MUJI無印官方教你5個正確風扇擺位　放對位置涼過吹冷氣！

香港天氣又濕又熱，未來一星期最高氣溫約34度，出街行兩步已經大汗疊細汗，炎炎夏日該如何度過？日本MUJI（無印）早前就公開5個正確風扇擺位教學，只要放對位置，涼快感覺絕不比冷氣差，而且還能慳錢慳電！

炎炎夏日該如何度過？（MUJI）

【1】放在室內最長直線距離的位置

風扇擺位會影響室內空氣循環效果，在擺放風扇時，應該放在擁有室內最長直線距離的位置，利用最大的送風距離，令溫度下降和變得乾爽，這樣會比用風扇直吹身體更涼爽。

教學示範圖。（MUJI）

【2】對著門窗抽走熱空氣

回到家時，可以先打開門窗，然後把風扇時對住吹，將熱空氣抽走。這樣可以令室內環境變成負壓狀態，有助抽入新鮮空氣，令空氣更流通更低溫。

教學示範圖。（MUJI）

【3】呈45度角放在冷氣機同一邊

相信不少人都覺得即使長開冷氣，但屋內仍不是每個角落都感到涼快，MUJI官方解釋這是因為冷氣只集中在地面，未能分散到每個角落。所以正確做法是要把風扇擺在冷氣同一邊，然後呈45度角將冷空氣吹散，這既能令屋內溫度平均，又能達到慳電作用。

教學示範圖。（MUJI）

【4】呈45度面向房間吹

在寒冷天氣下，不少家庭都會選擇開暖氣，此時風扇也能發揮作用，只要將風扇面向房間，呈45度角吹，就可以吹散暖氣，令室內溫度平均。

教學示範圖。（MUJI）

【5】平行放床底加速空氣對流

就寢時，床底中空的人可以將風扇和睡床以平行位置擺放，使空氣穿過床底，加速空氣對流，令溫度下降。

教學示範圖。（MUJI）

記低以上5個方法，下次開風扇，就時再也不怕吹極都不涼快！

（全文完）

常見問題：

問：開暖氣時，是否也可以這樣做？

答：開暖氣時，風扇也能發揮作用，只要將風扇… 詳情請睇

問：就寢時，如沒開冷氣可以怎樣做？

答：床底中空的人，可以將風扇… 詳情請睇

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