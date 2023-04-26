一線搜查｜消委會天然染髮劑9款高分名單　不含重金屬　西班牙貨最平$105買到｜附6大使用貼士

消委會染髮劑｜不少人都會選擇在家自己染髮。消費者委員會（消委會）測試了市面上26款聲稱成分「天然」、「植物成分」「草本」、「有機」的染髮產品，當中部分檢出含有致敏物質、重金屬，可引致過敏，甚至有致癌風險。不過，當中也有7種染色護髮素及2款永久性染髮劑，不含重金屬，獲得5星滿分肯定，即睇高評分清單！

不少人都會因方便、省時而選擇在家自己染髮（valuavitaly＠freepik）

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消委會早前測試了26款在產品或包裝上標示「天然（natural）」、「草本（herbal）」、「植物成分（plant based）」或「有機（organic）」等字眼的半永久或永久性染髮劑，當中包括7款染色護髮素、13款含氧化染料的永久性染髮劑和6款草本海娜染髮粉。

16款樣本被檢出致敏物質

測試結果顯示，當中有16款樣本被檢出致敏物質，當中含有的對苯二胺（PPD）、間苯二胺（MPD）及甲苯-2,5-二胺（PTD），均載列於本港《藥劑業及毒藥規例》內的毒藥表。

致敏物質有機會令過敏者出現紅斑和斑塊，甚至出現嚴重的併發症，包括接觸性蕁麻疹、血管水腫、脫髮、支氣管痙攣、哮喘和腎中毒等。另外，部分樣本微生物含量超標，更檢出微量重金屬及阿摩尼亞。

消委會9款高評分天然染髮產品

26款樣本當中，有9款天然染髮產品獲得5星滿分肯定，其中7款染色護髮素更全部不含重金屬、微生物，致敏物質及阿摩尼亞含量亦符合標準，表現優秀。而9款5星產品中，「Naturtint」售價為$105，是眾多樣本中最便宜的天然染髮產品，性價比最高。值得留意，報告內容為2021年發表，產品包裝或價錢可能有變動。

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消委會教染髮產品6大使用貼士

染髮產品使用貼士｜1. 皮膚敏感測試

染髮前，使用者可先將小劑量染髮劑塗抹在手腕、手臂內側位置，然後觀察皮膚狀況。染髮期間，若出現皮膚紅腫、痕癢、灼熱等異況，應立即用清水清洗，嚴重應向醫護人員求助。

染髮產品使用貼士｜2. 染髮前不要洗頭

染劑若直接接觸頭皮，容易引發敏感與刺痛感，而頭皮上天然的油脂分泌可以起保護頭皮的作用，減低刺激頭皮的機會。

染髮產品使用貼士｜3. 有傷口避免染髮

不健康的頭皮有機會增加身體對不同化學物質和微生物的過敏反應，大家在染髮前，應留意身體狀況，如皮膚有濕疹，或頭皮表面感到痕癢，甚至出現頭瘡或者傷口，應避免染髮。

染髮產品使用貼士｜4. 避免直接塗抹

不同型號的染髮產品用法可能大有差異，使用前應先細閱說明。但無論使用哪款染髮產品，都應盡量避免將染劑直接塗抹到頭皮，否則容易濺入眼睛。使用時，應先佩戴手套，再將染劑擠在掌心，然後慢慢塗抹上頭髮。

染髮產品使用貼士｜5. 先塗抹凡士林 減對皮膚傷害

染髮前，可先在髮際、耳朵、額頭、頸項等位置塗抹凡士林（vaseline），以減低染髮劑對皮膚造成刺激的機會。萬一染髮劑不慎染污皮膚，亦較易洗掉。

染髮產品使用貼士｜6. 清洗徹底

染髮後，應清洗多次，直至染髮劑徹底清洗乾淨，不要讓染髮劑殘留在頭髮上。另外，可使用專業染後護理洗髮乳霜，能有效淨化化學殘餘物。洗頭時亦要小心，不要抓損頭皮，避免染髮物質從傷口滲入。

（全文完）

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