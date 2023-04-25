奶茶每日飲1杯　患痛風風險增45%　1種成分攝取太多可致「僵屍手」｜附痛風3大誘因

奶茶｜奶茶是不少香港人的Comfort Food，不論早晚，只要想提神或是口痕，都會想飲一杯奶茶為身體充電。有時更可能不自覺，愈飲愈多杯！但原來即使每日飲一杯奶茶，已經會增加患痛風的機會達45%。因為奶茶所含的一種成分，成為引致痛風的主要元兇，即看下文了解。

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每日飲奶茶 易患痛風

奶茶是高脂高糖的飲品，過量果糖代謝不充分大大增加患上痛風的風險。根據英美醫學團隊長期調查的研究結果顯示，每日飲用一杯含糖飲品的男性和女性，比每月飲用少於一杯的群體，前者患上痛風的風險分別增加45%和74%。而每日飲用多於兩杯或以上，則會分別增加85%和139%，可見飲奶茶的習慣與患痛風的風險是息息相關。

痛風惡化有機會可致僵屍手

根據衛生署衛生防護中心資料，痛風是最常見的炎症性關節炎，由持續無症狀高尿酸血症（即血液中含過多尿酸）所引致。尿酸是普林（又稱嘌呤）的分解物，而普林是一種自然存在於身體組織內和很多食物中的物質。在正常的情況下，身體會透過腎臟將大部分約7成的尿酸隨尿液排出體外，剩餘的會經腸道排出。

但因為奶茶含有大量果糖，令體內的尿酸水平增加。當尿酸過量產生或排泄不足，尿酸就會積聚在血液之中。當尿酸結晶成針狀尿酸鹽和在關節或周圍組織沈澱時，就會導致炎症和誘發痛風。嚴重時會令關節永久受損甚至變形，惡化成「僵屍手」。

慎防痛風3大誘因

急症科專科醫生周卓威曾接受訪問時指出，許多風險因素可影響血液中的尿酸水平和誘發痛風。大家可以留意自身的生活模式和飲食相關的風險因素，例如過度進食普林含量高的食物和飲品，避免墮入痛風陷阱。

痛風3大誘因｜1. 果糖含量高的飲品

有研究顯示，果糖攝取會增加痛風風險達62%。由於果糖在體內代謝後，會釋出普林和助長尿酸產生，建議少飲用果糖含量高的飲品。

痛風3大誘因｜2. 進食過多紅肉、內臟或海產

內臟、紅肉，例如牛肉、豬肉、羊肉，海產，例如三文魚、鯖魚、蝦、龍蝦或扇貝都是普林含量高的食物，建議避免過量進食，以免影響尿酸排出體外。

痛風3大誘因｜3. 過重和肥胖

體內過多脂肪，特別是中央肥胖問題，會增加痛風風險。這有可能是因為尿酸生產的增加和胰島素抵抗的提升導致腎臟減少排出尿酸。

脂肪，特別是中央肥胖問題，會增加痛風風險。（Pexels＠Andres Ayrton）

（全文完）