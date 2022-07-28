Frankie陳瑞輝34歲生日　入MIRROR全因寶姐一句話　7件事認識皮皮

男團MIRROR成員陳瑞輝（Frankie）7月29日正式踏入34歲，被公認是MIRROR「顏值擔當」的Frankie除了跳舞了得外，飾演ViuTV劇集《IT狗》中的角色「Never」時，更被讚演得入型入格，即睇下文認識「皮皮」的成長之路。

Frankie被譽為MIRROR顏值擔當。（Frankie IG）

【1】Frankie點解叫皮皮？

雖然大家都知Frankie的花名是「皮皮」，不過皮皮這個名字是如何得來？Frankie曾在短片《MIRROR 100問》中解釋過，因為朋友稱呼Frankie時，只要讀得快便會讀成近似「粉皮」的讀音，後來把「粉」字都省略了，就變了「皮皮」。

「皮皮」來自「粉皮」。（MIRROR YouTube）

【2】被保錡、黃心美表白

Frankie在2018年曾參與ViuTV節目《Good Night Show 全民造星》，當他出場表演時，眾人就表示：「咁靚仔㗎咩？」其他人立即回應：「同意！」而參賽者之一的吳保錡（現任ERROR成員）就趁機向Frankie表白：「好靚仔呀，真係好靚仔，好鐘意佢。」同時，司儀黃心美亦向鏡頭做心心手勢，說：「I like him！」，隨即被另一司儀強尼封為「中女殺手」，可見Frankie魅力十分高。

保錡趁機向Frankie表白。（ViuTV截圖）

黃心美向鏡頭做心心手勢。（ViuTV截圖）

【3】流淚一幕被譽為「神之眼淚」

樣貌出眾的Frankie在《全民造星》分組賽中，因為落敗而在鏡頭前流下男兒淚，不少網民見到這幕都紛紛大讚是「神之眼淚」，又指他是「喊得最靚嘅男人」，就連節目旁白都表示像極偶像劇男主角。除了ViuTV觀眾外，連登網民亦以「點解frankie成32歲人都可以咁正咁靚仔」為題，出文大讚Frankie「喊都咁靚仔」，帖文獲2685個讚好。

流淚一幕被譽為「神之眼淚」。（ViuTV截圖）

【4】與許廷鏗、Sunny、細龍太有淵源

Frankie小學就讀聖若瑟小學，與許廷鏗是同學，而中學就升讀中華基金中學，與Supper Moment主音陳仕燊（Sunny）是同學，畢業後，Frankie入讀香港理工大學酒店業管理學士，然後入行成為舞蹈員。除此之外，2013年港姐5甲陳偉琪正是Frankie堂妹，其代表作包括《愛回家》中的「細龍太」。

堂妹原來是《愛回家》中的「細龍太」。 （Frankie IG）

【5】入MIRROR全因寶姐一句話

MIRROR經理人黃慧君（花姐）在節目《調教你MIRROR》中，直指自己在《造星》時沒有留意Frankie，但拍檔寶姐說「Frankie好靚仔，一定要簽！」所以Frankie才會加入MIRROR。花姐曾在節目中狠批Frankie做事不積極，無論是學戲或學結他都半途而廢，但經過「調教」後，Frankie的唱功有很大進步，表演令人喜出望外。

曾被花姐狠批做事半途而廢。 （Frankie IG）

【6】劇內劇外都是金句王

Frankie在《IT狗》中飾演的Never人如其名，經常放負，但又不時爆出搞笑金句，例如「如果生活先將你擊倒，那就躺下」、 「失敗乃成功之後母」 等，Never悲觀之中又帶樂觀的性格，令觀眾留下深刻印象。而現實生活中，Frankie雖然不多話講，但一出聲就語出驚人，因此被其他成員封為「金句王」。

做「Never」做到入型入格。 （Frankie IG）

【7】疫情期間窮到問人借錢生活

Frankie在演唱會中自爆在疫情期間，曾一度需要問人借錢過活：「MIRROR就愈來愈好，愈來愈多嘢做，但我自己喺屋企望住四面牆，疫症爆發，我窮到要問人借錢過生活。」但幸好後來疫症好轉，有得接拍《調教你MIRROR》及《IT狗》，並感恩「Never」這個角色教識他如何度過低谷，苦中作樂。

「Never」教識Frankie如何度過低谷。（Frankie IG）

（全文完）

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常見問題：

問：花姐如何評價Frankie？

答：花姐在節目中狠批Frankie做事不積極… 詳情請睇

問：Frankie如何度過低潮？

答：「Never」這個角色教識他… 詳情請睇

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