營養師6大消水腫食物　檸檬水、奇異果擊退包包面、象腿｜改掉8個習慣不再水腫

消水腫食物｜都市人生活忙碌，經常OT捱夜，早上起床往往發現身體出現水腫問題，令人十分苦惱！炎夏將至，不少女生都想改善水腫問題，希望用最佳狀態穿起背心、短褲享受夏日。台灣營養師趙函穎就推介了6款消水腫食物，透過飲食幫助身體促進身陳代謝，改善包包面和象腿，讓身體告別臃腫！

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營養師推介6大消水腫食物

有些人不屬於肥胖，但是身體看起來卻十分臃腫，受到水腫問題所困擾。台灣營養師趙函穎在其Facebook專頁上分享6大消水腫食物的排名，指出消水腫的關鍵成分是鉀，因為鉀可以跟鈉結合，幫助鈉排出體外，所以如果想有效擊退浮腫，改善水腫問題的話，就要留意以下6種食物了！

營養師推介6大消水腫食物｜第6位：芹菜｜瘦肚腩、降血壓

芹菜最為人所知的功效是有助於降血壓，因為芹菜的纖維較一般蔬菜粗，而且鉀含量豐富。進食含豐富的鉀和纖維的芹菜，能夠增加飽肚感，更可以改善便秘。芹菜對排毒和消水腫很有效，可以幫助女生重拾纖細的腰圍。

營養師推介6大消水腫食物｜第5位：士多啤梨｜防止體脂形成

士多啤梨含鉀和鞣花酸，能夠降膽固醇和血糖、預防高血壓，有助防止脂肪形成，也有改善水腫的功效。特別是士多啤梨中的鞣花酸，有助將毒素排出體外，提升身體的活力。

營養師推介6大消水腫食物｜第4位：蜜瓜｜消除疲勞

蜜瓜不單清甜可口，而且含有鉀、維他命C、維他命A、β-胡蘿蔔素 、維他命B群及豐富的水份，是高鉀水果的代表之一。蜜瓜豐富的鉀，能夠幫助體內水分調節，保持肌膚光滑和年輕，延緩老化速度，提升身陳代謝，消除疲勞，還能強化免疫力，實在是好處多多。不過要留意，因為蜜瓜比較寒涼，如果容易肚瀉的話，就不宜多吃。

營養師推介6大消水腫食物｜第3位：檸檬｜降低身體發炎反應

消水腫食物第三位就是檸檬，檸檬含維他命C、生物類黃酮和鉀，不單有美白、養顏的功用，多飲用檸檬水更加可以降低身體的發炎反應，減低變胖的機會。

營養師推介6大消水腫食物｜第2位：奇異果｜適合便秘型水腫

奇異果含有維他命C、鉀、β-胡蘿蔔素、葉黃素、玉米黃素，抗氧化力是一般水果的3至6倍，不單對女生養顏美容十分有益，而且豐富的纖維素有助排便，適合對付便秘型水腫。不過因為奇異果本身有果糖，每天吃1至1.5個就好，吃過多奇異果還是會胖。

營養師推介6大消水腫食物｜第1位：香蕉｜舒緩肌肉疲勞

消水腫食物的第一名就是香蕉，含有鉀、鎂、維他命B、豐富的膳食纖維和礦物質，是鉀含量高的水果的表表者。香蕉對提高身陳代謝很有幫助，進食香蕉有助緩解壓力、改善睡眠質素和精神繃緊的問題。如果運動前吃一條香蕉的話，更可以幫助舒緩肌肉疲勞。

營養師揭8個習慣造成水腫因素

營養師提醒以上食物因為含有高量的鉀，洗腎及慢性腎病患者宜適當攝取，最好諮詢營養師、醫生的意見。上述有5種食物是水果類，建議有水腫的人一天選擇兩款水果進食，份量大約兩個拳頭般的大小便可。此外，亦可以多加留意容易造成水腫的因素，生活習慣與飲食調理雙管齊下，希望可以發揮更大的效果。

壓力大 睡眠不足 久坐久站血液循環不良 肩頸僵硬 吃太鹹 易動怒 每日飲水量不足1,000毫升 每日如廁次數不夠三次

營養師揭8個容易造成水腫因素，包括壓力大。（《愛情的理解》劇照）

（全文完）