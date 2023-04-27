一線搜查｜馬鞍山行山客被困20小時　消防搭帳篷通宵陪伴　救援過程曝光｜附遠足9大安全須知

行山意外｜不少人喜歡行山郊遊，但一旦遇上惡劣天氣，加上山路崎嶇，就很容易發生意外。近日一名六旬行山客遠足期間扭傷求救，但由於山勢和惡劣天氣，消防員未能即時將他救起，只能搭建帳篷通宵陪伴，露宿山頭，最終在天亮成功救出傷者。大家行山前應做好準備，時刻注意安全，即看下文了解遠足活動9大安全須知！

山勢和惡劣天氣，增加救援難度（香港消防處＠fb）

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用紅氈給傷者保暖

消防處昨日（26日）於Facebook專頁上載行動照片表示，當局在18日傍晚時分接報，一名六旬男子在馬鞍山郊野公園附近行山時扭傷手腳。消防員隨即趕赴現場，登山搜救，幾經搜索後發現傷者。消防員先用紅氈給傷者保暖，並用紗布包紮受傷的手腳。從照片可見，事主處於一個約5米深的位置，地勢陡峭。

消防員決定在現場設置臨時帳篷（香港消防處＠fb）

建臨時帳篷擋風擋雨

不過，由於當天天氣多雲，且有驟雨，加上當時已經入黑，地勢陡峭的情況下，救援難度增加。安全起見，確保事主傷勢穩定後，消防員決定在現場設置臨時帳篷擋風擋雨，最少4名消防員與行山客同在山頭露宿，以保暖氈保暖，通宵留守照顧傷者。

消防員用紅氈給傷者保暖，用紗布包紮受傷手腳（香港消防處＠fb）

最少4名消防員陪伴露宿山頭（香港消防處＠fb）

最終由直升機救走

至翌日（19日）早上9時許，政府飛行服務隊直升機奉召到場協助，但期間又受黃雨延誤，至中午12時許，直升機才成功將傷者吊起，轉送到馬料水水警基地，再經由救護車送院救治。

飛行服務隊直升機成功將傷者吊起（香港消防處＠fb）

遠足活動安全須知—切勿強行前進

不少人常忽略到行山的危險性，一但準備不足，稍一不慎，容易發生意外。民眾安全服務隊教大家注意以下9大遠足活動安全須知：

出發前，應注意天氣情況，尤其要留意是否會有雷暴、風雨或氣溫驟降等情況 應清楚了解將行經的地區路線，留意警署、郊野公園管理站及求救電話的位置 留意火災危險警告訊號，如果當日天氣乾燥，切勿隨便生火 必須穿著適當的衣物及行山鞋，帶備遮陽帽及行山手杖等合適的行山工具 應攜帶以下物品：地圖、指南針、急救藥品、電筒、哨子、紙筆、禦寒衣物、雨具、後備食糧、充足食水及通訊器材 可將上述物品妥善地放在背囊內，方便行走和攀山 應結伴同行，並確保同行者中有具備遠足經驗及急救知識的人士 如在山野間迷途，應選擇原路折返，切勿強行前進 如遇上意外，應盡快尋求協助

（全文完）

免費電視77台《一線搜查》

播出日期：逢星期一至五

播出時間：20:00-20:30

（午夜12時於免費電視 78台 重播）

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