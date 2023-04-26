一線搜查｜韓國Airbnb租房陷阱　訂房後驚見退房時間竟是凌晨1點！附3個應對方法

一線搜查｜一大班人去旅行訂住宿，除了酒店外，不少人都會使用訂房平台，例如Airbnb。不過近日有台灣女生預訂韓國釜山的Airbnb住宿時，就墮入訂房陷阱，訂房後才發現房東訂下「魔鬼細節」，退房時間竟是凌晨1時，房東自然拒絕退款，女生向訂房平台和韓國觀光公社等渠道申訴。事主在社交平台群組分享來龍去脈和應對方法，即看下文了解！

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近日有台灣女生預訂韓國釜山的Airbnb住宿時，因為房東所設的魔鬼細節而誤墮訂房陷阱。（minku kang＠unsplash）

Airbnb租房陷阱｜台灣女生韓國Airbnb租房中伏

近日有台灣女生在Facebook旅遊群組中，分享誤墮韓國Airbnb租房陷阱的事件經過，事源事主一行25人打算在8月中下旬到韓國釜山旅行，由於人數眾多，所以3月底時選擇在Airbnb上預訂了涉事的房源。但在4月中時，Facebook群組中開始流傳有關釜山房東的訂房爭議，經朋友提醒，事主發現自己所訂的房源是同一間住宿，於是馬上聯繫Airbnb的客服。

Airbnb租房陷阱｜房東慣用不良營銷手段

事主指出涉事住宿的退房時間竟然是凌晨1時（韓國時間），退房時間不合理而且不方便，並發現原來房東有慣用的不良營銷手段。首先是利用低價吸引顧客訂房，然後當顧客發現退房時間無法配合、要求延後退房時間時，房東會要求顧客支付每小時韓圜$30,000（港幣約$176）的延後費用，進而介紹自己其他設正常時間退房的房源，然後收取更高費用及介紹費。

Airbnb租房陷阱｜客服指房東有列明時間

事主蒐集了這名房東的營銷手法，趕緊聯繫Airbnb客服作反映。可是客服回覆事主，由於房東有標示退房時間所以取消訂單不能退全款，只能退一半款項。但事主表示由於訂房人數多至25人、住宿金額高，就算只退一半也無法負擔損失，所以未能接受此方案。客服最後建議事主跟房東協商，表示若房東同意就可以退全款，但與房東協商後，房東並沒有同意進行退款。

Airbnb租房陷阱｜韓國觀光公社＋訂房平台回應事件

事主聽從網友的建議，透過不同渠道求助，包括向韓國觀光公社申訴，不過旅遊投訴中心回覆事主，表示由於房東有標示退房時間，所以只能告知相關單位多加留意。收到韓國旅遊投訴中心的回覆後，事主突然收到Airbnb的取消預定通知，而且是退回全款。

房東還傳訊息給事主，詢問她是否取消訂單，事主才確定不是房東取消的，所以馬上聯繫客服，確認真的可以拿到全額退款，並得悉取消原因。Airbnb方面表示經過調查，發現該房東設定的退房時間確實有問題，為了確保雙方權益，所以最後由Airbnb方面取消訂單。

Airbnb租房陷阱｜3個應對方法

經歷一連串的申訴，成功獲訂房平台進行退款處理後，事主向網友分享3個Airbnb租房陷阱的應對方法，希望不會再有新的受害者。

租房陷阱應對方法｜1. 訂房時留意入住及退房時間

建議訂房前留意房源的訂房細則，包括入住及退房時間。事主表示涉事的房東是職業房源中介，專門利用不良營銷手段做生意，暫時在各大訂房平台仍可找到他的房源，所以只能靠自己多加留意。

租房陷阱應對方法｜2. 勿用訂房平台以外的方式聯繫房東

事主指之前跟Airbnb客服投訴時，客服有提醒如果在其他通訊軟體跟房東聯繫及協商，即使顧客有任何證據，客服也不能當依據，因為不是Airbnb平台上發生的事情。

租房陷阱應對方法｜3. 改到汗蒸幕過夜

事主表示如果有人不幸遇到類似事件，可以考慮按照原定時間退房，並改去汗蒸幕過夜。

韓國釜山CENTUM CITY新世界SPA LAND（釜山觀光公社）

（全文完）

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