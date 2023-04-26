返回
按輸入鍵開始搜尋

一線搜查｜韓國Airbnb租房陷阱　訂房後驚見退房時間竟是凌晨1點！附3個應對方法

  • Yanco
  • 2023年04月26日
一線搜查｜韓國Airbnb租房陷阱　訂房後驚見退房時間竟是凌晨1點！附3個應對方法

一線搜查｜一大班人去旅行訂住宿，除了酒店外，不少人都會使用訂房平台，例如Airbnb。不過近日有台灣女生預訂韓國釜山的Airbnb住宿時，就墮入訂房陷阱，訂房後才發現房東訂下「魔鬼細節」，退房時間竟是凌晨1時，房東自然拒絕退款，女生向訂房平台和韓國觀光公社等渠道申訴。事主在社交平台群組分享來龍去脈和應對方法，即看下文了解！

推薦閱讀
全港戲院4.29票價$30　IMAX都睇得　即睇售票安排、戲院購票連結
沙田凡爾賽宮展覽開幕　假日必去！6大必睇位、展期、售票安排一文看
2023澳門酒店10大推介　澳門銀河／威尼斯人／JW 萬豪　Trip.com限時減$100

一線搜查｜韓國Airbnb租房陷阱　訂房後驚見退房時間竟是凌晨1點！附3個應對方法
近日有台灣女生預訂韓國釜山的Airbnb住宿時，因為房東所設的魔鬼細節而誤墮訂房陷阱。（minku kang＠unsplash）

Airbnb租房陷阱｜台灣女生韓國Airbnb租房中伏

近日有台灣女生在Facebook旅遊群組中，分享誤墮韓國Airbnb租房陷阱的事件經過，事源事主一行25人打算在8月中下旬到韓國釜山旅行，由於人數眾多，所以3月底時選擇在Airbnb上預訂了涉事的房源。但在4月中時，Facebook群組中開始流傳有關釜山房東的訂房爭議，經朋友提醒，事主發現自己所訂的房源是同一間住宿，於是馬上聯繫Airbnb的客服。

一線搜查｜韓國Airbnb租房陷阱　訂房後驚見退房時間竟是凌晨1點！附3個應對方法
事主發現自己所訂的房源涉及訂房爭議，於是馬上聯繫Airbnb的客服。（ryan [email protected]

Airbnb租房陷阱｜房東慣用不良營銷手段

事主指出涉事住宿的退房時間竟然是凌晨1時（韓國時間），退房時間不合理而且不方便，並發現原來房東有慣用的不良營銷手段。首先是利用低價吸引顧客訂房，然後當顧客發現退房時間無法配合、要求延後退房時間時，房東會要求顧客支付每小時韓圜$30,000（港幣約$176）的延後費用，進而介紹自己其他設正常時間退房的房源，然後收取更高費用及介紹費。

一線搜查｜韓國Airbnb租房陷阱　訂房後驚見退房時間竟是凌晨1點！附3個應對方法
事主指出涉事住宿的退房時間竟然是凌晨一時，退房時間不合理而且不方便。（[email protected]廖姵茹）

Airbnb租房陷阱｜客服指房東有列明時間

事主蒐集了這名房東的營銷手法，趕緊聯繫Airbnb客服作反映。可是客服回覆事主，由於房東有標示退房時間所以取消訂單不能退全款，只能退一半款項。但事主表示由於訂房人數多至25人、住宿金額高，就算只退一半也無法負擔損失，所以未能接受此方案。客服最後建議事主跟房東協商，表示若房東同意就可以退全款，但與房東協商後，房東並沒有同意進行退款。

一線搜查｜韓國Airbnb租房陷阱　訂房後驚見退房時間竟是凌晨1點！附3個應對方法
事主指出涉事住宿的退房時間竟然是凌晨一時，退房時間不合理而且不方便，並發現原來房東有慣用的不良營銷手段。（jimmy [email protected]

Airbnb租房陷阱｜韓國觀光公社＋訂房平台回應事件

事主聽從網友的建議，透過不同渠道求助，包括向韓國觀光公社申訴，不過旅遊投訴中心回覆事主，表示由於房東有標示退房時間，所以只能告知相關單位多加留意。收到韓國旅遊投訴中心的回覆後，事主突然收到Airbnb的取消預定通知，而且是退回全款。

房東還傳訊息給事主，詢問她是否取消訂單，事主才確定不是房東取消的，所以馬上聯繫客服，確認真的可以拿到全額退款，並得悉取消原因。Airbnb方面表示經過調查，發現該房東設定的退房時間確實有問題，為了確保雙方權益，所以最後由Airbnb方面取消訂單。

一線搜查｜韓國Airbnb租房陷阱　訂房後驚見退房時間竟是凌晨1點！附3個應對方法
[email protected]廖姵茹）

Airbnb租房陷阱｜3個應對方法

經歷一連串的申訴，成功獲訂房平台進行退款處理後，事主向網友分享3個Airbnb租房陷阱的應對方法，希望不會再有新的受害者。

租房陷阱應對方法｜1. 訂房時留意入住及退房時間

建議訂房前留意房源的訂房細則，包括入住及退房時間。事主表示涉事的房東是職業房源中介，專門利用不良營銷手段做生意，暫時在各大訂房平台仍可找到他的房源，所以只能靠自己多加留意。

一線搜查｜韓國Airbnb租房陷阱　訂房後驚見退房時間竟是凌晨1點！附3個應對方法
在各大訂房平台，例如Agoda仍可找到涉事房東的房源，所以只能提高警覺。（[email protected] Tseng）

租房陷阱應對方法｜2. 勿用訂房平台以外的方式聯繫房東

事主指之前跟Airbnb客服投訴時，客服有提醒如果在其他通訊軟體跟房東聯繫及協商，即使顧客有任何證據，客服也不能當依據，因為不是Airbnb平台上發生的事情。

租房陷阱應對方法｜3. 改到汗蒸幕過夜

事主表示如果有人不幸遇到類似事件，可以考慮按照原定時間退房，並改去汗蒸幕過夜。

一線搜查｜韓國Airbnb租房陷阱　訂房後驚見退房時間竟是凌晨1點！附3個應對方法
韓國釜山CENTUM CITY新世界SPA LAND（釜山觀光公社）

（全文完）

免費電視77台《一線搜查》

播出日期：逢星期一至五

播出時間：20:00-20:30

WhatsApp報料熱線：68960931

節目重溫請＜按此

有線生活
一線搜查｜消費券4.16發放　10大優惠懶人包　購物最多減$420、超市送$350優惠券
一線搜查｜台灣消費金2023懶人包　港人遊台最高可獲$5,000　5.1起派即睇領取方法
Airbnb租房陷阱中，房東的不良營銷手段是怎樣？

房東慣用的不良營銷手段，首先是利用低價吸引顧客訂房，然後…詳情

Airbnb租房陷阱，有什麼應對方法？

避免租房陷阱的應對方法有3個，首先訂房前要留意房源的訂房細則…詳情

其他人也在看
一線搜查｜國泰大抽獎派2.7萬張免費機票　港人參加方法、日期、得獎條件一文看清
2023年04月24日
觀塘清潔工墮斃｜消防：男死者殘肢散落兩升降機槽　未見安全繩索　初步料不涉升降機故障
2023年04月25日
持「學牌」電單車司機干諾道西天橋遭輾斃　旅遊巴司機涉意外後沒有停車被捕
2023年04月25日
一線搜查｜沙田女食客不滿餐廳遲上菜　取消訂單後狂鬧收銀員：你企樓面就要受氣
2023年04月24日
Visit Japan Web使用教學2023＋註冊步驟　填完入境日本快速通關｜附新功能QR碼免稅教學
2023年04月25日
團餐名單｜據悉四美食廣場劃區接待旅行團　最平約40元　另有16間港九食肆
2023年04月25日