後將貓貓接回家。

眼珠顏色不同了疑被掉包

接貓當日Amy欲檢查貓貓是否當日購買的那一隻時，店員以貓貓不適應為由拒絕，並蛄她盡快拿回家，不過當她接回家時，發現有人懷疑將貓貓「掉包」：「我喺寵物店睇貓嘅時候，我係有影低張相，我記得佢隻眼珠係青青哋，綠綠哋色嘅，但我拎到返屋企完全係黃色嚟嘅。」

Amy懷疑有人將貓貓「掉包」，原因是貓貓的眼珠顏色，與之前在店看見的那一隻並不相同。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

寵物店稱貓貓肚有蟲卵

不單如此，貓貓在回家後的第二日，更突然排出一些軟便，叫Amy大為緊張，拍照後聯絡寵物店。Amy引述對方稱，從照片看得出，貓貓的便便當中有蟲卵，叫她餵貓貓食杜蟲藥便可解決：「佢話所有貓狗肚入面都有蟲，係要杜蟲。」

貓貓接回家後被揭感染貓瘟。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

Amy對寵物店的說法感奇怪，於是漏夜四處找夜診獸醫，當貓貓做完檢測後便確診患上貓瘟。Amy決定再找寵物店理論，但對方質疑貓貓是否真的患病，更派了兩名男子到動物醫院找Amy。至於事件的後續發展是怎樣？Amy能否獲得賠償？全部內容可於網上重溫《一線搜查》第209集。

最後，本港每年有數以千計的貓狗流落街頭，如果能力許可的話，大家還是以領養代替購買，給流浪動物一個溫暖的家。

免費電視77台《一線搜查》

播出日期：逢星期一至五

播出時間：20:00 – 20:30

（午夜12時於免費電視 78台 重播）

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（全文完）