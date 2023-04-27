一線搜查｜皇后山邨房署嚴厲鎖車　日均鎖車3次　電單車主呻：都冇位俾我哋泊

違泊問題｜粉嶺皇后山邨與山麗苑由於公共交通不便，被居民形容為「孤島」，可能因此有不少居民選擇駕車出入，然而又引伸出違泊問題。據免費電視77台節目《一線搜查》報道，房署自3月開始嚴厲打擊區內違泊，每日平均採取3次鎖車行動，有電單車主大吐苦水：「都冇位俾我哋泊。」

皇后山邨違泊黑點龍馬路，高峰時有約40、50輛電單車違泊。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

電單車主呻無合法泊位

山麗苑居民陳先生（化名）表示，區內電單車位一位難求，「所以冇辦法，一定要擺路邊」。他續稱，泊車時已盡量放在路邊，不阻礙他人，但照樣被鎖車，「我明白泊上行人路係唔啱，但我哋冇辦法，都冇位俾我哋泊」。

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陳先生表示，區內違泊黑點龍馬路迴旋處一帶，高峰期曾見過有40、50部電單車同時湋泊在行人路。不過，自從3月下旬房署嚴打後，現時有關路段已架起大量欄杆，也有管理公司橫額，提醒是「鎖／拖車地帶」。由於皇后山一帶並沒有俗稱「骨位」的電單車泊位，要泊車只能駛入屋苑停車場。陳先生表示，據他所知，停車場只有約30個月租電單車車位，並沒有時租車位，「咁多戶點夠分？」

有區議員表示，最近經常收到居民求助個案，都是因為鎖車引起與管理公司磨擦。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

區議員認為更改規劃

皇后山邨與山麗苑合共有13座，有1.2萬多個單位，近兩年入伙以來，居民一直指車位不足。北區區議會主席、皇后山區議員羅庭德表示，其辦事處最近每星期都有幾十宗個案，是關於鎖車與管理公司磨擦，他估計每個月有上百輛車被鎖車而要交罰款。他認為，如此多居民違泊，反映政策和規劃未能照顧到居民需求，建議於區內選址劃出「骨位」，供電單車有秩序地泊車。

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房署回覆指，由3月21日至4月中，於皇后山邨與山麗苑一帶，共進行90次扣押車輛管制行動，即平均每日3次。而今年度皇后山邨停車場共收到約120宗電單車位月租泊位申請，當中90個成功獲配泊車位。

另外，有在觀塘上班的電單車車主亦表示，要在觀塘工業區尋找泊車位都相當困難，全部內容可於網上重溫《一線搜查》第213集。

免費電視77台《一線搜查》

播出日期：逢星期一至五

播出時間：20:00 – 20:30

（午夜12時於免費電視 78台 重播）

WhatsApp報料熱線：68960931

（全文完）

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