第4針疫苗注射5大重點懶人包　打針資格、地點、預約詳情一覽

政府在5月21日向公眾宣佈，未曾感染過新冠病毒的18至59歲人士，無論之前已接種過科興又或復必泰，由即日起都可以選擇接種第四劑疫苗。即看下文留意5大接種詳情：

【1】接種類型

疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆指，18至59歲人士可以打第四針，不過其保護力有限，只能維持一至兩月，所以建議即將離港升學或旅遊，而當地已經不需要戴口罩，但希望自己有更強保護力的人接種。

【2】接種資格

專家建議，在接種第三針六個月後，就可以接種第四針。

【3】接種時間及預約方法

由5月26日上午8時開始，就可透過2019冠狀病毒病疫苗接種計劃專題網站預約接種。

（資料圖片）

【4】接種地點

為三歲或以上人士提供科興疫苗的社區疫苗接種中心

北角渣華道體育館

佐敦官涌體育館

沙田源禾路體育館

觀塘創紀之城5期

長沙灣香港紗廠

銅鑼灣香港中央圖書館（服務至五月三十一日）

為十二歲或以上人士提供復必泰疫苗的社區疫苗接種中心

西營盤中山紀念公園體育館

旺角界限街體育館

西灣河體育館

觀塘曉光街體育館

荔枝角公園體育館

元朗體育館

葵涌林士德體育館

港鐵青衣站

沙田香港中文大學醫院（不設「即日籌」）

銅鑼灣禮頓中心衛星社區疫苗接種中心（不設「即日籌」）

薄扶林香港大學陸佑堂（服務至五月二十二日）

上水廣場（17樓）短期社區疫苗接種中心

九龍灣體育館（服務至五月三十一日）

教育局九龍塘教育服務中心（服務至五月三十一日）

荃灣體育館（服務至五月三十一日）

銅鑼灣加路連山道短期社區疫苗接種中心（服務至六月三十日）

為五歲至十一歲兒童提供復必泰疫苗的接種中心

九龍灣香港兒童醫院兒童社區疫苗接種中心

黃竹坑香港大學駐港怡醫院兒童社區疫苗接種中心

荃灣體育館兒童社區疫苗接種中心（服務至五月三十一日）

沙田圓洲角兒童社區疫苗接種中心（服務至五月三十一日）

沙田香港中文大學醫院（由六月一日起）

葵涌林士德體育館（由六月一日起）

【5】疫苗通行證是否需要打齊4針？

不需要，目前只需要在5月31日前打齊三針就可以。

（全文完）

*以上資料截至5月25日，如有更改，本網站會盡快更新。

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