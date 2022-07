很多人認為吸血殭屍只是虛構。但近日英國一場拍賣,就擺出一套19世紀的「吸血殭屍獵殺」工具套裝供人競投。其詭秘的用途及擁有者的顯赫身份吸引了法國、英國、加拿大等多地競投者爭奪。究竟盒子裡面藏有甚麼殺吸血殭屍的法寶?

19世紀歐洲殺殭屍法寶

從大大小小的殭屍電影中看到,桃木劍、黃符、糯米是殺吸血殭屍的必勝裝備!而在此箱19世紀歐洲的「吸血殭屍獵殺」套裝中,則有兩個釘著耶穌的十字架、哥德聖經、兩支刻花手槍、黃銅火藥瓶、木槌、木樁、聖水、哥德聖經、黃銅燭台及念珠,據說能有效阻嚇或擊退吸血殭屍。

曾有考古學家發現,在一些歷史久遠的荒廢墓地中,有些屍體在埋葬一段時間後,會被人打開胸腔,取出心臟,並斬下頭顱,考古學家分析這可能是人們消滅吸血殭屍採取的措施。而套裝中的木槌與木樁,估計就是用來釘住吸血鬼的心臟,阻止吸血殭屍「復活」再為禍人間。

「外敵登記證明」

據拍賣公司Hansons Auctioneers表示,在「吸血殭屍獵殺」套裝的木箱裡頭,還有一份簽署於1915年的倫敦警察廳文書,名為Certificate of Registration of an Alien Enemy,意思大約是「外敵登記證明」。

一次世界大戰爆發後,英國隨即頒發「外國人限制令」,主要針對德意志帝國、奧匈帝國 、鄂圖曼帝國等敵對陣營的國民,限制他們在英國境內的活動。但文書中的人與工具套裝有甚麼關係,卻不得而知。

工具箱主人相當顯赫

被拍賣的「吸血殭屍獵殺」套裝,原為英屬印度地方總督希利爵士(Lord Hailey,1872-1969)舊藏。最後由一名沒透露名字的英國買家標下,成交價最終以估價6.5倍的£13,000落槌,由一位英國藏家連佣金£16,900(約$16萬港元)投得。

據知,套裝所以能高價成交,與工具及木盒上的希利爵士姓名和地址有莫大關係。希利爵士全名William Malcolm Hailey,是英屬印度的英國貴族,在英國西敏寺就立了一塊石碑去紀念他。

他在印度執行職務期間,曾獲頒印度帝國多個勳章以表功績。在1930年代,他轉往非洲大陸,與眾多專家實地考察並合著《非洲調查》報告,對當時的英國殖民統治方針產生了巨大影響力,是當代一位著名人物。

